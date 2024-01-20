Чесночная похлебка по-чешски и другие рецепты недели

Чесночная похлебка по-чешски
НАДО (на 6 порций): 2,5 л говяжьего бульона · 4 картофелины · 1 луковица · 5 зубчиков чеснока · 1 яйцо · 50 г твердого сыра · 4 ломтика хлеба · 4 ст. ложки растительного масла · по 1 ч. ложке сушеного базилика и тмина · 2 лавровых листа · соль · перец · свежая зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Луковицу мелко шинкуем и обжариваем на масле до матовости.
2. Бульон доводим до кипения.
3. Картофель режем кубиками и кладем в бульон. Варим до готовности 15 минут.
4. Хлеб нарезаем кубиками и обжариваем до румяности на капле масла.
5. Измельчаем чеснок.
6. Кладем в бульон тмин, базилик, жареный лук, чеснок. Приправляем солью по вкусу, перчим.
7. Яйцо слегка взбиваем и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю.
8. Варим похлебку пару минут и снимаем с огня.
9. Натираем сыр, нарезаем свежую зелень.
10. Разливаем похлебку по тарелкам, заправляем сыром, зеленью и сухариками.
Свинина по-сычуаньски
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 400 г нежирной свинины (вырезка, корейка) · 10 г имбиря · 1 ст. ложка растительного масла · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки мирина (соус из рисового вина) · 1 стручок чили · пара щепоток сычуаньского перца · 2 ст. ложки соевого соуса · пучок зеленого лука · соль · перец · немного кунжута для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Чистим имбирь и нарезаем мелкими кубиками. Чили режем колечками.
2. Обжариваем на масле имбирь и чили пару минут.
3. Свинину нарезаем против волокон на тонкие полоски. Кладем в сковороду и жарим на сильном огне 8 минут, постоянно помешивая.
4. Сладкий перец режем полосками и добавляем к мясу. Жарим все вместе еще 5 минут.
5. Наискось шинкуем зеленый лук, кладем в сковороду, вливаем мирин и соевый соус.
6. Перчим, пробуем на соль. Тушим еще 5 минут и снимаем с огня.
7. Подаем с рисом, присыпав кунжутом.
Паштет из куриной печени
Фото: Shutterstock
НАДО (на 12 порций): 1 кг печени · 3 луковицы · 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки растительного масла · 400 мл сливок 20% · 500 мл молока · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Печень промываем в холодной воде, очищаем от жилок и перебираем, высматривая остатки желчи (зеленый мешочек или пятно). Печень с желчью выбрасываем. Хорошую заливаем молоком и оставляем на час.
2. Лук режем полукольцами. Разогреваем растительное масло на сковороде, добавляем 1/3 сливочного. Обжариваем лук до мягкости.
3. Сливаем молоко, промываем печень водой, даем стечь. Кладем в сковороду с луком. Жарим на среднем огне полчаса, помешивая.
4. Убавляем огонь и вливаем сливки. Тушим 15 - 20 минут, выпаривая половину сливок. Солим, перчим, перемешиваем, выключаем огонь, даем остыть.
5. Пробиваем массу в блендере, добавив остатки сливочного масла, предварительно его растопив.
6. Перекладываем паштет в стеклянные банки и убираем в холодильник (окончательную консистенцию он приобретет через несколько часов).