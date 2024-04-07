В Перми за этот винегрет с хвощом дерутся за столом, раскрываем вкуснейший рецепт от шефа Растунина

Шеф-повар и ресторатор Александр Растунин представил читателям Teleprogramma.pro свой вариант классического винегрета, который идеально подходит для весеннего сезона.

В этом блюде Растунин использует молодой хвощ, известный в Перми как пестики, а в остальной России как хвощ полевой. После сбора 40–50 веточек хвоща их заливают горячей водой температурой около 75 градусов и оставляют до остывания. Затем воду сливают, добавляют немного соли и лимонного сока и нарезают хвощ на небольшие кусочки.

Кроме хвоща, в винегрет входят запеченные в фольге морковь и свекла, а также замороженная зеленая фасоль (бросить в кипяток и откинуть на дуршлаг). Все ингредиенты смешивают в миске, добавляют соль и нерафинированное подсолнечное масло. Готовый винегрет выкладывают в салатник, сверху посыпают обжаренным очищенным семенем подсолнечника.

Винегрет от Александра Растунина — это не только вкусное, но и полезное блюдо, наполненное витаминами. Это отличный способ разнообразить свой рацион и насладиться вкусом весны!

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