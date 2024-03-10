Блины по-ивлевски с начинками и другие рецепты недели

НАДО (на 8 порций): 500 г муки · 1 л молока · 10 яиц · 200 мл подсолнечного масла · 180 г сахара · 20 г соли. Для начинки: 1) 2 банки консервированного тунца · 1 ст. ложка майонеза · немного готового хрустящего лука (необязательно); 2) 400 г свежего шпината · 200 г копченого сулугуни.

ГОТОВИМ:

1. В миску наливаем молоко, добавляем муку, масло, соль, сахар, 10 яиц.

2. Пробиваем ингредиенты погружным блендером в однородное тесто (взбивать не надо).

3. Половинку картофелины насаживаем на вилку, смачиваем в растительном масле и смазываем разогретую сковороду.

4. Жарим тонкие блины как обычно. Стопку накрываем пленкой или фольгой и оставляем минут на 15 - 30 для размягчения.

5. Тунца разминаем вилкой, добавляем майонез и лук, перемешиваем.

6. Шпинат чуть прижариваем на сковороде, сулугуни крошим соломкой.

7. Начиняем блины: кладем немного шпината, сверху сулугуни, сворачиваем края и затем закатываем ролл.

8. Так же формируем блинчики с тунцом.

9. Начиненные блинчики можно подавать сразу, а можно чуть прижарить перед подачей на сковороде.

Французы такие блинчики называют «креп сюзетт».