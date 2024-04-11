Готовим грибное перлотто, постное блюдо с низкой калорийностью

В мире существует множество рецептов вкусных и питательных блюд. Однако не всегда то, что вкусно, является полезным. Но есть исключения из правил. Например, грибное перлотто. Это блюдо не только радует своим вкусом, но и содержит мало калорий. К тому же очень пригодится в пост и тем, кто придерживается принципов вегетарианства.

Рецептом с Teleprogramma.pro поделилась кулинар Наталья Рогова, автор книги «Королевская кухня».

Ингредиенты:

перловая крупа — 1 стакан,

сухие грибы — 1 стакан,

чеснок — 1 зубчик,

луковица — 1 штука,

зелень — 1 пучок,

специи,

масло оливковое.

Приготовление:

Замочите сухие грибы на ночь, а утром приготовьте из них крутой грибной бульон.

Откиньте грибы на дуршлаг. Мелко нашинкуйте и обжарьте лук. Мелко нарежьте и добавьте к луку грибы.

Перловую крупу не нужно промывать, но ее можно сполоснуть. Высыпьте крупу на разогретую сковороду, добавьте крупу и поварешку грибного бульона. Тушите, постоянно помешивая и доливая бульон. Когда до готовности крупы останется минут десять, добавьте лук и грибы.

Соль любят и крупа, и грибы, поэтому постоянно пробуйте ее количество на вкус.

Такое блюдо идеально подойдет для семейного ужина. Оно сытное, полезное и простое в приготовлении. Грибное перлотто — отличный способ разнообразить повседневное меню и порадовать себя и своих близких вкусным и ароматным блюдом.

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