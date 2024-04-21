Как приготовить быстрые и вкусные котлетки из куриной грудки и картошки по типу «пальчики оближешь»

Котлетки — это блюдо, которое любят все! Котлеты из куриной грудки с картошкой станут настоящим хитом на столах многих семей. Сегодня мы рады представить вам рецепт, предоставленный сайту Teleprogramma.pro Натальей Роговой, автором книги кулинарных рецептов «Королевская кухня».
Ингредиенты:
- куриная грудка — 500 г;
- картофель — 2 средние штуки;
- лук — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт. (иногда можно добавить второе по ощущениям);
- соль;
- перец;
- мука — 5 столовых ложек.
Приготовление:
- Все ингредиенты сложить в блендер и пробить до однородной массы.
- Формировать котлетки.
- Обмакнуть каждую котлетку во взбитое яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить на сковороде до золотистой корочки.
Вариант для любителей полезной еды: можно приготовить эти же котлетки в пароварке, без дополнительного яйца и панировки.
Полезные советы:
- Для большей сочности можно добавить в фарш немного воды или молока.
- Чтобы котлеты получились пышными, после формирования можно отбить их, бросая с небольшой высоты на стол или доску.
- Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, смажьте маслом или жиром.
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