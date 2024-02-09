Диетолог реалити-шоу «Большие девочки» о том, как улучшить здоровье и обрести стройную фигуру

Доктор Регина - диетолог реалити-шоу «Большие девочки». Фото: телеканал Пятница!

Доктор Регина поделилась с Teleprogramma.pro рецептами приготовления пищи, которые помогут сбросить лишние килограммы.

8 февраля на телеканале Пятница! состоится премьера нового социального реалити «Большие девочки», в котором 13 участниц весом от 100 кг начнут свой путь к телу мечты и новой жизни. 

Одним из наставников девушек станет популярный диетолог и блогер Доктор Регина, которая подберет для каждой из участниц рацион для похудения и поможет контролировать срывы и переедания. По просьбе Teleprogramma.pro Регина поделилась рецептами для худеющих, которые помогут избавиться от лишнего веса здоровым путем. 

Диетолог и блогер Доктор Регина знает, как правильно готовить еду. Фото: телеканал Пятница!

Доктор Регина считает, что от того, как именно приготовлена пища, зависит не только ее вкус, но и то, как еда будет усваиваться и отражаться в конечном итоге на весе. Например, при употреблении курицы можно как снизить вес, так и набрать его. 

«Существует целая наука о приготовлении пищи – диетическая кулинария: она изучает, как пища после термической обработки меняет свои свойства. Используя принципы диетической кулинарии, выбора продуктов, знания о качестве продуктов, мы составили рецепты, с которыми человек будет эффективно снижать вес достаточно быстро. 

Это совместимо с образом жизни – так можно есть и питаться всегда. Также такое питание подходит при наличии различных заболеваний, помогает снизить холестерин, улучшить состояние желудочно-кишечного тракта, кожи, восполнить дефицит микроэлементов. И, конечно же, позволяет здоровым способом сбрасывать по 2-3 кг в неделю».

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Доктор Регина изучает диетическую кулинарию и поможет участницам реалити «Большие девочки» на пути к стройной фигуре. Фото: телеканал Пятница!

Капуста, запеченная с болгарским перцем

Ингредиенты

  • Капуста цветная - 1шт
  • Брокколи - 1 шт
  • Перец болгарский - 3шт
  • Яйца - 2 шт
  • Молоко - 100 мл
  • Соль и специи - по вкусу

Процесс приготовления

  1. Цветную капусту и брокколи вымойте, разделите на соцветия.
  2. Бланшируйте в течение 2-3 минут, затем выложите в форму для запекания.
  3. Болгарский перец вымойте, нарежьте и смешайте с капустой.
  4. Яйца взбейте, посолите, смешайте с молоком.
  5. Приготовленной смесью залейте овощи.
  6. Форму для запекания поставьте в разогретую на 180 градусов духовку на 20 минут.

Капуста, запеченная с болгарским перцем. Фото: телеканал Пятница!

Суп из сельдерея

Ингредиенты

  • Стебли сельдерея - 6-8 шт
  • Морковь -  2-3 шт
  • Перец болгарский - 1шт
  • Цветная капуста - 1 шт (небольшая головка)
  • Капуста белокочанная ½ шт
  • Помидоры - 2-3 шт
  • Зеленый лук - 3-4 шт
  • Лимон ½ шт
  • Зелень петрушки - 30 г

Процесс приготовления

  1. Мелко нашинкуем белокачаную капусту. Очистим морковь и перец от сердцевины с семенами, нарежем морковь, перец и сельдерей на небольшие кусочки.
  2. Разберем цветную капусту на мелкие соцветия и тщательно промоем ее. Нарежем зеленый лук.
  3. Отправляем все подготовленные овощи в кастрюлю, заливаем 2,5-3 литра воды и доводим до кипения.
  4. Добавляем мелко нарезанные помидоры, уменьшаем огонь и варим 20-30 минут.
  5. Добавим лимонный сок для вкуса. Не рекомендуется солить суп. Добавляем мелко нарезанную петрушку и выключаем огонь.

Суп из сельдерея. Фото: телеканал Пятница!

Индейка в мультиварке на пару

Ингредиенты

  • Филе индейки
  • Соль, перец, специи по вкусу

Процесс приготовления

  1. Вымойте и обсушите филе.
  2. Чтобы грудка индейки в мультиварке на пару в домашних условиях была сочной и вкусной, предварительно ее лучше замариновать. В глубокую мисочку выложите филе, поперчите по вкусу и добавьте розмарин (можно использовать и другие специи по вкусу).
  3. Добавьте щепотку соли, перемешайте, и оставьте в холодильнике на полчаса минимум.
  4. Подготовьте чашу для приготовления на пару. Выложите туда филе.
  5. Готовьте в режиме «пар» около 40-50 минут (в зависимости от размера кусочков).
  6. В качестве гарнира лучше всего использовать овощи на пару.

Индейка в мультиварке на пару. Фото: телеканал Пятница!

Котлеты из курицы

Ингредиенты

  • Куриный фарш 500 г
  • Яйцо куриное - 1 шт
  • Капуста белокочанная - 150 г
  • Сушеная петрушка 
  • Соль, перец по вкусу

Процесс приготовления

  1. Капусту мелко шинкуем с помощью терки, мнем руками.
  2. Фарш смешиваем с яйцом, приправами, капустой.
  3. Формируем плоские круглые котлетки и тушим в мультиварке в режиме «тушение» 30 минут, добавив 100 мл воды в чашу мультиварки или запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.

Котлеты из курицы. Фото: телеканал Пятница!

Салат из моркови

Ингредиенты

  • Морковь - 2 шт
  • Яблоки - 100 г
  • Лук-порей - 50 г
  • Сельдерей - 50 г (корневой или черешковый)
  • Йогурт - 3 ст.л.
  • Лимонный сок - по вкусу

Процесс приготовления

  1. Морковь чистим, моем и трем на крупной терке.
  2. Трем на терке сельдерей.
  3. Лук-порей нарезаем колечками.
  4. Яблоко очищаем от кожуры и мелко нарезаем.
  5. Для заправки смешайте йогурт и сок лимона.
  6. Переместите все ингредиенты в салатник, добавьте в заправку.

Салат из моркови. Фото: телеканал Пятница!

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