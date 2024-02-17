Сочная треска с помидорками черри и другие рецепты недели

Сочная треска с помидорками черри
Для диетического питания самое то.
Треска - рыба нежирная, ее легко пересушить. Но есть способ оставить ее сочной, не используя кляр.
НАДО (на 4 порции): 800 г филе трески (кусками или в брикетах) · 1 лимон · 2 зубчика чеснока · 200 г томатов черри · 2 веточки свежего тимьяна (или немного
сушеного) · 60 мл оливкового масла · немного свежей петрушки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Чистый лимон режем тонкими кружочками и выкладываем на дно формы.
2. Посыпаем тимьяном, поливаем маслом.
3. Филе трески обсушиваем бумажными полотенцами, солим, перчим. Выкладываем на лимоны.
4. Сверху выкладываем нарезанный пластинками чеснок, целые помидорки черри. Поливаем маслом.
5. Ставим в разогретую до 200 °С духовку на 15 - 20 минут.
6. Посыпаем петрушкой и подаем.
Куриные бедрышки с картошкой и чоризо
Фото: Shutterstock
Немного испанского колорита на вашей кухне.
НАДО (на 3 порции): 1 кг картофеля · 100 г колбасок чоризо · 1 луковица · 6 куриных бедер · 4 ст. ложки растительного масла · 200 мл куриного бульона или воды · 1/2 ч. ложки копченой паприки · 1 ч. ложка сушеного орегано.
ГОТОВИМ:
1. Картофель чистим и нарезаем небольшими ломтиками.
2. Бедра румяним до красивой корочки в сковороде с разогретым маслом.
3. Бедра перекладываем в форму, а в той же сковороде жарим картофель почти до готовности.
4. В форму выкладываем подрумяненные бедра, картофель, нарезанный кольцами лук, кружочки чоризо.
5. В бульон добавляем копченую паприку, орегано, солим, перчим. Вливаем в форму.
6. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут.
7. Убираем фольгу и запекаем еще 10 минут.
Свинина, запеченная с хурмой
Фото: Shutterstock
И закуска, и основное блюдо.
НАДО (на 4 порции): 800 г свинины куском (карбонад, шейка) · 1 хурма, 1 кислое яблоко · 1 луковица · 2 ст. ложки меда · 1 ч. ложка паприки · щепотка молотой корицы · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Хурму и яблоко режем тонкими половинками кружочков. Лук - кольцами.
2. Кусок мяса быстро обжариваем на разогретой сковороде до корочки, чтобы запечатать соки внутри.
3. Свинину переносим на разделочную доску и делаем поперечные надрезы через 2,5 см, не доходя до края 2 см.
4. Натираем мясо снаружи и внутри разрезов смесью соли, перца, паприки и корицы.
5. В каждый разрез вкладываем ломтики хурмы, яблока и лука.
6. Смазываем мясо медом.
7. Заворачиваем мясо в фольгу и переносим в форму или на противень. На дно наливаем полстакана воды.
8. Запекаем 1,5 часа в разогретой до 180 °С духовке. Разворачиваем фольгу, проверяем готовность и запекаем еще 5 - 10 минут до корочки (при необходимости).
9. Подаем в горячем или холодном виде.