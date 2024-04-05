Быстрая закуска по-советски: готовим брускетты со шпротами, огурцом и икрой

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro рецептом быстрых бутербродов по-советски. Их можно приготовить не только со шпротами, но и с соленой сельдью, и копченой скумбрией, а сверху украсить икрой.
Ингредиенты для бутербродов с рижскими шпротами и огурцом:
- шпроты — 50 граммов,
- маринованный огурец — 1 шт.,
- маринованный лук — по вкусу,
- красная икра — 30 граммов,
- черный хлеб,
- майонез — по вкусу.
Ингредиенты для бутербродов со скумбрией:
- копченая скумбрия — 100 граммов,
- маринованный лук — по вкусу,
- красная икра — 30 граммов,
- черный хлеб,
- майонез — по вкусу.
Ингредиенты для бутербродов с сельдью:
- сельдь атлантическая (филе) — 100 граммов,
- маринованный лук — по вкусу,
- маринованный огурец — 1 шт.,
- красная икра — 30 граммов,
- черный хлеб,
- майонез — по вкусу.
Приготовление:
Измельчаем скумбрию. Подготавливаем шпроты и режем сельдь ломтиками.
Мелко нарезаем маринованный красный лук. Режем маринованные огурцы. Обжариваем хлеб на сковороде.
После этого собираем бутерброды. Сначала смазываем хлеб майонезом.
Фото: бар «Евгенич»
Выкладываем шпроты, либо сельдь и скумбрию, затем огурец, маринованный лук.
Фото: бар «Евгенич»
Сверху украшаем брускетты красной икрой.
Фото: бар «Евгенич»