Как приготовить быстрые и вкусные котлетки из куриной грудки и картошки по типу «пальчики оближешь»

Котлетки получатся очень нежными. Стоп-кадр: youtube.com/@gotov_s_milagrishkevich

Быстрые и вкусные котлетки: любимое блюдо всех домочадцев.

Котлетки — это блюдо, которое любят все! Котлеты из куриной грудки с картошкой станут настоящим хитом на столах многих семей. Сегодня мы рады представить вам рецепт, предоставленный сайту Teleprogramma.pro Натальей Роговой, автором книги кулинарных рецептов «Королевская кухня». 

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 500 г;
  • картофель — 2 средние штуки;
  • лук — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт. (иногда можно добавить второе по ощущениям);
  • соль;
  • перец;
  • мука — 5 столовых ложек.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты сложить в блендер и пробить до однородной массы.
  2. Формировать котлетки.
  3. Обмакнуть каждую котлетку во взбитое яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях.
  4. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Вариант для любителей полезной еды: можно приготовить эти же котлетки в пароварке, без дополнительного яйца и панировки.

Полезные советы:

  • Для большей сочности можно добавить в фарш немного воды или молока.
  • Чтобы котлеты получились пышными, после формирования можно отбить их, бросая с небольшой высоты на стол или доску.
  • Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, смажьте маслом или жиром.

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