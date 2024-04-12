Готовим вкусные блины без яиц на газировке методом Антоновой, хороши в пост

Известная актриса Наталия Антонова поделилась своим рецептом постных блинов с подписчиками. Эти блины не только подходят для тех, кто соблюдает пост, но и невероятно вкусные.
В пост, как известно, приходится ограничивать себя во многом. Но это не повод есть невкусные блюда. Блины, приготовленные без яиц, обязательно понравятся всем домашним, ведь они приготовлены с любовью. А еще они абсолютно постные.
Состав:
- 220 гр. муки
- 1 ч. ложка соли
- 2 ст. ложки сахара
- 500 мл. газированной воды
- 4-5 ст. ложек растительного масла
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку, соль и сахар.
- Добавьте газированную воду и хорошо перемешайте венчиком.
- Оставьте тесто на 15 минут, затем добавьте растительное масло и еще 50 мл. газированной воды.
- Разогрейте сковороду и выпекайте блины, обжаривая их с обеих сторон до золотистого цвета.
Блины — это универсальное блюдо, которое можно подавать с различными добавками. Если вы соблюдаете пост, то блины можно подавать с постными сладостями, такими как варенье, джем, конфитюр или повидло. Это не только вкусно, но и позволяет разнообразить меню в пост.
Приятного аппетита!