Весенний витаминный заряд: готовим знаменитый салат «Волдер» с шеф-поваром Кудряшовым

Весна — время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах. В этом нам поможет вкусная и полезная еда. Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с читателями сайта Teleprogramma.pro рецептом салата «Волдер», который не только порадует вкусовые рецепторы, но и обеспечит необходимыми витаминами.
Состав салата:
- яблоко,
- зеленый стебель сельдерея,
- корень сельдерея,
- грецкие орехи,
- сухофрукты (изюм),
- майонез,
- соль,
- перец.
Как приготовить салат «Волдер»:
- Отварите корень сельдерея до мягкости, но лучше использовать сырой, чтобы он не развалился. Нарежьте его дольками.
- Добавьте в сельдерей дробленые грецкие орехи.
- Замочите изюм в коньяке на несколько минут, затем добавьте его в салат.
- Заправьте салат солью, майонезом и перцем.
- И, наконец, наслаждайтесь каждым укусом этого вкусного и полезного салата.
Приятного аппетита!