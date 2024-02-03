Меренговый рулет и другие рецепты недели

Меренговый рулет

Это только кажется, что тающий во рту рулет из безе с хрустящей корочкой и сливочного крема трудно приготовить.

НАДО (на 4 - 6 порций): Корж: 6 яичных белков · 1/3 ч. ложки соли · 230 г сахарной пудры · 40 г кукурузного крахмала · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка ванильного сахара · 100 г миндальных лепестков. Крем: 250 г маскарпоне · 300 мл холодных сливок 33% · 40 г сахарной пудры. Начинка: свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, смородина, голубика и др.). Свежая мята для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Взбиваем белки со щепоткой соли до пены на низкой скорости.

2. Увеличиваем скорость до максимума, добавляем лимонный сок, ванильный сахар, частями всыпаем сахарную пудру. Взбиваем до устойчивых пиков.

3. Добавляем крахмал, осторожно перемешиваем.

4. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем белковую массу, разравниваем лопаткой. Посыпаем лепестками миндаля.

5. Выпекаем в разогретой до 160 °С духовке 30 минут или чуть больше. Первые 20 минут духовку открывать нельзя. Вынимаем корж при первых признаках румяности. Накрыва-

ем пергаментом и переворачиваем, снимаем пергамент, даем остыть.

6. Делаем крем. Маскарпоне взбиваем со сливками и сахарной пудрой в крем.

7. Крем выкладываем на корж, разравниваем (часть крема оставляем для украшения). Раскладываем поверх крема ягоды (крупные надо нарезать).

8. Аккуратно сворачиваем рулет и убираем в холодильник на два часа.

9. Украшаем верхнюю часть рулета кремом, ягодами и мятой.

Профитроли