Красим яйца натуральными красителями, используя рецепты кулинара и травницы Алексаши Роговой

В преддверии Пасхи кулинар и травница Алексаша Рогова поделилась с изданием Teleprogramma.pro рецептами окрашивания яиц с использованием натуральных красителей.

Для получения красивых красных яиц можно использовать корень марены красильной. Для этого необходимо приготовить крепкий отвар на корнях марены, процедить его. В приблизительно 1–2 литра отвара добавить по столовой ложке соли и уксуса. Проварить яйца в красящем отваре в течение 10–15 минут, затем оставить их остывать.

Если же вы хотите получить солнечные яйца, то можно использовать корень конского щавеля. Свежие корни необходимо помыть, очистить и нарезать. Затем варить яйца вместе с корнем щавеля в течение 15–20 минут. После этого яйца следует оставить в красящем отваре на ночь.

Такие рецепты не только позволяют получить красивые и натуральные цвета яиц, но и добавляют им особый вкус и аромат.

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