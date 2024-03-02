Салат с сыром, клубникой и другие рецепты недели

Киш с курицей и овощами

Холодный он очень хорош.

НАДО (на 6 порций): Тесто: 170 г муки · 80 г сливочного масла · 1 ст. ложка сметаны · 30 мл ледяной воды · 1/3 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сахара. Начинка: 250 г куриного филе · 350 г смеси замороженных овощей (морковь, цукини, сладкий перец, томаты) · половинка луковицы · 1/2 ч. ложки сушеных прованских трав · соль, перец по вкусу · 150 г полутвердого сыра. Заливка: 150 г сметаны · 2 яйца · по щепотке соли и перца · 1/3 ч. ложки прованских трав.

ГОТОВИМ:

1. Тесто. Муку смешиваем с солью и сахаром. Добавляем нарезанное кубиками сливочное масло (или натираем на терке). Пальцами быстро растираем в крошку.

2. Добавляем ложку сметаны, воду и замешиваем мягкое нелипкое тесто. Убираем на полчаса в холодильник.

3. Раскатываем тесто в пласт по размеру формы (диаметром 24 см подойдет идеально) с учетом бортиков. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму, распределяем, излишки убираем, прокатав борта скалкой. Хорошо накалываем тесто вилкой, чтобы оно не поднималось.

4. Подпекаем тесто 15 минут при температуре 190 °С до золотистости.

5. Начинка. Замороженные овощи мелко нарезаем. Филе нарезаем небольшими кусочками.

6. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла жарим филе, добавляем нарезанный лук, тушим почти до готовности. Солим, перчим, посыпаем прованскими травами.

7. Добавляем замороженные овощи и тушим до готовности, выпаривая излишки влаги.

8. Заливка. Смешиваем сметану, яйца, соль, перец, прованские травы, взбиваем до однородности. Добавляем две трети натертого сыра, перемешиваем.

9. Выкладываем начинку в основу. Заливаем заливкой. Посыпаем остатками сыра.

10. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 25 - 30 минут.

11. Киш полностью остужаем, вынимаем из формы и подаем.

Заливной пирог с яйцами и зеленым луком