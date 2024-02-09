Диетолог реалити-шоу «Большие девочки» о том, как улучшить здоровье и обрести стройную фигуру

8 февраля на телеканале Пятница! состоится премьера нового социального реалити «Большие девочки», в котором 13 участниц весом от 100 кг начнут свой путь к телу мечты и новой жизни.
Одним из наставников девушек станет популярный диетолог и блогер Доктор Регина, которая подберет для каждой из участниц рацион для похудения и поможет контролировать срывы и переедания. По просьбе Teleprogramma.pro Регина поделилась рецептами для худеющих, которые помогут избавиться от лишнего веса здоровым путем.
Диетолог и блогер Доктор Регина знает, как правильно готовить еду. Фото: телеканал Пятница!
Доктор Регина считает, что от того, как именно приготовлена пища, зависит не только ее вкус, но и то, как еда будет усваиваться и отражаться в конечном итоге на весе. Например, при употреблении курицы можно как снизить вес, так и набрать его.
«Существует целая наука о приготовлении пищи – диетическая кулинария: она изучает, как пища после термической обработки меняет свои свойства. Используя принципы диетической кулинарии, выбора продуктов, знания о качестве продуктов, мы составили рецепты, с которыми человек будет эффективно снижать вес достаточно быстро.
Это совместимо с образом жизни – так можно есть и питаться всегда. Также такое питание подходит при наличии различных заболеваний, помогает снизить холестерин, улучшить состояние желудочно-кишечного тракта, кожи, восполнить дефицит микроэлементов. И, конечно же, позволяет здоровым способом сбрасывать по 2-3 кг в неделю».
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Доктор Регина изучает диетическую кулинарию и поможет участницам реалити «Большие девочки» на пути к стройной фигуре. Фото: телеканал Пятница!
Капуста, запеченная с болгарским перцем
Ингредиенты
- Капуста цветная - 1шт
- Брокколи - 1 шт
- Перец болгарский - 3шт
- Яйца - 2 шт
- Молоко - 100 мл
- Соль и специи - по вкусу
Процесс приготовления
- Цветную капусту и брокколи вымойте, разделите на соцветия.
- Бланшируйте в течение 2-3 минут, затем выложите в форму для запекания.
- Болгарский перец вымойте, нарежьте и смешайте с капустой.
- Яйца взбейте, посолите, смешайте с молоком.
- Приготовленной смесью залейте овощи.
- Форму для запекания поставьте в разогретую на 180 градусов духовку на 20 минут.
Капуста, запеченная с болгарским перцем. Фото: телеканал Пятница!
Суп из сельдерея
Ингредиенты
- Стебли сельдерея - 6-8 шт
- Морковь - 2-3 шт
- Перец болгарский - 1шт
- Цветная капуста - 1 шт (небольшая головка)
- Капуста белокочанная ½ шт
- Помидоры - 2-3 шт
- Зеленый лук - 3-4 шт
- Лимон ½ шт
- Зелень петрушки - 30 г
Процесс приготовления
- Мелко нашинкуем белокачаную капусту. Очистим морковь и перец от сердцевины с семенами, нарежем морковь, перец и сельдерей на небольшие кусочки.
- Разберем цветную капусту на мелкие соцветия и тщательно промоем ее. Нарежем зеленый лук.
- Отправляем все подготовленные овощи в кастрюлю, заливаем 2,5-3 литра воды и доводим до кипения.
- Добавляем мелко нарезанные помидоры, уменьшаем огонь и варим 20-30 минут.
- Добавим лимонный сок для вкуса. Не рекомендуется солить суп. Добавляем мелко нарезанную петрушку и выключаем огонь.
Суп из сельдерея. Фото: телеканал Пятница!
Индейка в мультиварке на пару
Ингредиенты
- Филе индейки
- Соль, перец, специи по вкусу
Процесс приготовления
- Вымойте и обсушите филе.
- Чтобы грудка индейки в мультиварке на пару в домашних условиях была сочной и вкусной, предварительно ее лучше замариновать. В глубокую мисочку выложите филе, поперчите по вкусу и добавьте розмарин (можно использовать и другие специи по вкусу).
- Добавьте щепотку соли, перемешайте, и оставьте в холодильнике на полчаса минимум.
- Подготовьте чашу для приготовления на пару. Выложите туда филе.
- Готовьте в режиме «пар» около 40-50 минут (в зависимости от размера кусочков).
- В качестве гарнира лучше всего использовать овощи на пару.
Индейка в мультиварке на пару. Фото: телеканал Пятница!
Котлеты из курицы
Ингредиенты
- Куриный фарш 500 г
- Яйцо куриное - 1 шт
- Капуста белокочанная - 150 г
- Сушеная петрушка
- Соль, перец по вкусу
Процесс приготовления
- Капусту мелко шинкуем с помощью терки, мнем руками.
- Фарш смешиваем с яйцом, приправами, капустой.
- Формируем плоские круглые котлетки и тушим в мультиварке в режиме «тушение» 30 минут, добавив 100 мл воды в чашу мультиварки или запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.
Котлеты из курицы. Фото: телеканал Пятница!
Салат из моркови
Ингредиенты
- Морковь - 2 шт
- Яблоки - 100 г
- Лук-порей - 50 г
- Сельдерей - 50 г (корневой или черешковый)
- Йогурт - 3 ст.л.
- Лимонный сок - по вкусу
Процесс приготовления
- Морковь чистим, моем и трем на крупной терке.
- Трем на терке сельдерей.
- Лук-порей нарезаем колечками.
- Яблоко очищаем от кожуры и мелко нарезаем.
- Для заправки смешайте йогурт и сок лимона.
- Переместите все ингредиенты в салатник, добавьте в заправку.
Салат из моркови. Фото: телеканал Пятница!