Форшмак с сельдью и другие рецепты недели

Форшмак с сельдью
По еврейской традиции ингредиенты нужно рубить тяжелым ножом до фаршеобразного состояния, но с мясорубкой получается проще и быстрее. Дополнительно можно положить вареное яйцо.
НАДО (на 4 порции): 1 соленая сельдь · 1 луковица · 1 кислое яблоко (типа гренни смит или семеренко) · 3 ломтика белого хлеба · стакан кипяченой остуженной воды · 20 г сливочного масла · 1/2 ч. ложки сахара · 1 ст. ложка лимонного сока · щепотка черного перца · несколько перьев зеленого лука · веточка петрушки или укропа.
ГОТОВИМ:
1. Срезаем с хлеба корки и заливаем кипяченой водой.
2. Чистим яблоко, удаляем сердцевину, режем на четвертинки.
3. Сельдь чистим, удаляем хребет и кости, нарезаем крупными кусками.
4. Измельчаем лук. Отжимаем хлеб.
5. Все продукты соединяем в одной миске, перемешиваем и пропускаем через мясорубку.
6. Перекладываем форшмак в сервировочное блюдо и украшаем свежей зеленью. Подаем с черным хлебом, гренками, начос и т. п.
Паштет из фасоли и грибов
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НАДО (на 6 порций): 150 г сухой красной фасоли · 200 г шампиньонов · 1 луковица · 1 морковка · 2 зубчика чеснока · 100 мл растительного масла · несколько веточек петрушки · соль · перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Фасоль промываем, замачиваем на 6 часов и варим до готовности (это займет 1 - 1,5 часа).
2. Шампиньоны режем пополам и затем пластинками, поджариваем на растительном масле.
3. Отдельно жарим лук до матовости, добавляем тертую морковь, томим до мягкости, в конце добавляем нарезанный чеснок.
4. В лук с морковью добавляем грибы и фасоль, вливаем полстакана воды (можно использовать отвар от фасоли). Перемешиваем и томим на тихом огне 15 минут. Солим-перчим.
5. Помещаем все в блендер, добавляем нарезанную петрушку и пробиваем до желаемой консистенции - до однородной пасты или сохранив текстуру маленьких кусочков.
6. Перекладываем в баночку 0,5 л, охлаждаем, храним в холодильнике. Подаем с черным хлебом.
Куриный паштет с сыром
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НАДО (на 6 порций): 700 г филе куриной грудки · 200 г любого полутвердого сыра · 150 г сливочного масла · 2 луковицы · 1/2 ч. ложки молотого кориандра · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · соль · перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Куриное филе отвариваем в воде без соли (около 20 - 25 минут) или запекаем в духовке в пакете (около 30 минут).
2. Нарезаем лук и обжариваем на небольшом кусочке сливочного масла, даем немного остыть.
3. В блендер кладем нарезанное кусочками филе, лук, размягченное сливочное масло, нарезанный кусочками сыр, специи и соль. Пробиваем до однородной консистенции. Если получается суховато, добавляем немного бульона от варки филе.
4. Перекладываем в стеклянную или керамическую посуду с крышкой, храним в холодильнике до 3 дней. Подаем с подсушенными в тостере или на сухой сковороде ломтиками багета.