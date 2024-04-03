Простые закуски в стиле а-ля 90-е: рулетики из ветчины с сыром и помидоры с чесноком

Простые закуски в красивом оформлении можно сделать из самых доступных продуктов: ветчины, сыра и томатов. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro рецептом вкусных блюд в стиле а-ля 90-е.

Ингредиенты для рулетиков из ветчины с сыром:

ветчина — 5 ломтиков,

сыр моцарелла — 50 граммов,

копченый сыр — 50 граммов,

зелень — по вкусу.

Ингредиенты для помидоров с сыром и чесноком:

помидоры — 1 штука,

сыр моцарелла — 50 граммов,

копченый сыр — 50 граммов,

чеснок — по вкусу,

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Подготавливаем все ингредиенты. Измельчаем на терке сыр, нарезаем помидоры кружочками. Смешиваем два вида сыра, добавляем измельченную зелень.

На ломтики ветчины выкладываем начинку и скручиваем рулетики.