Ичли кефте и другие рецепты недели

Ичли кефте
Турецкие котлетки в «шубе» из булгура.
НАДО (на 6 порций): Начинка: 500 г говяжьего фарша · 2 луковицы · 60 г ядер грецких орехов · пучок укропа · по 1 ч. ложке красного и черного молотого перца · 1 ч. ложка соли. «Шуба»: 350 г говяжьего фарша · 500 г булгура · 2 яйца · 80 г манной крупы · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 3 ч. ложки сушеной паприки · соль · 3 ст. ложки томатной пасты · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Начинаем с начинки. Пробиваем в блендере орехи, мелко режем укроп.
2. Пробиваем в блендере лук и обжариваем вместе с фаршем, тщательно разбивая комочки. Перчим-солим, жарим до легкой румяности.
3. Снимаем с огня, добавляем орехи и укроп, перемешиваем.
4. Делаем «шубу». Варим булгур (15 минут, на 1 часть булгура 2 части воды).
5. В готовый булгур кладем манку, яйца, фарш, специи, соль и томатную пасту. Хорошо вымешиваем до однородной липкой массы, несколько раз отбиваем.
6. Берем в руку фарш как на котлету, формируем шарик и плющим его в лепешку. Кладем в середину начинку и залепляем.
7. Жарим в большом количестве разогретого масла (чтобы котлетки были наполовину в масле) с двух сторон до красивой румяности.
8. Выкладываем на бумажное полотенце. Подаем с салатом из свежих овощей и любым соусом.
Суп на копченых ребрышках с булгуром
Фото: кадр из фильма
НАДО (на 6 порций): 500 г копченых свиных ребрышек · 100 г булгура · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 луковица · 1 морковь · 50 мл растительного масла · по паре щепоток черного и острого красного перца · соль · 3 - 4 картофелины · 2 лавровых листа · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на крупной терке или произвольно нарезаем. Часть мяса срезаем с ребрышек.
2. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, жарим булгур пару минут.
3. Добавляем морковь, лук и срезанное с ребер мясо, жарим 5 минут.
4. Добавляем томатную пасту, перемешиваем, жарим еще пару минут.
5. Вливаем кипяток (около 2 л), солим-перчим, кладем лавровый лист, ребрышки и варим 15 минут.
6. Добавляем нарезанный кубиком картофель и доводим его до готовности.
Булгур с куриными сердечками и грибами
Фото: кадр из фильма
НАДО (на 4 - 5 порций): 400 г куриных сердечек · 230 г сухого булгура · 200 г шампиньонов или вешенок · 1 луковица · 1 морковка · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки растительного масла · соль-перец · свежая петрушка для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Сердечки промываем, удаляем прожилки, сосуды и лишний жир. Режем пополам.
2. Разогреваем в глубокой сковороде масло, кладем сердечки и тушим 20 минут под крышкой. Затем крышку убираем, выпариваем жидкость и румяним сердечки.
3. Лук режем полукольцами, морковь натираем на терке.
4. Лук и морковь кладем к сердечкам и готовим все вместе 5 минут.
5. Чистые грибы режем на несколько частей. Кладем в сковороду, тушим около 7 - 10 минут.
6. Измельчаем ножом чеснок, добавляем в сковороду. Солим-перчим.
7. Добавляем булгур (промывать эту крупу не нужно) и заливаем кипятком, чтобы вода покрыла крупу. Доводим до кипения и томим на тихом огне под крышкой 15 минут, пока крупа не впитает всю воду.
8. Снимаем с огня, даем постоять 5 - 10 минут и подаем, посыпав рубленой петрушкой.