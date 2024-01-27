Ичли кефте и другие рецепты недели

Фото: freepik.com

Сытные блюда с замечательной крупой из пшеницы.

Ичли кефте

Турецкие котлетки в «шубе» из булгура.

НАДО (на 6 порций): Начинка: 500 г говяжьего фарша · 2 луковицы · 60 г ядер грецких орехов · пучок укропа · по 1 ч. ложке красного и черного молотого перца · 1 ч. ложка соли. «Шуба»: 350 г говяжьего фарша · 500 г булгура · 2  яйца · 80 г манной крупы · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 3 ч. ложки сушеной паприки · соль · 3 ст. ложки томатной пасты · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Начинаем с начинки. Пробиваем в блендере орехи, мелко режем укроп.

2. Пробиваем в блендере лук и обжариваем вместе с фаршем, тщательно разбивая комочки. Перчим-солим, жарим до легкой румяности.

3. Снимаем с огня, добавляем орехи и укроп, перемешиваем.

4. Делаем «шубу». Варим булгур (15 минут, на 1 часть булгура 2 части воды).

5. В готовый булгур кладем манку, яйца, фарш, специи, соль и томатную пасту. Хорошо вымешиваем до однородной липкой массы, несколько раз отбиваем.

6. Берем в руку фарш как на котлету, формируем шарик и плющим его в лепешку. Кладем в середину начинку и залепляем.

7. Жарим в большом количестве разогретого масла (чтобы котлетки были наполовину в масле) с двух сторон до красивой румяности.

8. Выкладываем на бумажное полотенце. Подаем с салатом из свежих овощей и любым соусом.

Суп на копченых ребрышках с булгуром

Фото: кадр из фильма

НАДО (на 6 порций): 500 г копченых свиных ребрышек · 100 г булгура · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 луковица · 1 морковь · 50 мл растительного масла · по паре щепоток черного и острого красного перца · соль · 3 - 4 картофелины · 2 лавровых листа · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на крупной терке или произвольно нарезаем. Часть мяса срезаем с ребрышек.

2. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, жарим булгур пару минут.

3. Добавляем морковь, лук и срезанное с ребер мясо, жарим 5 минут.

4. Добавляем томатную пасту, перемешиваем, жарим еще пару минут.

5. Вливаем кипяток (около 2 л), солим-перчим, кладем лавровый лист, ребрышки и варим 15 минут.

6. Добавляем нарезанный кубиком картофель и доводим его до готовности.

Булгур с куриными сердечками и грибами

Фото: кадр из фильма

НАДО (на 4 - 5 порций): 400 г куриных сердечек · 230 г сухого булгура · 200 г шампиньонов или вешенок · 1 луковица · 1 морковка · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки растительного масла · соль-перец · свежая петрушка для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Сердечки промываем, удаляем прожилки, сосуды и лишний жир. Режем пополам.

2. Разогреваем в глубокой сковороде масло, кладем сердечки и тушим 20 минут под крышкой. Затем крышку убираем, выпариваем жидкость и румяним сердечки.

3. Лук режем полукольцами, морковь натираем на терке.

4. Лук и морковь кладем к сердечкам и готовим все вместе 5 минут.

5. Чистые грибы режем на несколько частей. Кладем в сковороду, тушим около 7 - 10 минут.

6. Измельчаем ножом чеснок, добавляем в сковороду. Солим-перчим.

7. Добавляем булгур (промывать эту крупу не нужно) и заливаем кипятком, чтобы вода покрыла крупу. Доводим до кипения и томим на тихом огне под крышкой 15 минут, пока крупа не впитает всю воду.

8. Снимаем с огня, даем постоять 5 - 10 минут и подаем, посыпав рубленой петрушкой.

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