Александр Растунин поделился рецептом киша: гениальное сочетание лука, щавеля и сыра

Александр Растунин, известный шеф-повар и ресторатор, поделился с читателями сайта Teleprogramma.pro своим фирменным рецептом киша. Этот французский пирог, основанный на несладком песочном тесте. Может включать в себя различные начинки, такие как овощи, мясо или морепродукты, залитые смесью из яиц и натертого сыра с добавлением молока или сливок.

Ингредиенты на тесто: мука — 350 г, яйцо — 1 шт., масло сливочное — 50 г, вода холодная — 100 г, соль — 3 г.

Начинка: щавель — 100 г, лук репчатый — 150 г, масло растительное — 50 мл, чеснок — 2 зубчика, сливки — 50 г, яйцо — 3 шт., сыр твердый — 150 г, соль — 6 г.

В муку вливаем смесь из воды и куриного яйца, солим и начинаем замес, постепенно добавляем сливочное масло комнатной температуры. Когда тесто хорошо промешается и станет единой массой, убираем его в пакет и в холодильник на 15 минут.

Для начинки измельчаем лук и чеснок, обжариваем на растительном масле, на слабом нагреве до прозрачности, в конце добавляем нарезанный полосками щавель и выключаем нагрев, солим.

Отдельно смешиваем сливки, яйца и натертый сыр.

Под невысокую форму раскатываем тесто и прижимаем его к краям, излишки можно обрезать ножом по краям, но тесто не должно быть слишком тонким, примерно 0,5 см. Далее на тесто укладываем начинку и заливаем сырно-яичной смесью. Выпекаем в духовке 45 мин при температуре 180 градусов. После выпечки даем пирогу немного постоять в форме, затем достаем и нарезаем на сегменты.

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