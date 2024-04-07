Жаркое из курицы под сырной шапкой: всего 6 минут, и блюдо как в ресторане — рецепт от шеф-повара

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro необычным рецептом жаркого из курицы. Готовится блюдо довольно быстро, а получается очень вкусным.
Ингредиенты на одну порцию:
- помидоры — 25 граммов,
- шампиньоны — 55 граммов,
- курица — 60 граммов,
- картофель — 150 граммов,
- сыр сулугуни — 25 граммов,
- сыр моцарелла — 25 граммов,
- сметанный соус — 55 граммов,
- специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель отвариваем до готовности. Нарезаем помидоры, шампиньоны, картошку. Затем картофель отдельно обжариваем немного на сковороде.
Отвариваем курицу до готовности, разрываем на небольшие кусочки.
Курицу и картофель нужно будет предварительно отварить. Фото: бар «Евгенич»
Выкладываем все ингредиенты на блюдо для запекания. Поливаем сметанным соусом, а потом посыпаем натертым сыром.
Отправляем в духовку на шесть минут. Достаем и наслаждаемся вкусным блюдом.