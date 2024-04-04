«Оливьешка» с говядиной, свежими и солеными огурцами: готовим любимый салат по-весеннему

Оливье — любимый многими салат, с приходом весны рецептуру можно слегка изменить и приготовить блюдо иначе. Например, вместо колбасы или отварной курицы взять менее калорийную нежирную говядину, а также использовать свежие, соленые и маринованные огурцы и зелень. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился необычным рецептом «оливьешки» с Teleprogramma.pro.

Ингредиенты на 1 порцию:

картошка — 30 граммов,

морковь — 30 граммов,

говядина — 40 граммов

горошек зеленый консервированный — 25 граммов,

яйца — 1 шт.,

маринованные огурцы — 25 граммов,

соленые огурцы — 25 граммов,

свежие огурцы — 25 граммов,

майонез и зелень — по вкусу.

Приготовление:

Сначала подготавливаем все ингредиенты. Отвариваем картошку, морковь, яйца, говядину. Нарезаем на кубики.