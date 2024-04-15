Готовим пирог с сочной лебедой и нежным творожком, за который все за столом биться будут

Пирог с лебедой и творогом — это очень вкусно! К тому же у вас появится возможность удивить своих гостей и близких. Ну кто еще может похвастать таким блюдом? Только вы!

Шеф-повар Александр Растунин предлагает читателям Teleprogramma.pro свой рецепт пирога с лебедой, который безусловно порадует вкусовые рецепторы.

Ингредиенты для теста:

мука — 250 г,

вода — 180 г,

дрожжи сухие — 5 г,

соль — 5 г.

Ингредиенты для начинки:

лебеда — 30 молодых побегов,

творог — 400 г,

яйцо — 1 шт.,

соль — 6 г.

Приготовление теста:

В муку добавляем соль и дрожжи, вливаем теплую (35 °С) воду и вымешиваем тесто до однородного состояния. Убираем тесто на 40 минут для подъема.

Приготовление начинки:

Лебеду обдаем кипятком и сразу промываем под холодной водой. Измельчаем на свое усмотрение. В творог добавляем яйцо, соль и лебеду, смешиваем и кладем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага.

Приготовление пирога:

На смазанный маслом противень выкладываем тесто, и растягиваем его в стороны как основу для пиццы или ватрушки. Так, чтобы середина была не толще 1 см, а по краям были бортики. Даем тесту постоять 10 минут и раскладываем на него начинку, ее утрамбовывать не нужно. Далее даем постоять еще 5 минут с начинкой и ставим в разогретую до 190 °С духовку, до тех пор пока края теста и дно не станут румяными. После того как достали тесто из духовки, его можно смазать сливочным маслом.

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