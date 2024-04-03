Простые закуски в стиле а-ля 90-е: рулетики из ветчины с сыром и помидоры с чесноком

Сверху рулетики и помидоры с начинкой можно украсить зеленью. Фото: бар «Евгенич»

Приготовить такие закуски не составит особого труда.

Простые закуски в красивом оформлении можно сделать из самых доступных продуктов: ветчины, сыра и томатов. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro рецептом вкусных блюд в стиле а-ля 90-е.

Ингредиенты для рулетиков из ветчины с сыром:

  • ветчина — 5 ломтиков,
  • сыр моцарелла — 50 граммов,
  • копченый сыр — 50 граммов,
  • зелень — по вкусу.

Ингредиенты для помидоров с сыром и чесноком:

  • помидоры — 1 штука,
  • сыр моцарелла — 50 граммов,
  • копченый сыр — 50 граммов,
  • чеснок — по вкусу,
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

Подготавливаем все ингредиенты. Измельчаем на терке сыр, нарезаем помидоры кружочками. Смешиваем два вида сыра, добавляем измельченную зелень. 

На ломтики ветчины выкладываем начинку и скручиваем рулетики.

Фото: бар «Евгенич»

В сырную начинку для помидоров добавляем пропущенный через пресс чеснок. Кладем ее сверху на кружочки помидоров. 

Выкладываем закуску на тарелку, сверху можно посыпать зеленью.

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