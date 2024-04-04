«Оливьешка» с говядиной, свежими и солеными огурцами: готовим любимый салат по-весеннему

При подаче салат сверху можно посыпать свежей зеленью. Фото: freepik.com

Добавьте несколько новых ингредиентов.

Оливье — любимый многими салат, с приходом весны рецептуру можно слегка изменить и приготовить блюдо иначе. Например, вместо колбасы или отварной курицы взять менее калорийную нежирную говядину, а также использовать свежие, соленые и маринованные огурцы и зелень. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился необычным рецептом «оливьешки» с Teleprogramma.pro.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • картошка — 30 граммов,
  • морковь —  30 граммов,
  • говядина — 40 граммов
  • горошек зеленый консервированный — 25 граммов,
  • яйца — 1 шт.,
  • маринованные огурцы — 25 граммов,
  • соленые огурцы — 25 граммов,
  • свежие огурцы — 25 граммов,
  • майонез и зелень — по вкусу.

Приготовление:

Сначала подготавливаем все ингредиенты. Отвариваем картошку, морковь, яйца, говядину. Нарезаем на кубики.

Фото: бар «Евгенич»

Также режем кубиками маринованные, соленые и свежие огурчики.

Смешиваем все ингредиенты в миске. Добавляем майонез. Выкладываем на тарелки, по желанию посыпаем зеленью и наслаждаемся вкусом.

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