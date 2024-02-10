BBQ в духовке с сырным соусом и другие рецепты недели

Очень чесночные

НАДО (на 8 порций): 25 зубчиков чеснока · 120 мл соевого соуса · 20 мл растительного масла (плюс для жарки) · 100 мл рисового уксуса · свежий имбирь 3 см · 2 кг куриных крыльев · 1/2 стакана пшеничной муки · соль по вкусу · 1/2 стакана кукурузного крахмала. Для соуса: 8 ст. ложек сливочного масла · 25 зубчиков чеснока · свежий имбирь 3 см · 120 мл меда · 70 мл воды · 70 мл соевого соуса · 1 ст. ложка тайского соуса шрирача (если не любите острое, замените на черный перец) · 1 ст. ложка воды · 1 ч. ложка кукурузного крахмала. Немного кунжута и зеленого лука для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Делаем маринад: в большой миске смешиваем измельченный чеснок, соевый соус, масло, рисовый уксус и имбирь. Добавляем промытые куриные крылышки (крайнюю фалангу лучше отрезать) и оставляем мариноваться в холодильнике на 1 - 2 часа или на ночь.

2. Сливаем маринад, обсушиваем крылья бумажными полотенцами.

3. Разогреваем в кастрюльке масло слоем в 5 см до 180 °С (если нет термометра, проверяем кусочком хлеба - он должен зарумяниться за 30 секунд).

4. В большой миске смешиваем муку, кукурузный крахмал и щепотку соли.

5. Панируем каждое куриное крылышко в мучной смеси.

6. Обжариваем во фритюре 6 - 7 минут до золотисто-коричневой корочки. Выкладываем шумовкой на бумажные полотенца.

7. Делаем соус: растапливаем в кастрюльке сливочное масло, добавляем чеснок и имбирь. Варим 3 минуты на тихом огне, помешивая. Добавляем мед, воду, соевый соус и шрирачу.

8. В небольшой миске смешиваем воду и кукурузный крахмал, чтобы получилась кашица. Выливаем кашицу в медовую смесь и хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и варим 2 - 3 минуты, пока не загустеет.

9. Добавляем жареные куриные крылышки прямо в соус и перемешиваем, чтобы крылышки были хорошо покрыты соусом. Посыпаем кунжутом и украшаем зеленым луком.

BBQ в духовке с сырным соусом