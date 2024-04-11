Наталия Антонова раскрыла рецепт вкуснейшего легкого салата из капусты, который можно есть даже на ночь

Актриса Наталия Антонова в своем Телеграме поделилась рецептом полезного и вкусного салата, который идеально подходит для вечернего приема пищи.

«Весной особенно приятно готовить по-настоящему полезные салаты», — сказала Наталия Антонова.

Для приготовления салата необходимо нашинковать красную капусту, помять ее руками, добавить водоросли чука и полить кунжутным соусом.

«Кунжутный соус, также часто именуют "соусом для молодости, красоты и долголетия"», — сказала актриса.

Чуку и соус можно приобрести в любом супермаркете.

Этот салат обожают как взрослые, так и дети, и он отлично подходит в качестве гарнира! Обязательно попробуйте его.

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