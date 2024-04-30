Окрашиваем пасхальные яйца каркаде в розовый, малиновый, синий и бордовый оттенки

На Пасху традиционно россияне окрашивают яйца в красные оттенки, ведь даже в Писании говорится, что они покраснели. Поэтому издавна наши бабушки делали это при помощи луковой шелухи.

Если же вы не хотите возиться со сбором кожуры, попробуйте другой, абсолютно экологичный метод окрашивания чаем каркаде.

Этим способом с читателями издания Teleprogramma.pro поделилась кулинар и травница Алексаша Рогова.

«Варим яйца с чаем каркаде 10–15 минут. Цвет будет зависеть от количества чая и времени, проведенном в растворе. Цвет получается от розового до темно-бордового», — рассказала кулинар.

Как все просто! Надо попробовать обязательно!

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