Быстрая закуска по-советски: готовим брускетты со шпротами, огурцом и икрой

Фото: бар «Евгенич»

Такие бутерброды украсят любой праздничный стол.

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro рецептом быстрых бутербродов по-советски. Их можно приготовить не только со шпротами, но и с соленой сельдью, и копченой скумбрией, а сверху украсить икрой.

Ингредиенты для бутербродов с рижскими шпротами и огурцом:

  • шпроты — 50 граммов,
  • маринованный огурец — 1 шт.,
  • маринованный лук — по вкусу,
  • красная икра — 30 граммов,
  • черный хлеб,
  • майонез — по вкусу.

Ингредиенты для бутербродов со скумбрией:

  • копченая скумбрия — 100 граммов,
  • маринованный лук — по вкусу,
  • красная икра — 30 граммов,
  • черный хлеб,
  • майонез — по вкусу.

Ингредиенты для бутербродов с сельдью:

  • сельдь атлантическая (филе) — 100 граммов,
  • маринованный лук — по вкусу,
  • маринованный огурец — 1 шт.,
  • красная икра — 30 граммов,
  • черный хлеб, 
  • майонез — по вкусу.

Приготовление:

Измельчаем скумбрию. Подготавливаем шпроты и режем сельдь ломтиками.

Мелко нарезаем маринованный красный лук. Режем маринованные огурцы. Обжариваем хлеб на сковороде. 

После этого собираем бутерброды. Сначала смазываем хлеб майонезом.

Фото: бар «Евгенич»

Выкладываем шпроты, либо сельдь и скумбрию, затем огурец, маринованный лук.

Фото: бар «Евгенич»

Сверху украшаем брускетты красной икрой.

Фото: бар «Евгенич»

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