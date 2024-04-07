Быстрый суп с ветчиной и другие рецепты недели

Быстрый суп с ветчиной

Блюдо готовится быстро, поскольку варить бульон не требуется.

НАДО (на 8 порций): 300 г копченой ветчины или грудинки · 3 ст. ложки растительного масла · 1 большая луковица · 2 морковки · 2 стебля сельдерея · 4 дольки чеснока · 1 ч. ложка хмели-сунели · 1 ч. ложка орегано · 1/2 ч. ложки сушеной петрушки · 1/2 ч. ложки сушеного укропа · 1 ст. ложка сушеной сладкой паприки · 150 г томатной пасты · 4 картофелины · 400 г капусты · немного свежей зелени · соль · перец. Сухарики: 6 ломтиков хлеба · 1 ст. ложка нерафинированного оливкового или подсолнечного масла · пара щепоток сухих итальянских трав и щепотка сушеного чеснока.

ГОТОВИМ:

1. Хлеб нарезаем кубиками, сбрызгиваем растительным маслом, присаливаем, добавляем сушеный чеснок, перемешиваем. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 °С.

2. Ветчину или грудинку нарезаем небольшими кубиками. Прямо в кастрюле разогреваем масло и чуть поджариваем ветчину.

3. Лук мелко шинкуем и отправляем к ветчине, жарим до матовости, помешивая.

4. Морковь и сельдерей режем кубиками, кладем в кастрюлю, добавляем 2 измельченные дольки чеснока. Тушим все вместе пару минут.

5. Добавляем хмели-сунели, сушеные петрушку и укроп, паприку, тушим на тихом огне минуту.

6. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и прогреваем все вместе.

7. Одну картофелину натираем на мелкой терке и дополнительно рубим ножом. Добавляем в кастрюлю. Наливаем 2 л кипятка.

8. Оставшийся картофель нарезаем кубиками. Кладем в кастрюлю.

9. Мелко шинкуем капусту, приминаем руками и отправляем в кастрюлю.

10. Добавляем кипяток до нужной консистенции.

11. Варим до готовности картофеля. Проверяем на соль, перчим. Добавляем свежую рубленую зелень, оставшийся измельченный чеснок, перемешиваем, снимаем с огня и даем постоять 10 минут.

12. Подаем с сухариками.

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