Готовим вкусные блины без яиц на газировке методом Антоновой, хороши в пост

Блины поучаются ажурными. Фото: Global Look Press

Вы придете в восторг от этих блинчиков.

Известная актриса Наталия Антонова поделилась своим рецептом постных блинов с подписчиками. Эти блины не только подходят для тех, кто соблюдает пост, но и невероятно вкусные.

В пост, как известно, приходится ограничивать себя во многом. Но это не повод есть невкусные блюда. Блины, приготовленные без яиц, обязательно понравятся всем домашним, ведь они приготовлены с любовью. А еще они абсолютно постные.

Состав:

  • 220 гр. муки
  • 1 ч. ложка соли
  • 2 ст. ложки сахара
  • 500 мл. газированной воды
  • 4-5 ст. ложек растительного масла

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку, соль и сахар.
  2. Добавьте газированную воду и хорошо перемешайте венчиком.
  3. Оставьте тесто на 15 минут, затем добавьте растительное масло и еще 50 мл. газированной воды.
  4. Разогрейте сковороду и выпекайте блины, обжаривая их с обеих сторон до золотистого цвета.

Блины — это универсальное блюдо, которое можно подавать с различными добавками. Если вы соблюдаете пост, то блины можно подавать с постными сладостями, такими как варенье, джем, конфитюр или повидло. Это не только вкусно, но и позволяет разнообразить меню в пост. 

Приятного аппетита!

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