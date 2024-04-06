Обычные манты станут изысканным блюдом, вместо мяса — красная рыба и сыр: рецепт шеф-повара

Манты можно посыпать рубленой зеленью и подавать со сметаной. Фото: бар «Евгенич»

Необычная начинка сделает блюдо в разы вкуснее.

Многие привыкли готовить манты с мясом, обычно это фарш из говядины и свинины. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев предлагает заменить классическую начинку на красную рыбу, в этом случае блюдо приобретет необычный, изысканный вкус. Рецептом он поделился с Teleprogramma.pro.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 500 граммов,
  • вода — 200 граммов,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — 20 граммов.

Ингредиенты для начинки:

  • красная рыба — 120 граммов,
  • сыр моцарелла — 45 граммов,
  • масло растительное — 50 граммов,
  • соль — 10 граммов,
  • перец — 10 граммов.

Приготовление:

В холодную воду добавляем муку, яйца, соль и хорошо перемешиваем. Даем отдохнуть тесту не менее 20 минут.

Нарезаем рыбу кубиками, натираем сыр на терке.

Фото: бар «Евгенич»

В подготовленные кружочки теста добавляем по 40 граммов рыбы и сверху 15 граммов сыра, формируем манты. Кладем их в мантоварку и готовим в течение 20 минут.

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