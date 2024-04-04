Весенний витаминный заряд: готовим знаменитый салат «Волдер» с шеф-поваром Кудряшовым

Знаменитый салат «Волдер» поражает своим вкусом. Фото: стоп-кадр из видео youtube.com/@zonalazersonov

Вкусный и полезный салат, который поможет восполнить недостаток витаминов весной.

Весна — время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах. В этом нам поможет вкусная и полезная еда. Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с читателями сайта Teleprogramma.pro рецептом салата «Волдер», который не только порадует вкусовые рецепторы, но и обеспечит необходимыми витаминами.

Состав салата:

  • яблоко,
  • зеленый стебель сельдерея,
  • корень сельдерея,
  • грецкие орехи,
  • сухофрукты (изюм),
  • майонез,
  • соль,
  • перец.

Как приготовить салат «Волдер»:

  1. Отварите корень сельдерея до мягкости, но лучше использовать сырой, чтобы он не развалился. Нарежьте его дольками.
  2. Добавьте в сельдерей дробленые грецкие орехи.
  3. Замочите изюм в коньяке на несколько минут, затем добавьте его в салат.
  4. Заправьте салат солью, майонезом и перцем.
  5. И, наконец, наслаждайтесь каждым укусом этого вкусного и полезного салата.

Приятного аппетита!

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