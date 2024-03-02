Салат с сыром, клубникой и другие рецепты недели

Киш с курицей и овощами
Холодный он очень хорош.
НАДО (на 6 порций): Тесто: 170 г муки · 80 г сливочного масла · 1 ст. ложка сметаны · 30 мл ледяной воды · 1/3 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сахара. Начинка: 250 г куриного филе · 350 г смеси замороженных овощей (морковь, цукини, сладкий перец, томаты) · половинка луковицы · 1/2 ч. ложки сушеных прованских трав · соль, перец по вкусу · 150 г полутвердого сыра. Заливка: 150 г сметаны · 2 яйца · по щепотке соли и перца · 1/3 ч. ложки прованских трав.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Муку смешиваем с солью и сахаром. Добавляем нарезанное кубиками сливочное масло (или натираем на терке). Пальцами быстро растираем в крошку.
2. Добавляем ложку сметаны, воду и замешиваем мягкое нелипкое тесто. Убираем на полчаса в холодильник.
3. Раскатываем тесто в пласт по размеру формы (диаметром 24 см подойдет идеально) с учетом бортиков. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму, распределяем, излишки убираем, прокатав борта скалкой. Хорошо накалываем тесто вилкой, чтобы оно не поднималось.
4. Подпекаем тесто 15 минут при температуре 190 °С до золотистости.
5. Начинка. Замороженные овощи мелко нарезаем. Филе нарезаем небольшими кусочками.
6. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла жарим филе, добавляем нарезанный лук, тушим почти до готовности. Солим, перчим, посыпаем прованскими травами.
7. Добавляем замороженные овощи и тушим до готовности, выпаривая излишки влаги.
8. Заливка. Смешиваем сметану, яйца, соль, перец, прованские травы, взбиваем до однородности. Добавляем две трети натертого сыра, перемешиваем.
9. Выкладываем начинку в основу. Заливаем заливкой. Посыпаем остатками сыра.
10. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 25 - 30 минут.
11. Киш полностью остужаем, вынимаем из формы и подаем.
Заливной пирог с яйцами и зеленым луком
Фото: Shutterstock
Быстрее и проще некуда!
НАДО (на 6 порций): Тесто: 4 яйца · 7 ст. ложек муки с горкой · пакетик разрыхлителя или 1/2 ч. ложки пищевой соды · 1 стакан кефира или натурального йогурта · 1 ст. ложка майонеза · щепотка соли. Начинка: 7 вареных яиц · 100 г зеленого лука · соль, перец по вкусу. Украшение: 1 ст. ложка кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Взбиваем яйца. Добавляем кефир или йогурт
и майонез. Взбиваем в однородную массу.
2. Добавляем муку, соль, разрыхлитель, хорошо перемешиваем. Получается жидкое тесто, как на оладьи. Если чересчур жидко, добавьте чуть-чуть муки.
3. Яйца нарезаем кубиками. Перья лука промываем, сушим, нарезаем.
4. Яйца смешиваем с луком, солим, перчим.
5. Форму (например, круглую диаметром 24 см) застилаем кулинарным пергаментом или просто смазываем любым маслом.
6. Выливаем половину теста в форму.
7. Выкладываем начинку.
8. Сверху заливаем оставшимся тестом.
9. Посыпаем кунжутом.
10. Ставим в разогретую до 180 °С духовку на 35 - 40 минут.
11. Даем чуть-чуть остыть и вынимаем из формы.
Салат с сыром и клубникой
Фото: Shutterstock
Весна - это когда в продаже появляется первая турецкая клубника за терпимые деньги. Часто она не очень сладкая - в салат самое то.
НАДО (на 3 порции): 150 г клубники · 150 г помидоров · 1 авокадо · 1 большой шарик моцареллы · 100 г руколы · 20 г фундука или миндаля · 2 ст. ложки оливкового масла · щепотка соли · 1/2 ч. ложки сахара · свежемолотый черный перец.
ГОТОВИМ:
1. Делаем заправку. Четыре клубничины режем дольками и разминаем вилкой. Добавляем сахар, соль, перец, оливковое масло. Перемешиваем.
2. Орехи поджариваем на сухой сковороде, рубим ножом.
3. Помидоры режем крупными дольками (если у вас черри, то пополам), оставшуюся клубнику - на четвертинки или восьмушки. Руколу моем, сушим и рвем руками. Складываем в одну миску.
4. Авокадо чистим и нарезаем мякоть средними кусочками. Кладем в миску, добавляем орехи. Солим, перчим. Аккуратно перемешиваем.
5. Перекладываем в сервировочное блюдо. Моцареллу рвем руками и выкладываем сверху. Поливаем заправкой. Подаем, не перемешивая.