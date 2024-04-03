Простые закуски в стиле а-ля 90-е: рулетики из ветчины с сыром и помидоры с чесноком

Простые закуски в красивом оформлении можно сделать из самых доступных продуктов: ветчины, сыра и томатов. Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro рецептом вкусных блюд в стиле а-ля 90-е.
Ингредиенты для рулетиков из ветчины с сыром:
- ветчина — 5 ломтиков,
- сыр моцарелла — 50 граммов,
- копченый сыр — 50 граммов,
- зелень — по вкусу.
Ингредиенты для помидоров с сыром и чесноком:
- помидоры — 1 штука,
- сыр моцарелла — 50 граммов,
- копченый сыр — 50 граммов,
- чеснок — по вкусу,
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
Подготавливаем все ингредиенты. Измельчаем на терке сыр, нарезаем помидоры кружочками. Смешиваем два вида сыра, добавляем измельченную зелень.
На ломтики ветчины выкладываем начинку и скручиваем рулетики.
Фото: бар «Евгенич»
В сырную начинку для помидоров добавляем пропущенный через пресс чеснок. Кладем ее сверху на кружочки помидоров.
Выкладываем закуску на тарелку, сверху можно посыпать зеленью.