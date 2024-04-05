Как приготовить вкусное слоеное тесто без лишних калорий для пирогов, язычков и выпечки

Весной дополнительные калории в еде и объемы в теле не нужны никому! Поэтому специально для читателей Teleprogramma.pro мы узнали рецепт вкусного слоеного теста «без нагрузки на бедра» у шеф-повара и ресторатора Александра Растунина.

«Если слоеное тесто готовить без сахара, то калорий в нем будет мало, а использовать его можно и на пирожки, и для приготовления язычков или круасанов», — поделился шеф.

Ингредиенты: мука — 500 г + 50 г, вода — 340 г, соль — 4 г, масло сливочное — 200 г.

Приготовление:

Замешиваем тесто: в муку всыпаем соль и заливаем воду, вымешиваем тесто до однородности. Даем набухнуть клейковине 30 минут. Разделяем тесто на 20 шариков, каждый немного раскатываем. Выкладываем тесто в тарелку и поливаем растопленным сливочным маслом. Повторяем процесс со всем тестом. Накрываем тесто пленкой и ждем 10 минут. Переворачиваем тесто и начинаем с первой лепешки. Укладываем ее на доску и растягиваем в разные стороны. Посыпаем мукой и укладываем следующую лепешку, растягиваем ее на предыдущей. Повторяем со всеми лепешками. Накрываем пласт теста пленкой и убираем в холодильник на 40 минут. Нарезаем тесто на нужные по геометрии части и скатываем или сворачиваем по необходимости. Выпекаем готовые изделия при температуре 160–170 °C в течение 15–25 минут.

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