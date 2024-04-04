«Оливьешка» с говядиной, свежими и солеными огурцами: готовим любимый салат по-весеннему

Оливье — любимый многими салат, с приходом весны рецептуру можно слегка изменить и приготовить блюдо иначе. Например, вместо колбасы или отварной курицы взять менее калорийную нежирную говядину, а также использовать свежие, соленые и маринованные огурцы и зелень. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился необычным рецептом «оливьешки» с Teleprogramma.pro.
Ингредиенты на 1 порцию:
- картошка — 30 граммов,
- морковь — 30 граммов,
- говядина — 40 граммов
- горошек зеленый консервированный — 25 граммов,
- яйца — 1 шт.,
- маринованные огурцы — 25 граммов,
- соленые огурцы — 25 граммов,
- свежие огурцы — 25 граммов,
- майонез и зелень — по вкусу.
Приготовление:
Сначала подготавливаем все ингредиенты. Отвариваем картошку, морковь, яйца, говядину. Нарезаем на кубики.
Фото: бар «Евгенич»
Также режем кубиками маринованные, соленые и свежие огурчики.
Смешиваем все ингредиенты в миске. Добавляем майонез. Выкладываем на тарелки, по желанию посыпаем зеленью и наслаждаемся вкусом.