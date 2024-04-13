Те самые ватрушки и другие рецепты недели

Те самые ватрушки
НАДО (на 8 шт.): Тесто: 400 г муки · 250 мл молока · 30 г сливочного масла · 10 г разрыхлителя · 3 ст. ложки сахара · 2 ч. ложки сухих дрожжей · 1/2 ч. ложки соли. Начинка: 400 г творога · 2 ст. ложки сахара · 1 яйцо · щепотка ванилина. Для смазывания: 1 яйцо.
ГОТОВИМ:
1. Тесто: Молоко чуть-чуть подогреваем (не выше
40 °С, чтобы дрожжи не погибли). Добавляем дрожжи, 3 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку муки. Перемешиваем, убираем в теплое место на 15 минут.
2. Растапливаем сливочное масло (не кипятим). Вливаем в опару масло и потихоньку вводим муку. Тесто сначала замешиваем вилкой, а затем руками. Оно должно остаться мягким, но не липнуть к столу, поэтому муку добавляйте постепенно и хорошо вымешивайте.
3. Разделяем тесто на 8 одинаковых частей и катаем из них шарики. Оставляем для расстойки.
4. Начинка. В творог вбиваем яйцо, добавляем сахар и ванилин. Перемешиваем, пробиваем блендером до однородности.
5. Плющим шарики теста руками, переносим кружки на противень с пергаментом и выкладываем в середину начинку. Края смазываем взбитым яйцом.
6. Выпекаем при 175 °С 20 - 30 минут (ориентируйтесь по цвету теста).
7. Перед подачей даем немного остыть.
Творожный пирог с яблоками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 шт.): 500 г готового слоеного бездрожжевого теста · 300 творога · 200 мл молока · 1 ст. ложка желатина · 90 г сахара.
Понадобятся металлические конусы для формирования трубочек (в крайнем случае сделайте их из фольги).
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем по инструкции на упаковке.
2. Замачиваем желатин в 100 мл молока, оставляем на 40 минут для набухания.
3. Раскатываем тесто строго в одном направлении (правило для слоеного теста), чтобы длина пласта составила 26 - 28 см.
4. Нарезаем тесто полосками шириной 2 см.
5. Конус смазываем сливочными маслом.
Берем полоску теста и начинаем оборачивать конус, начиная с острого конца. Тесто слегка растягиваем, витки кладем с небольшим нахлестом.
6. Противень сбрызгиваем водой, выкладываем заготовки. Остатки теста в произвольном виде тоже кладем на противень (пригодятся для крошки). Выпекаем 20 - 25 минут при 200°С.
7. Горячие трубочки снимаем с конусов и даем остыть. Остатки теста после охлаждения измельчаем в крошку.
8. Набухший желатин растворяем на тихом огне, постоянно помешивая и не доводя до кипения.
9. В миске растираем творог с сахаром и 100 мл молока. Пробиваем погружным блендером.
10. Добавляем желатиновую массу и снова пробиваем блендером. Полностью охлаждаем и снова пробиваем блендером. Крем будет хорошо держать форму.
11. Переносим массу в кондитерский мешок (или полиэтиленовый пакет, срезав затем кончик) и начиняем трубочки так, чтобы крем из них чуть выступал.
12. Выступающую часть панируем в крошке. Подавать можно сразу, но лучше дать постоять блюду час при комнатной температуре, чтобы трубочки с внутренней стороны пропитались кремом.
Трубочки с творожным кремом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Основа: 2 яйца · щепотка соли · 100 г сахара · 80 мл теплого молока · 70 мл растительного масла · 30 г сливочного масла · 200 г муки · 10 г разрыхлителя · 2 яблока. Творожный слой: 200 г творога · 200 г сметаны · 3 яйца · 3 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 2 яблока.
3 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 2 яблока.
ГОТОВИМ:
1. Основа. Бьем 2 яйца, добавляем соль и сахар, взбиваем венчиком.
2. Вливаем молоко и растительное масло, растопленное сливочное масло, перемешиваем.
3. Вводим частями муку с разрыхлителем, перемешиваем до однородности. Получается вязкое тесто.
4. 2 яблока чистим, удаляем семенную коробочку и нарезаем мелкими кубиками. Отправляем в тесто.
5. Круглую форму (диаметром ~24 см) смазываем маслом или выстилаем пергаментом, перекладываем тесто. Выпекаем 30 минут при 180°С.
6. Творожный слой. Кладем в миску творог, сметану, яйца, сахар, крахмал. Хорошо вымешиваем.
7. Яблоки нарезаем тонкими дольками (для украшения).
8. На горячую запеченную основу выливаем творожную начинку. Сверху выкладываем яблочные дольки.
9. Выпекаем 15 - 20 минут до румяности творожного слоя.
Финский пирог в мультиварке
Фото: Shutterstock
Хороший вариант, если у вас нет духовки.
НАДО (на 6 порций): Основа: 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки сметаны · 1 стакан муки · 3 ст. ложки сахара · 1 ч. ложка ледяной воды. Начинка: 200 г творога · 400 г сметаны · 3 яйца · 100 сахара · пакетик ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Сметану и размягченное масло растираем с сахаром. Понемногу вводим муку, добавляем воду, вымешиваем эластичное тесто.
2. Начинка. Яйца растираем с сахаром и ванильным сахаром, смешиваем с творогом, пробиваем блендером до однородности. Добавляем сметану, тщательно вымешиваем.
3. Чашу мультиварки смазываем маслом (нижнюю часть).
4. Тесто раскатываем в круг по диаметру дна с учетом бортиков. Распределяем тесто.
5. Выливаем начинку.
6. Выпекаем 1 час в режиме «выпечка», а затем оставляем еще на час в режиме «подогрев».
7. Открываем крышку и даем полностью остыть. Затем накрываем чашу доской и резко переворачиваем. Накрываем другой доской и возвращаем пирог в правильное положение.