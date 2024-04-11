Как приготовить постный пирог с вишней по рецепту Натальи Антоновой, это очень вкусно и просто

Актриса Наталия Антонова поделилась с поклонниками восхитительным рецептом постного пирога с вишней. Это блюдо, приготовленное с любовью и мастерством, обещает поразить вкусовые рецепторы каждого, кто его попробует.

С гордостью и восторгом Наталья представила свою выпечку в своем Телеграме, заметив, что она обязательно понравится всем. Актриса сама испробовала рецепт в деле и убедилась в непревзойденном вкусе результата.

В основе пирога лежит тесто, приготовленное из 350 граммов муки, 120 граммов теплой воды, 100 граммов рафинированного постного масла, 100 граммов сахара, а также 10 граммов разрыхлителя.

Начинка, состоящая из 500 граммов вишни без косточки (можно замороженной), 50 граммов крахмала и 70 граммов сахара, придает пирогу неповторимый вкус и аромат.

Необходимо замесить тесто, отрезать кусочек и убрать в морозилку. Остальное нужно разложить по кулинарной форме, а потом распределить вишневую начинку. Кусочек теста из морозильной камеры достать и натереть на крупной терке сверху.

Выпекается пирог в течение 40-45 минут при температуре 180 градусов, после чего украшается лепестками миндаля и посыпается сахарной пудрой.

Этот пирог — настоящее произведение кулинарного искусства, которое обязательно порадует всех, кто его попробует.

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