Весенний суп из кукурузы и молока: просто, вкусно и полезно

Весна — идеальное время для того, чтобы превращать еду в пользу, считает шеф-повар и ресторатор Александр Растунин. В Японии готовят простой, вкусный и полезный суп из кукурузы, который идеально подходит для этого времени года. Известный кулинар поделился его рецептом с читателями Teleprogramma.pro.

Для его приготовления можно использовать свежезамороженные зерна кукурузы, но если вы хотите ускорить процесс, то консервированная кукуруза также подойдет.

Ингредиенты:

кукуруза замороженная — 500 г,

лук и морковь свежие — по 100 г,

молоко растительное (миндальное или любое другое) — 500 мл,

масло кукурузное или кокосовое — 50 г,

соль — по вкусу.

Приготовление:

Очищенные и измельченные лук и морковь обжариваем до полуготовности на масле. Добавляем зерна кукурузы, заливаем растительным молоком и варим 15 минут на среднем нагреве. Пробиваем суп погружным блендером и процеживаем через крупное сито. Солим по вкусу и снова доводим до кипения, кипятим одну минуту.

Суп получается густым и питательным. Если у вас есть возможность сорвать молодые побеги щавеля, крапивы, то добавьте их в готовый суп в измельченном виде. Это придаст блюду особый весенний вкус и аромат.

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