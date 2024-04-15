Готовим пирог с сочной лебедой и нежным творожком, за который все за столом биться будут

Пирог с лебедой и творогом — это очень вкусно! К тому же у вас появится возможность удивить своих гостей и близких. Ну кто еще может похвастать таким блюдом? Только вы!
Шеф-повар Александр Растунин предлагает читателям Teleprogramma.pro свой рецепт пирога с лебедой, который безусловно порадует вкусовые рецепторы.
Ингредиенты для теста:
- мука — 250 г,
- вода — 180 г,
- дрожжи сухие — 5 г,
- соль — 5 г.
Ингредиенты для начинки:
- лебеда — 30 молодых побегов,
- творог — 400 г,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — 6 г.
Приготовление теста:
- В муку добавляем соль и дрожжи, вливаем теплую (35 °С) воду и вымешиваем тесто до однородного состояния.
- Убираем тесто на 40 минут для подъема.
Приготовление начинки:
- Лебеду обдаем кипятком и сразу промываем под холодной водой. Измельчаем на свое усмотрение.
- В творог добавляем яйцо, соль и лебеду, смешиваем и кладем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага.
Приготовление пирога:
- На смазанный маслом противень выкладываем тесто, и растягиваем его в стороны как основу для пиццы или ватрушки. Так, чтобы середина была не толще 1 см, а по краям были бортики.
- Даем тесту постоять 10 минут и раскладываем на него начинку, ее утрамбовывать не нужно.
- Далее даем постоять еще 5 минут с начинкой и ставим в разогретую до 190 °С духовку, до тех пор пока края теста и дно не станут румяными.
- После того как достали тесто из духовки, его можно смазать сливочным маслом.