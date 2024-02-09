Диетолог реалити-шоу «Большие девочки» о том, как улучшить здоровье и обрести стройную фигуру

Доктор Регина считает, что от того, как именно приготовлена пища, зависит не только ее вкус, но и то, как еда будет усваиваться и отражаться в конечном итоге на весе. Например, при употреблении курицы можно как снизить вес, так и набрать его.

«Существует целая наука о приготовлении пищи – диетическая кулинария: она изучает, как пища после термической обработки меняет свои свойства. Используя принципы диетической кулинарии, выбора продуктов, знания о качестве продуктов, мы составили рецепты, с которыми человек будет эффективно снижать вес достаточно быстро.

Это совместимо с образом жизни – так можно есть и питаться всегда. Также такое питание подходит при наличии различных заболеваний, помогает снизить холестерин, улучшить состояние желудочно-кишечного тракта, кожи, восполнить дефицит микроэлементов. И, конечно же, позволяет здоровым способом сбрасывать по 2-3 кг в неделю».