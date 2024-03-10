Блины по-ивлевски с начинками и другие рецепты недели

«3 стакана» Рецепт телевизионного шеф-повара всея Руси Константина Ивлева.
Память дырявая, говорите? Этот рецепт вы забыть не сможете. Блины получаются ажурные, тонкие. А ингредиентов минимум.
НАДО (на 3 - 4 порции): 1 стакан молока · 1 стакан кипятка · 1 стакан муки · 2 - 3 яйца · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 3 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Взбиваем яйца с солью и сахаром.
2. Вливаем молоко и перемешиваем.
3. Просеиваем в миску муку и перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Добавляем масло, кипяток и хорошенько размешиваем венчиком.
5. Жарим тонкие блины с двух сторон на хорошо разогретой сковороде без масла.
Совет. Необязательно смазывать готовые блины маслом. Лучше растопите 50 г масла, влейте 100 мл теплых сливок. Положите все блины в сковородку, залейте сверху пропиткой и поставьте на тихий огонь под крышкой на 5 минут.
По-ивлевски с начинками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 500 г муки · 1 л молока · 10 яиц · 200 мл подсолнечного масла · 180 г сахара · 20 г соли. Для начинки: 1) 2 банки консервированного тунца · 1 ст. ложка майонеза · немного готового хрустящего лука (необязательно); 2) 400 г свежего шпината · 200 г копченого сулугуни.
ГОТОВИМ:
1. В миску наливаем молоко, добавляем муку, масло, соль, сахар, 10 яиц.
2. Пробиваем ингредиенты погружным блендером в однородное тесто (взбивать не надо).
3. Половинку картофелины насаживаем на вилку, смачиваем в растительном масле и смазываем разогретую сковороду.
4. Жарим тонкие блины как обычно. Стопку накрываем пленкой или фольгой и оставляем минут на 15 - 30 для размягчения.
5. Тунца разминаем вилкой, добавляем майонез и лук, перемешиваем.
6. Шпинат чуть прижариваем на сковороде, сулугуни крошим соломкой.
7. Начиняем блины: кладем немного шпината, сверху сулугуни, сворачиваем края и затем закатываем ролл.
8. Так же формируем блинчики с тунцом.
9. Начиненные блинчики можно подавать сразу, а можно чуть прижарить перед подачей на сковороде.
Французы такие блинчики называют «креп сюзетт».
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): Тесто: 320 мл молока · 160 г муки · 2 яйца
· 50 г сливочного масла · 20 г сахара · щепотка соли. Соус: 2 апельсина · 1/2 лимона · 3 ст. ложки апельсинового ликера · 50 г сливочного масла · 50 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем
с сахаром, солью и половиной молока. Добавляем муку и остаток молока.
2. Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем и убираем в холодильник на 1 час.
3. На разогретой смазанной сковороде жарим тонкие блины. Готовые складываем четвертинками.
4. С одного апельсина снимаем теркой цедру. Выжимаем апельсиновый и лимонный сок.
5. Разогреваем сковороду, растапливаем в ней сливочное масло, кладем сахар и увариваем на тихом огне в карамель, помешивая.
6. Вливаем выжатый сок, кладем цедру. Даем соусу чуть загустеть.
7. Выкладываем в соус блинчики, прибавляем огонь.
8. Выливаем сверху подогретый ликер и поджигаем (это будет фламбирование). Подаем.