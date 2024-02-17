Сочная треска с помидорками черри и другие рецепты недели

Немного испанского колорита на вашей кухне.

НАДО (на 3 порции): 1 кг картофеля · 100 г колбасок чоризо · 1 луковица · 6 куриных бедер · 4 ст. ложки растительного масла · 200 мл куриного бульона или воды · 1/2 ч. ложки копченой паприки · 1 ч. ложка сушеного орегано.

ГОТОВИМ:

1. Картофель чистим и нарезаем небольшими ломтиками.

2. Бедра румяним до красивой корочки в сковороде с разогретым маслом.

3. Бедра перекладываем в форму, а в той же сковороде жарим картофель почти до готовности.

4. В форму выкладываем подрумяненные бедра, картофель, нарезанный кольцами лук, кружочки чоризо.

5. В бульон добавляем копченую паприку, орегано, солим, перчим. Вливаем в форму.

6. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут.

7. Убираем фольгу и запекаем еще 10 минут.

Свинина, запеченная с хурмой