Обычные манты станут изысканным блюдом, вместо мяса — красная рыба и сыр: рецепт шеф-повара

Многие привыкли готовить манты с мясом, обычно это фарш из говядины и свинины. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев предлагает заменить классическую начинку на красную рыбу, в этом случае блюдо приобретет необычный, изысканный вкус. Рецептом он поделился с Teleprogramma.pro.

Ингредиенты для теста:

мука — 500 граммов,

вода — 200 граммов,

яйцо — 1 шт.,

соль — 20 граммов.

Ингредиенты для начинки:

красная рыба — 120 граммов,

сыр моцарелла — 45 граммов,

масло растительное — 50 граммов,

соль — 10 граммов,

перец — 10 граммов.

Приготовление:

В холодную воду добавляем муку, яйца, соль и хорошо перемешиваем. Даем отдохнуть тесту не менее 20 минут.

Нарезаем рыбу кубиками, натираем сыр на терке.