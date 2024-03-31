Ачма из лаваша и другие рецепты недели

Голубцы - как тефтели

НАДО (на 4 порции): 400 г фарша · 400 г капусты · полстакана круглозерного риса · 1 яйцо · 1 луковица · 1 морковь · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка подсолнечного масла · соль · перец. Соус: 2 ст. ложки томатной пасты · 1 стакан воды · соль · перец. Зелень и сметана для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Капусту мелко шинкуем и заливаем кипятком. Даем постоять 10 минут и откидываем на дуршлаг.

2. Промытый рис варим до полуготовности (10 - 12 минут).

3. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на терке, измельчаем чеснок.

4. Жарим лук до прозрачности, добавляем морковь, тушим до мягкости.

5. Смешиваем фарш, капусту, рис, морковь с луком.

6. Добавляем яйцо, соль-перец, чеснок. Хорошо вымешиваем и отбиваем.

7. Формируем влажными руками котлеты. Выкладываем их в форму.

8. Томатную пасту разводим водой, заливаем томатной водой.

9. Запекаем 1 час при температуре 180 °С.

10. Подаем с гарниром и сметаной, посыпав рубленой зеленью.

Ачма из лаваша