Куриные отбивные с ананасами под сыром и другие рецепты недели

Куриные отбивные с ананасами под сыром
НАДО (на 5 порций): 700 г куриного филе · 1 банка консервированных ананасов в кольцах · 150 г полутвердого сыра · 100 г майонеза · соль · перец · немного петрушки для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Разрезаем каждое филе вдоль на два пласта и слегка отбиваем. Солим и перчим.
2. Смазываем отбивные майонезом. Если есть время, оставляем мариноваться на полчаса.
3. Застилаем противень кулинарным пергаментом и выкладываем отбивные.
4. Сверху выкладываем кольца ананаса и посыпаем натертым сыром.
5. Запекаем в духовке около 35 минут при температуре 180 °С до красивой корочки.
6. Подаем с любым гарниром, украсив рубленой петрушкой.
Голени, запеченные в беконе
Фото: Shutterstock
Поскорей бы сезон пикников! Ну а пока можно приготовить курочку с ароматом костра.
НАДО (на 3 порции): 6 куриных голеней · 80 г соуса барбекю · 6 полосок копченого бекона (около 100 г) · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Голени промываем, снимаем кожу и зачищаем кость у основания. Для этого делаем круговой надрез у границы мясной части и стягиваем кожу как чулок.
2. Добавляем в миску с голенями соль, черный перец и соус барбекю. Тщательно перемешиваем. Накрываем пленкой и оставляем мариноваться на час.
3. «Пеленуем» каждую голень в бекон, укладываем в форму для запекания и готовим в духовке 40 минут при температуре 180 °С.
Салат с куриным филе, фетой и апельсинами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 200 г листового салата · 300 г куриного филе · 2 ст. ложки растительного масла · 1 апельсин · 100 г сыра фета · 40 г майонеза · 50 г грецких орехов · пучок петрушки · соль-перец и молотый кориандр по вкусу · 8 ст. ложек йогурта · 1 ч. ложка меда · 2 ч. ложки дижонской горчицы.
ГОТОВИМ:
1. Промытое и обсушенное филе разрезаем вдоль на две части. Натираем солью, перцем и кориандром.
2. На сковороде разогреваем масло и жарим филе по 7 - 8 минут с каждой стороны.
3. Даем курице остыть и нарезаем крупными кусками.
4. Очищенный апельсин режем на кружки толщиной 5 - 7 мм и нарезаем каждый кружок на 8 частей (то есть по четырем диаметрам).
5. Ядра грецкого ореха подсушиваем на сковороде без масла и рубим ножом.
6. Готовим заправку: смешиваем йогурт, мед и горчицу.
7. Промытые и просушенные листья салата рвем в салатник. Кладем кусочки курицы, дольки апельсина и орехи.
8. Поливаем половиной заправки. Выкладываем кусочки феты, поливаем оставшейся заправкой и подаем.