Бразильский супчик мукека и другие рецепты недели

Бразильский супчик мукека

НАДО (на 6 порций): 600 г филе любой морской белой рыбы · 300 г креветок · 1 лайм · соль · перец · 1 ст. ложка оливкового масла · 1,5 л рыбного бульона · 1 банка кокосового молока. Заправка: 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 1 чили · 1 банка консервированных помидоров (кусочками или протертых) · 2 сладких перца (лучше разных цветов) · зелень и лайм для подачи.

1. Рыбное филе режем на достаточно крупные куски. Креветки размораживаем и чистим. Солим, перчим, сдабриваем соком лайма и оливковым маслом. Перемешиваем, убираем мариноваться в холодильник.

2. Помещаем в блендер половинку луковицы, чеснок, чили, банку помидоров. Пробиваем в однородную массу, но недолго, чтобы сохранить текстуру.

3. Оставшуюся половину луковицы режем четвертькольцами, обжариваем на масле до матовости.

Добавляем помидорно-луковую массу из блендера, тушим 5 минут.

4. Добавляем нарезанный сладкий перец, тушим 5 минут.

5. В горячий бульон перекладываем содержимое сковороды, доводим до кипения.

6. Вливаем кокосовое молоко, доводим до кипения. Солим, перчим по вкусу.

7. Кладем рыбу с креветками, доводим до кипения, проверяем на соль. Варим 5 минут на тихом огне.

8. Выключаем огонь. Даем настояться 10 минут и подаем со свежей рубленой зеленью и долькой лайма.

Рыбные палочки