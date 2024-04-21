Как приготовить быстрые и вкусные котлетки из куриной грудки и картошки по типу «пальчики оближешь»

Котлетки — это блюдо, которое любят все! Котлеты из куриной грудки с картошкой станут настоящим хитом на столах многих семей. Сегодня мы рады представить вам рецепт, предоставленный сайту Teleprogramma.pro Натальей Роговой, автором книги кулинарных рецептов «Королевская кухня».

Ингредиенты:

куриная грудка — 500 г;

картофель — 2 средние штуки;

лук — 2 шт.;

яйцо — 1 шт. (иногда можно добавить второе по ощущениям);

соль;

перец;

мука — 5 столовых ложек.

Приготовление:

Все ингредиенты сложить в блендер и пробить до однородной массы. Формировать котлетки. Обмакнуть каждую котлетку во взбитое яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Вариант для любителей полезной еды: можно приготовить эти же котлетки в пароварке, без дополнительного яйца и панировки.

Полезные советы:

Для большей сочности можно добавить в фарш немного воды или молока.

Чтобы котлеты получились пышными, после формирования можно отбить их, бросая с небольшой высоты на стол или доску.

Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, смажьте маслом или жиром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».