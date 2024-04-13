Те самые ватрушки и другие рецепты недели

Те самые ватрушки

НАДО (на 8 шт.): Тесто: 400 г муки · 250 мл молока · 30 г сливочного масла · 10 г разрыхлителя · 3 ст. ложки сахара · 2 ч. ложки сухих дрожжей · 1/2 ч. ложки соли. Начинка: 400 г творога · 2 ст. ложки сахара · 1 яйцо · щепотка ванилина. Для смазывания: 1 яйцо.

ГОТОВИМ:

1. Тесто: Молоко чуть-чуть подогреваем (не выше

40 °С, чтобы дрожжи не погибли). Добавляем дрожжи, 3 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку муки. Перемешиваем, убираем в теплое место на 15 минут.

2. Растапливаем сливочное масло (не кипятим). Вливаем в опару масло и потихоньку вводим муку. Тесто сначала замешиваем вилкой, а затем руками. Оно должно остаться мягким, но не липнуть к столу, поэтому муку добавляйте постепенно и хорошо вымешивайте.

3. Разделяем тесто на 8 одинаковых частей и катаем из них шарики. Оставляем для расстойки.

4. Начинка. В творог вбиваем яйцо, добавляем сахар и ванилин. Перемешиваем, пробиваем блендером до однородности.

5. Плющим шарики теста руками, переносим кружки на противень с пергаментом и выкладываем в середину начинку. Края смазываем взбитым яйцом.

6. Выпекаем при 175 °С 20 - 30 минут (ориентируйтесь по цвету теста).

7. Перед подачей даем немного остыть.

Творожный пирог с яблоками