Алексаша Рогова рассказала, как испечь «бабушкин» кулич на опаре с пышным тестом

С сайтом Teleprogramma.pro поделилась рецептом пасхального кулича известный кулинар Алексаша Рогова. Этот кулич — настоящее произведение искусства, которое станет украшением праздничного стола. Тесто у кулича — традиционное, воздушное, такое, как делали наши бабушки.
«Мы приготовим классический кулич на опаре. В начинку я использую изюм, но так же можно добавить орехи, цукаты и другие сухофрукты», — сказала Алексаша.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.,
- сахар — 100 г,
- дрожжи свежие — 20 г,
- молоко — 250 мл,
- масло сливочное — 100 г,
- мука пшеничная — 350–450 г,
- ванильный сахар – 10 г,
- соль — 1/2 ч. л.,
- изюм — 150 г.
Глазурь: сахар, вода, желатин.
Для украшения:
- сушеная роза,
- цветки граната,
- шоколадные яйца,
- съедобные бусины,
- кондурин.
Способ приготовления:
Подогреваем молоко, добавляем в него сахарный песок (1 столовую ложку), дрожжи. После активации дрожжей кладем примерно 1/3 от общего количества муки, тщательно перемешиваем. Оставляем опару в теплом месте минимум на 30 минут.
В опару бросаем оставшийся сахар, ванильный сахар, соль, яйца и растопленное сливочное масло. Тщательно объединяем, желательно в планетарном миксере. К массе добавляем остатки муки.
После вымешивания получаем приятное и мягкое тесто, оно не должно быть слишком плотным либо жидким. Убираем тесто в теплое место подниматься (от 1,5 часа).
Нарезаем начинку, если надо, добавляем к нашему пушистому тесту. Смешиваем не слишком активно, обминая тесто. Полученную массу выкладываем в формы, для более идеальных куличей можно отставить заготовку опять расстаиваться, но это не обязательно. Выпекаем на 180 градусах около получаса, готовность определяем деревянной палочкой.
Для приготовления глазури делаем сахарный сироп, к нему добавляем разбухший желатин и взбиваем до крепких пиков. Шапку остывшего кулича окунаем в глазурь, сверху украшаем съедобным декором (по желанию).
Подаем к праздничному столу!