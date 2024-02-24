Форшмак с сельдью и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): 150 г сухой красной фасоли · 200 г шампиньонов · 1 луковица · 1 морковка · 2 зубчика чеснока · 100 мл растительного масла · несколько веточек петрушки · соль · перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Фасоль промываем, замачиваем на 6 часов и варим до готовности (это займет 1 - 1,5 часа).

2. Шампиньоны режем пополам и затем пластинками, поджариваем на растительном масле.

3. Отдельно жарим лук до матовости, добавляем тертую морковь, томим до мягкости, в конце добавляем нарезанный чеснок.

4. В лук с морковью добавляем грибы и фасоль, вливаем полстакана воды (можно использовать отвар от фасоли). Перемешиваем и томим на тихом огне 15 минут. Солим-перчим.

5. Помещаем все в блендер, добавляем нарезанную петрушку и пробиваем до желаемой консистенции - до однородной пасты или сохранив текстуру маленьких кусочков.

6. Перекладываем в баночку 0,5 л, охлаждаем, храним в холодильнике. Подаем с черным хлебом.

Куриный паштет с сыром