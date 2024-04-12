Готовим вкусные блины без яиц на газировке методом Антоновой, хороши в пост

Известная актриса Наталия Антонова поделилась своим рецептом постных блинов с подписчиками. Эти блины не только подходят для тех, кто соблюдает пост, но и невероятно вкусные.

В пост, как известно, приходится ограничивать себя во многом. Но это не повод есть невкусные блюда. Блины, приготовленные без яиц, обязательно понравятся всем домашним, ведь они приготовлены с любовью. А еще они абсолютно постные.

Состав:

220 гр. муки

1 ч. ложка соли

2 ст. ложки сахара

500 мл. газированной воды

4-5 ст. ложек растительного масла

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, соль и сахар. Добавьте газированную воду и хорошо перемешайте венчиком. Оставьте тесто на 15 минут, затем добавьте растительное масло и еще 50 мл. газированной воды. Разогрейте сковороду и выпекайте блины, обжаривая их с обеих сторон до золотистого цвета.

Блины — это универсальное блюдо, которое можно подавать с различными добавками. Если вы соблюдаете пост, то блины можно подавать с постными сладостями, такими как варенье, джем, конфитюр или повидло. Это не только вкусно, но и позволяет разнообразить меню в пост.

Приятного аппетита!

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