Шеф повар раскрыл рецепт вкуснейшего весеннего салата «Газапхули»: огурец, яблоко, чеснок — можно есть даже на ночь (легкий)

Настоящий витаминный фейерверк и симфонию потрясающего вкуса вы испытаете, когда попробуете грузинский салат «Газапхули».

Его рецептом с Teleprogramma.pro поделился шеф-повар Иван Кудряшов. По словам гуру кулинарии, салат переводится с грузинского как «весна» и будет весьма кстати к нынешнему столу. Он очень легкий и простой.

«Это очень свежий оригинальный салат. Самое главное условие — это зеленые яблоки, используйте либо антоновку, либо гренни смит, чем тверже, тем лучше», - прокомментировал шеф.

Ингредиенты: огурец – 1 шт., яблоко – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, укроп, сок лимона, уксус, растительное масло, соль и перец по вкусу.

Нарезать огурец и яблоко тонкой соломкой, либо натереть на терке для корейской моркови, мельче не надо, поскольку получится каша. Укроп нарезать, либо нарвать на самые маленькие веточки, которые только получится сделать.

Далее все соединить, заправить уксусом, соком лимона, маслом. Если будет слишком кисло, то можно обойтись без уксуса. По вкусу посолить и поперчить.

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