Обычные манты станут изысканным блюдом, вместо мяса — красная рыба и сыр: рецепт шеф-повара

Многие привыкли готовить манты с мясом, обычно это фарш из говядины и свинины. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев предлагает заменить классическую начинку на красную рыбу, в этом случае блюдо приобретет необычный, изысканный вкус. Рецептом он поделился с Teleprogramma.pro.
Ингредиенты для теста:
- мука — 500 граммов,
- вода — 200 граммов,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — 20 граммов.
Ингредиенты для начинки:
- красная рыба — 120 граммов,
- сыр моцарелла — 45 граммов,
- масло растительное — 50 граммов,
- соль — 10 граммов,
- перец — 10 граммов.
Приготовление:
В холодную воду добавляем муку, яйца, соль и хорошо перемешиваем. Даем отдохнуть тесту не менее 20 минут.
Нарезаем рыбу кубиками, натираем сыр на терке.
Фото: бар «Евгенич»
В подготовленные кружочки теста добавляем по 40 граммов рыбы и сверху 15 граммов сыра, формируем манты. Кладем их в мантоварку и готовим в течение 20 минут.