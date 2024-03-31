Ачма из лаваша и другие рецепты недели

Голубцы - как тефтели
НАДО (на 4 порции): 400 г фарша · 400 г капусты · полстакана круглозерного риса · 1 яйцо · 1 луковица · 1 морковь · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка подсолнечного масла · соль · перец. Соус: 2 ст. ложки томатной пасты · 1 стакан воды · соль · перец. Зелень и сметана для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Капусту мелко шинкуем и заливаем кипятком. Даем постоять 10 минут и откидываем на дуршлаг.
2. Промытый рис варим до полуготовности (10 - 12 минут).
3. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на терке, измельчаем чеснок.
4. Жарим лук до прозрачности, добавляем морковь, тушим до мягкости.
5. Смешиваем фарш, капусту, рис, морковь с луком.
6. Добавляем яйцо, соль-перец, чеснок. Хорошо вымешиваем и отбиваем.
7. Формируем влажными руками котлеты. Выкладываем их в форму.
8. Томатную пасту разводим водой, заливаем томатной водой.
9. Запекаем 1 час при температуре 180 °С.
10. Подаем с гарниром и сметаной, посыпав рубленой зеленью.
Ачма из лаваша
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 5 порций): 2 листа тонкого лаваша · 300 г творога · 100 г сметаны · 50 мл кефира · немного зеленого лука · 1 яйцо · 1/3 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем в миске кефир, яйцо и соль.
2. Промытый лук мелко шинкуем.
3. В другой миске смешиваем творог, сметану, лук, соль.
4. Лаваш нарезаем прямоугольниками по размеру формы, один кусок сделав побольше для выстилания дна и бортиков (надо, чтобы лаваш с них свисал).
5. Выстилаем дно и бортики, смазываем яично-кефирной смесью. Выкладываем часть начинки.
6. Кладем поверх начинки лаваш, смазываем, выкладываем начинку. Повторяем операции, пока лаваш и начинка не закончатся. Запечатываем ачму лавашом, смазываем и выпекаем 25 - 30 минут при 180 °С.
Хачапури на сковороде
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 50 г муки · 100 мл кефира · 1 яйцо · 20 г сливочного масла · 100 г сулугуни или другого сыра.
ГОТОВИМ:
1. Натираем сыр.
2. Добавляем яйцо, кефир, муку.
3. Замешиваем вязкое, как густая сметана, тесто. При необходимости добавляем муку.
4. Растапливаем на сковороде сливочное масло.
5. Выливаем тесто, накрываем крышкой и убавляем огонь.
6. Готовим, пока снизу тесто не подрумянится, а сверху не подсохнет. После этого переворачиваем хачапури и румяним с другой стороны.