Весенний суп из кукурузы и молока: просто, вкусно и полезно

Весна — идеальное время для того, чтобы превращать еду в пользу, считает шеф-повар и ресторатор Александр Растунин. В Японии готовят простой, вкусный и полезный суп из кукурузы, который идеально подходит для этого времени года. Известный кулинар поделился его рецептом с читателями Teleprogramma.pro.
Для его приготовления можно использовать свежезамороженные зерна кукурузы, но если вы хотите ускорить процесс, то консервированная кукуруза также подойдет.
Ингредиенты:
- кукуруза замороженная — 500 г,
- лук и морковь свежие — по 100 г,
- молоко растительное (миндальное или любое другое) — 500 мл,
- масло кукурузное или кокосовое — 50 г,
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Очищенные и измельченные лук и морковь обжариваем до полуготовности на масле.
- Добавляем зерна кукурузы, заливаем растительным молоком и варим 15 минут на среднем нагреве.
- Пробиваем суп погружным блендером и процеживаем через крупное сито.
- Солим по вкусу и снова доводим до кипения, кипятим одну минуту.
Суп получается густым и питательным. Если у вас есть возможность сорвать молодые побеги щавеля, крапивы, то добавьте их в готовый суп в измельченном виде. Это придаст блюду особый весенний вкус и аромат.
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