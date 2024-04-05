Быстрая закуска по-советски: готовим брускетты со шпротами, огурцом и икрой

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro рецептом быстрых бутербродов по-советски. Их можно приготовить не только со шпротами, но и с соленой сельдью, и копченой скумбрией, а сверху украсить икрой.

Ингредиенты для бутербродов с рижскими шпротами и огурцом:

шпроты — 50 граммов,

маринованный огурец — 1 шт.,

маринованный лук — по вкусу,

красная икра — 30 граммов,

черный хлеб,

майонез — по вкусу.

Ингредиенты для бутербродов со скумбрией:

копченая скумбрия — 100 граммов,

маринованный лук — по вкусу,

красная икра — 30 граммов,

черный хлеб,

майонез — по вкусу.

Ингредиенты для бутербродов с сельдью:

сельдь атлантическая (филе) — 100 граммов,

маринованный лук — по вкусу,

маринованный огурец — 1 шт.,

красная икра — 30 граммов,

черный хлеб,

майонез — по вкусу.

Приготовление:

Измельчаем скумбрию. Подготавливаем шпроты и режем сельдь ломтиками.

Мелко нарезаем маринованный красный лук. Режем маринованные огурцы. Обжариваем хлеб на сковороде.

После этого собираем бутерброды. Сначала смазываем хлеб майонезом.