Куриные отбивные с ананасами под сыром и другие рецепты недели

Поскорей бы сезон пикников! Ну а пока можно приготовить курочку с ароматом костра.

НАДО (на 3 порции): 6 куриных голеней · 80 г соуса барбекю · 6 полосок копченого бекона (около 100 г) · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Голени промываем, снимаем кожу и зачищаем кость у основания. Для этого делаем круговой надрез у границы мясной части и стягиваем кожу как чулок.

2. Добавляем в миску с голенями соль, черный перец и соус барбекю. Тщательно перемешиваем. Накрываем пленкой и оставляем мариноваться на час.

3. «Пеленуем» каждую голень в бекон, укладываем в форму для запекания и готовим в духовке 40 минут при температуре 180 °С.

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