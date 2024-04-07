Жаркое из курицы под сырной шапкой: всего 6 минут, и блюдо как в ресторане — рецепт от шеф-повара

Жаркое запекается в духовке всего несколько минут. Фото: бар «Евгенич» 

Блюдо станет отличным вариантом ужина, который можно быстро приготовить.

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro необычным рецептом жаркого из курицы. Готовится блюдо довольно быстро, а получается очень вкусным.

Ингредиенты на одну порцию:

  • помидоры — 25 граммов,
  • шампиньоны — 55 граммов,
  • курица — 60 граммов,
  • картофель — 150 граммов,
  • сыр сулугуни — 25 граммов,
  • сыр моцарелла — 25 граммов,
  • сметанный соус — 55 граммов,
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отвариваем до готовности. Нарезаем помидоры, шампиньоны, картошку. Затем картофель отдельно обжариваем немного на сковороде.

Отвариваем курицу до готовности, разрываем на небольшие кусочки.

Курицу и картофель нужно будет предварительно отварить. Фото: бар «Евгенич» 

Выкладываем все ингредиенты на блюдо для запекания. Поливаем сметанным соусом, а потом посыпаем натертым сыром. 

Отправляем в духовку на шесть минут. Достаем и наслаждаемся вкусным блюдом.

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