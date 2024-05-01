Как покрасить яйца луковой шелухой для красивого красно-коричневого цвета

Известная травница и кулинар Алексаша Рогова обязательно красит яйца на Пасху в красивые цвета. И делает она это непременно при помощи натуральных ингредиентов.

Специально для издания Teleprogramma.pro она раскрыла классический метод, которым пользовались еще наши бабушки. Помните у них на праздничных столах «те самые», красно-коричневые пасхальные яйца? У вас получатся точно такие же, если воспользуетесь способом Алексаши Роговой!

«Собираем большое количество луковой шелухи. Провариваем вместе с ней яйца минут 10. Оставляем яйца в растворе до полного остывания (желательно на ночь). В итоге мы получаем красивые красно-коричневые яйца», — поведала кулинар.

Как видите, метод очень простой и доступный каждому!

К слову, шоумен Стас Барецкий тоже предпочитает красить яйца на Пасху шелухой от лука. И делает это самостоятельно! Потом он относит их на кладбище, где в настоящее время работает.

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