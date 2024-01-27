Ичли кефте и другие рецепты недели

Ичли кефте

Турецкие котлетки в «шубе» из булгура.

НАДО (на 6 порций): Начинка: 500 г говяжьего фарша · 2 луковицы · 60 г ядер грецких орехов · пучок укропа · по 1 ч. ложке красного и черного молотого перца · 1 ч. ложка соли. «Шуба»: 350 г говяжьего фарша · 500 г булгура · 2 яйца · 80 г манной крупы · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 3 ч. ложки сушеной паприки · соль · 3 ст. ложки томатной пасты · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Начинаем с начинки. Пробиваем в блендере орехи, мелко режем укроп.

2. Пробиваем в блендере лук и обжариваем вместе с фаршем, тщательно разбивая комочки. Перчим-солим, жарим до легкой румяности.

3. Снимаем с огня, добавляем орехи и укроп, перемешиваем.

4. Делаем «шубу». Варим булгур (15 минут, на 1 часть булгура 2 части воды).

5. В готовый булгур кладем манку, яйца, фарш, специи, соль и томатную пасту. Хорошо вымешиваем до однородной липкой массы, несколько раз отбиваем.

6. Берем в руку фарш как на котлету, формируем шарик и плющим его в лепешку. Кладем в середину начинку и залепляем.

7. Жарим в большом количестве разогретого масла (чтобы котлетки были наполовину в масле) с двух сторон до красивой румяности.

8. Выкладываем на бумажное полотенце. Подаем с салатом из свежих овощей и любым соусом.

Суп на копченых ребрышках с булгуром