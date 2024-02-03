Меренговый рулет и другие рецепты недели

Меренговый рулет
Это только кажется, что тающий во рту рулет из безе с хрустящей корочкой и сливочного крема трудно приготовить.
НАДО (на 4 - 6 порций): Корж: 6 яичных белков · 1/3 ч. ложки соли · 230 г сахарной пудры · 40 г кукурузного крахмала · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка ванильного сахара · 100 г миндальных лепестков. Крем: 250 г маскарпоне · 300 мл холодных сливок 33% · 40 г сахарной пудры. Начинка: свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, смородина, голубика и др.). Свежая мята для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Взбиваем белки со щепоткой соли до пены на низкой скорости.
2. Увеличиваем скорость до максимума, добавляем лимонный сок, ванильный сахар, частями всыпаем сахарную пудру. Взбиваем до устойчивых пиков.
3. Добавляем крахмал, осторожно перемешиваем.
4. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем белковую массу, разравниваем лопаткой. Посыпаем лепестками миндаля.
5. Выпекаем в разогретой до 160 °С духовке 30 минут или чуть больше. Первые 20 минут духовку открывать нельзя. Вынимаем корж при первых признаках румяности. Накрыва-
ем пергаментом и переворачиваем, снимаем пергамент, даем остыть.
6. Делаем крем. Маскарпоне взбиваем со сливками и сахарной пудрой в крем.
7. Крем выкладываем на корж, разравниваем (часть крема оставляем для украшения). Раскладываем поверх крема ягоды (крупные надо нарезать).
8. Аккуратно сворачиваем рулет и убираем в холодильник на два часа.
9. Украшаем верхнюю часть рулета кремом, ягодами и мятой.
Профитроли
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): Тесто: 1 стакан воды · 100 г сливочного масла · 1 стакан муки · 1/4 ч. ложки соли · 4 яйца. Крем: 2 желтка · 1 стакан молока · 1/2 стакана сахара · 1 ст. ложка муки · 1 пакетик ванильного сахара · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Заварное тесто. Стакан воды наливаем в кастрюлю. Ставим на огонь.
2. Муку просеиваем, масло растапливаем. Добавляем масло в воду, солим. Доводим до кипения. Убавляем огонь до тихого. Постоянно помешивая, вводим муку. Держим на огне 2 минуты, не переставая помешивать. Даем остыть.
3. Яйца слегка взбиваем и частями вводим в остывшее тесто, перемешиваем до однородности.
4. Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом. При помощи кулинарного мешка или просто чайной ложкой выкладываем комочки теста на расстоянии 3 см друг от друга.
5. Выпекаем в духовке, разогретой до 180°С. Даем остыть.
6. Готовим крем. Молоко доводим до кипения и снимаем с огня.
7. Желтки смешиваем с мукой, сахаром, ванильным сахаром и солью. Эту смесь отправляем в горячее молоко. Слегка взбиваем миксером и ставим на тихий огонь на 5 минут. Постоянно помешиваем. Даем остыть.
8. Набираем крем в кулинарный шприц (а можно и в большой медицинский) и вводим его внутрь выпеченных пирожных.
9. Раскладываем начиненные профитроли на блюде и посыпаем сахарной пудрой.
Тирамису
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 - 4 порции): 100 г печенья савоярди · 250 г маскарпоне · 2 яйца · 5 ст. ложек сахарной пудры · 200 мл холодного кофе · 2 ст. ложки молочно-кофейного ликера (по желанию) · 4 ст. ложки какао-порошка для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Отделяем белки, взбиваем до пены, добавляем 2 ст. ложки сахарной пудры. Взбиваем до устойчивых пиков.
2. Желтки взбиваем с сахарной пудрой до кремового цвета.
3. Добавляем маскарпоне, взбиваем. Вводим частями белки и осторожно вмешиваем лопаткой снизу вверх.
4. В кофе добавляем ликер. Макаем печенье в кофе на 2 секунды. Выкладываем в форму.
5. Сверху распределяем крем (можно отсаживать через кулинарный мешок). Затем опять печенье и т. д.
6. Посыпаем какао-порошком через сито. Убираем тирамису в холодильник на несколько часов.