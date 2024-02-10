BBQ в духовке с сырным соусом и другие рецепты недели

Очень чесночные
НАДО (на 8 порций): 25 зубчиков чеснока · 120 мл соевого соуса · 20 мл растительного масла (плюс для жарки) · 100 мл рисового уксуса · свежий имбирь 3 см · 2 кг куриных крыльев · 1/2 стакана пшеничной муки · соль по вкусу · 1/2 стакана кукурузного крахмала. Для соуса: 8 ст. ложек сливочного масла · 25 зубчиков чеснока · свежий имбирь 3 см · 120 мл меда · 70 мл воды · 70 мл соевого соуса · 1 ст. ложка тайского соуса шрирача (если не любите острое, замените на черный перец) · 1 ст. ложка воды · 1 ч. ложка кукурузного крахмала. Немного кунжута и зеленого лука для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Делаем маринад: в большой миске смешиваем измельченный чеснок, соевый соус, масло, рисовый уксус и имбирь. Добавляем промытые куриные крылышки (крайнюю фалангу лучше отрезать) и оставляем мариноваться в холодильнике на 1 - 2 часа или на ночь.
2. Сливаем маринад, обсушиваем крылья бумажными полотенцами.
3. Разогреваем в кастрюльке масло слоем в 5 см до 180 °С (если нет термометра, проверяем кусочком хлеба - он должен зарумяниться за 30 секунд).
4. В большой миске смешиваем муку, кукурузный крахмал и щепотку соли.
5. Панируем каждое куриное крылышко в мучной смеси.
6. Обжариваем во фритюре 6 - 7 минут до золотисто-коричневой корочки. Выкладываем шумовкой на бумажные полотенца.
7. Делаем соус: растапливаем в кастрюльке сливочное масло, добавляем чеснок и имбирь. Варим 3 минуты на тихом огне, помешивая. Добавляем мед, воду, соевый соус и шрирачу.
8. В небольшой миске смешиваем воду и кукурузный крахмал, чтобы получилась кашица. Выливаем кашицу в медовую смесь и хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и варим 2 - 3 минуты, пока не загустеет.
9. Добавляем жареные куриные крылышки прямо в соус и перемешиваем, чтобы крылышки были хорошо покрыты соусом. Посыпаем кунжутом и украшаем зеленым луком.
BBQ в духовке с сырным соусом
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Эта аббревиатура - сокращение от barbecue (барбекю). Но приготовить их можно и в духовке.
НАДО (на 4 порции): 1 кг крылышек · 1 ст. ложка оливкового масла · черешки сельдерея · пучок редиски и морковь для гарнира. Соус BBQ: 150 г кетчупа (выбирайте очень хороший) · 100 мл яблочного уксуса · 100 мл виски или бурбона · 4 ст. ложки темного тростникового сахара · 1,5 ст. ложки табаско или другого острого соуса · 1 ст. ложка вустерского соуса · 1 ч. ложка измельченной зиры · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка копченой паприки · 1 ч. ложка молотого черного перца · 1 ст. ложка сливочного масла. Сырный соус: 100 г любого голубого сыра · 150 г сметаны · 50 г майонеза · лимонный сок по вкусу · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Промытые крылья режем на три части, крайнюю фалангу выбрасываем.
2. Делаем соус BBQ: смешиваем все ингредиенты за исключением сливочного масла и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим на тихом огне 5 минут до загустения. Выключаем огонь и добавляем сливочное масло, солим.
3. Крылышки выкладываем на противень поверх пергамента. Сбрызгиваем оливковым маслом, солим и запекаем 20 минут при 200 °С.
4. Достаем противень. Крылья кладем в миску и добавляем 2/3 соуса BBQ. Возвращаем крылья на противень, ставим в духовку, уменьшаем нагрев до 180 °С и запекаем еще 20 - 25 минут.
5. Достаем крылышки, смешиваем с оставшимся соусом BBQ.
6. Ингредиенты сырного соуса пробиваем в блендере, до подачи держим в холодильнике. Подаем с нарезанными палочками сельдереем, морковью и целыми редисками.
В хрустящей панировке
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 1 кг куриных крыльев · 3 яйца · 3 стакана несладких кукурузных хлопьев · 1 стакан пшеничной муки · соль, перец · 1/2 стакана растительного масла · 3 ч. ложки аджики · 2 ст. ложки молока.
ГОТОВИМ:
1. Крылышки промываем, режем на три части, крайнюю фалангу выбрасываем. Подсушиваем бумажными полотенцами и смазываем аджикой.
2. Яйца взбиваем с молоком, солью и перцем.
3. Крылья панируем в муке, обмакиваем в яичную смесь и панируем в измельченных (прямо руками) кукурузных хлопьях. Перед жаркой даем заготовкам полежать 10 минут, чтобы панировка соединилась с яичным кляром.
4. Разогреваем масло и жарим крылья на среднем огне до румяной корочки.