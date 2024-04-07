Жаркое из курицы под сырной шапкой: всего 6 минут, и блюдо как в ресторане — рецепт от шеф-повара

Шеф-повар бара «Евгенич» Кирилл Николаев поделился с Teleprogramma.pro необычным рецептом жаркого из курицы. Готовится блюдо довольно быстро, а получается очень вкусным.

Ингредиенты на одну порцию:

помидоры — 25 граммов,

шампиньоны — 55 граммов,

курица — 60 граммов,

картофель — 150 граммов,

сыр сулугуни — 25 граммов,

сыр моцарелла — 25 граммов,

сметанный соус — 55 граммов,

специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отвариваем до готовности. Нарезаем помидоры, шампиньоны, картошку. Затем картофель отдельно обжариваем немного на сковороде.

Отвариваем курицу до готовности, разрываем на небольшие кусочки.