Алексаша Рогова рассказала, как испечь «бабушкин» кулич на опаре с пышным тестом

С сайтом Teleprogramma.pro поделилась рецептом пасхального кулича известный кулинар Алексаша Рогова. Этот кулич — настоящее произведение искусства, которое станет украшением праздничного стола. Тесто у кулича — традиционное, воздушное, такое, как делали наши бабушки.

«Мы приготовим классический кулич на опаре. В начинку я использую изюм, но так же можно добавить орехи, цукаты и другие сухофрукты», — сказала Алексаша.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.,

сахар — 100 г,

дрожжи свежие — 20 г,

молоко — 250 мл,

масло сливочное — 100 г,

мука пшеничная — 350–450 г,

ванильный сахар – 10 г,

соль — 1/2 ч. л.,

изюм — 150 г.

Глазурь: сахар, вода, желатин.

Для украшения:

сушеная роза,

цветки граната,

шоколадные яйца,

съедобные бусины,

кондурин.

Способ приготовления:

Подогреваем молоко, добавляем в него сахарный песок (1 столовую ложку), дрожжи. После активации дрожжей кладем примерно 1/3 от общего количества муки, тщательно перемешиваем. Оставляем опару в теплом месте минимум на 30 минут.

В опару бросаем оставшийся сахар, ванильный сахар, соль, яйца и растопленное сливочное масло. Тщательно объединяем, желательно в планетарном миксере. К массе добавляем остатки муки.

После вымешивания получаем приятное и мягкое тесто, оно не должно быть слишком плотным либо жидким. Убираем тесто в теплое место подниматься (от 1,5 часа).

Нарезаем начинку, если надо, добавляем к нашему пушистому тесту. Смешиваем не слишком активно, обминая тесто. Полученную массу выкладываем в формы, для более идеальных куличей можно отставить заготовку опять расстаиваться, но это не обязательно. Выпекаем на 180 градусах около получаса, готовность определяем деревянной палочкой.

Для приготовления глазури делаем сахарный сироп, к нему добавляем разбухший желатин и взбиваем до крепких пиков. Шапку остывшего кулича окунаем в глазурь, сверху украшаем съедобным декором (по желанию).

Подаем к праздничному столу!

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