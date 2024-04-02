Супервитаминный и очень легкий салат для стройнеющих от шефа Растунина: руккола, груша, сыр, перец

Александр Растунин, известный шеф-повар и ресторатор, убежден, что весной каждый человек должен подкорректировать свой рацион в пользу витаминности, пользы, красоты и стройности.

Специально для читателей Teleprogramma.pro он раскрыл рецепт восхитительно вкусного салата, который обалденно ударит по вкусовым рецепторам и не затронет совесть во время размышлений о лишнем весе.

«Весна — период, когда нашему организму требуется заряд витаминов и микроэлементов. Самый простой способ — это купить витамины, но, как утверждают специалисты, это капля в море, а вот реальную возможность наполнить организм полезными веществами даст ежедневное потребление микрозелени. Сейчас она встречается во многих супермаркетах, ну а на маркетплейсах есть готовые наборы для ее выращивания», — заметил шеф.

Ингредиенты: микрозелень — 10 г, пророщенные бобовые — 15 г, руккола — 25 г, груша спелая — ½ шт., сыр страчателла или любой мягкий сыр — 25 г, желтый перец — 15 г, любое нерафинированное масло — 15 г, соус сладкий чили — 15 г, соль морская — 1 г.

Грушу очищаем от кожицы и семян, кладем на сухую прогретую сковородку и прогреваем до корочки, делаем это с обеих сторон плода.

На сервировочную тарелку выкладываем рукколу, нарезанную на лепестки обжаренную грушу, посыпаем ее проростками бобовых, сыром и измельченным перцем, заправляем смесью из сладкого чили и растительного масла, посыпаем микрозеленью и солью.

«В 10 граммах микрозелени содержится суточная норма хорошо усвояемых витаминов и микроэлементов», — добавил Александр Растунин.

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