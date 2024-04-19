Бразильский супчик мукека и другие рецепты недели

Бразильский супчик мукека
НАДО (на 6 порций): 600 г филе любой морской белой рыбы · 300 г креветок · 1 лайм · соль · перец · 1 ст. ложка оливкового масла · 1,5 л рыбного бульона · 1 банка кокосового молока. Заправка: 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 1 чили · 1 банка консервированных помидоров (кусочками или протертых) · 2 сладких перца (лучше разных цветов) · зелень и лайм для подачи.
1. Рыбное филе режем на достаточно крупные куски. Креветки размораживаем и чистим. Солим, перчим, сдабриваем соком лайма и оливковым маслом. Перемешиваем, убираем мариноваться в холодильник.
2. Помещаем в блендер половинку луковицы, чеснок, чили, банку помидоров. Пробиваем в однородную массу, но недолго, чтобы сохранить текстуру.
3. Оставшуюся половину луковицы режем четвертькольцами, обжариваем на масле до матовости.
Добавляем помидорно-луковую массу из блендера, тушим 5 минут.
4. Добавляем нарезанный сладкий перец, тушим 5 минут.
5. В горячий бульон перекладываем содержимое сковороды, доводим до кипения.
6. Вливаем кокосовое молоко, доводим до кипения. Солим, перчим по вкусу.
7. Кладем рыбу с креветками, доводим до кипения, проверяем на соль. Варим 5 минут на тихом огне.
8. Выключаем огонь. Даем настояться 10 минут и подаем со свежей рубленой зеленью и долькой лайма.
Рыбные палочки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 2 филе минтая · 1,5 стакана панировочных сухарей · 100 г пшеничной муки · 1 яйцо · 1 желток · соль · перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Филе пропускаем через мясорубку.
2. Солим, перчим, добавляем 2 ст. ложки сухарей и желток. Хорошо вымешиваем, убираем в холодильник на 20 минут.
3. Взбиваем яйцо в миске. В две другие миски помещаем муку и сухари.
4. Формируем руками палочку, панируем в муке, купаем в яйце и панируем в сухарях.
5. Кладем палочку на стол и придаем ей прямоугольный вид при помощи двух ножей.
6. Наливаем в сковороду масло толщиной 1 см, разогреваем его и жарим палочки до красивой золотистой корочки.
7. Выкладываем на бумажное полотенце, подаем с соусом (например, добавьте в греческий йогурт измельченный укроп, соль, перец и немного лимонного сока).
Минтай в маринаде
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 800 г минтая (филе или очищенные тушки) · 3 средние морковки · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 60 мл уксуса 9% · 2 ч. ложки соли · 2 ч. ложки сахара · 150 мл воды · 1 ст. ложка томатной пасты · 5 горошин душистого перца · 2 лавровых листа · 2 ст. ложки муки · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Рыбу моем, нарезаем на порционные куски, сушим бумажными полотенцами.
2. Подсаливаем кусочки. Панируем в муке и жарим на масле на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон до корочки.
3. Готовим маринад. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке, измельчаем чеснок.
4. Жарим лук и морковь до мягкости на масле. Добавляем соль, томатную пасту, сахар. Перемешиваем и жарим еще 5 минут.
5. Вливаем воду. Кладем лавровый лист и душистый перец. Тушим под крышкой на слабом огне 10 минут.
6. Вливаем уксус, доводим до кипения и выключаем огонь.
7. В сотейник выливаем половину маринада. Выкладываем жареную рыбу. Выливаем остаток маринада. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 °С.
8. Подаем в горячем или холодном виде с картофелем или рисом.
Котлеты из филе трески
Фото: Shutterstock
Чтобы котлеты получились вкусными, нужно размораживать филе не при комнатной температуре, а в холодильнике - так филе не отдаст всю влагу и не пересохнет. Переложите рыбу в холодильник часов за 12 до готовки. Если филе режется ножом, оно достаточно разморозилось.
НАДО (на 4 порции): 500 г филе трески · 50 г свиного сала или бекона (для сочности) · 100 г белого хлеба · 100 мл молока · 2 ст. ложки панировочных сухарей · щепотка сахара (сладости не будет, а вкус раскроется) · соль · перец · 3 ст. ложки топленого сливочного или растительного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Филе трески размораживаем в холодильнике, нарезаем квадратиками со стороной 2 - 3 см.
2. Хлеб произвольно нарезаем, заливаем молоком, через 2 минуты отжимаем.
3. Треску, хлеб и сало пропускаем через мясорубку.
4. Добавляем соль, сахар, перец. Хорошо вымешиваем.
5. Формируем котлетки по 80 - 100 г толщиной около 2 см, панируем в сухарях.
6. Разогреваем в сковороде масло и жарим котлеты на среднем огне по 5 минут с каждой стороны.
7. Выкладываем на бумажное полотенце, подаем с любым гарниром и соусом.