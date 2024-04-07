Быстрый суп с ветчиной и другие рецепты недели

Быстрый суп с ветчиной
Блюдо готовится быстро, поскольку варить бульон не требуется.
НАДО (на 8 порций): 300 г копченой ветчины или грудинки · 3 ст. ложки растительного масла · 1 большая луковица · 2 морковки · 2 стебля сельдерея · 4 дольки чеснока · 1 ч. ложка хмели-сунели · 1 ч. ложка орегано · 1/2 ч. ложки сушеной петрушки · 1/2 ч. ложки сушеного укропа · 1 ст. ложка сушеной сладкой паприки · 150 г томатной пасты · 4 картофелины · 400 г капусты · немного свежей зелени · соль · перец. Сухарики: 6 ломтиков хлеба · 1 ст. ложка нерафинированного оливкового или подсолнечного масла · пара щепоток сухих итальянских трав и щепотка сушеного чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Хлеб нарезаем кубиками, сбрызгиваем растительным маслом, присаливаем, добавляем сушеный чеснок, перемешиваем. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 °С.
2. Ветчину или грудинку нарезаем небольшими кубиками. Прямо в кастрюле разогреваем масло и чуть поджариваем ветчину.
3. Лук мелко шинкуем и отправляем к ветчине, жарим до матовости, помешивая.
4. Морковь и сельдерей режем кубиками, кладем в кастрюлю, добавляем 2 измельченные дольки чеснока. Тушим все вместе пару минут.
5. Добавляем хмели-сунели, сушеные петрушку и укроп, паприку, тушим на тихом огне минуту.
6. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и прогреваем все вместе.
7. Одну картофелину натираем на мелкой терке и дополнительно рубим ножом. Добавляем в кастрюлю. Наливаем 2 л кипятка.
8. Оставшийся картофель нарезаем кубиками. Кладем в кастрюлю.
9. Мелко шинкуем капусту, приминаем руками и отправляем в кастрюлю.
10. Добавляем кипяток до нужной консистенции.
11. Варим до готовности картофеля. Проверяем на соль, перчим. Добавляем свежую рубленую зелень, оставшийся измельченный чеснок, перемешиваем, снимаем с огня и даем постоять 10 минут.
12. Подаем с сухариками.
Медальоны из свиной вырезки с грибами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 - 3 порции): 1 свиная вырезка · 1 луковица · 400 г шампиньонов · 1 ст. ложка муки · 150 мл молока · 150 мл сливок · 100 мл бульона или воды · соль · перец · 1/2 ч. ложки молотого кориандра · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Вырезку моем, сушим бумажными полотенцами, нарезаем на медальоны толщиной 1,5 см.
2. Мелко шинкуем лук, грибы нарезаем произвольно.
3. На сковороде разогреваем масло, жарим медальоны по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки и вынимаем.
4. В той же сковороде жарим лук, добавляем грибы и специи. Выпариваем лишнюю влагу.
5. Добавляем муку, перемешиваем. Вливаем подогретые молоко, сливки и бульон. Солим, доводим до кипения, томим 1 минуту на тихом огне.
6. Кладем в соус жареные медальоны и тушим под крышкой на тихом огне.
7. Подаем с отварным картофелем или картофельным пюре.
Сбризолона
Фото: Shutterstock
Традиционный десерт итальянских крестьян, похожий на большую рассыпчатую печеньку. Ее ломают руками и подают с бокалом вина.
НАДО (на 2 - 3 порции): 100 г пшеничной муки · 150 г сливочного масла · 100 г кукурузной муки · 100 г миндаля · 100 г сахара · 1 ч. ложка ванилина · 2 желтка.
ГОТОВИМ:
1. Миндаль пробиваем в блендере (несколько штук оставляем для украшения).
2. Смешиваем муку, сахар, ванилин.
3. Натираем сливочное масло на терке, отправляем к сухим ингредиентам.
4. Кладем желтки и пальцами быстро растираем все в крошку. В однородную массу замешивать не надо.
5. Форму диаметром 23 - 24 см смазываем маслом или застилаем пергаментом, кладем крошку, распределяем (плотно трамбовать не надо), выкладываем сверху миндаль в произвольном порядке.
6. Выпекаем 30 - 35 минут при температуре 180 °С. Подаем как десерт к чаю или кофе или как закуску к вину.