Чесночная похлебка по-чешски и другие рецепты недели

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Вкусно!

Чесночная похлебка по-чешски

НАДО (на 6 порций): 2,5 л говяжьего бульона · 4 картофелины · 1 луковица · 5 зубчиков чеснока · 1 яйцо · 50 г твердого сыра · 4 ломтика хлеба · 4 ст. ложки растительного масла · по 1 ч. ложке сушеного базилика и тмина · 2 лавровых листа · соль · перец · свежая зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Луковицу мелко шинкуем и обжариваем на масле до матовости.

2. Бульон доводим до кипения.

3. Картофель режем кубиками и кладем в бульон. Варим до готовности 15 минут.

4. Хлеб нарезаем кубиками и обжариваем до румяности на капле масла.

5. Измельчаем чеснок.

6. Кладем в бульон тмин, базилик, жареный лук, чеснок. Приправляем солью по вкусу, перчим.

7. Яйцо слегка взбиваем и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю.

8. Варим похлебку пару минут и снимаем с огня.

9. Натираем сыр, нарезаем свежую зелень.

10. Разливаем похлебку по тарелкам, заправляем сыром, зеленью и сухариками.

Свинина по-сычуаньски

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НАДО (на 2 порции): 400 г нежирной свинины (вырезка, корейка) · 10 г имбиря · 1 ст. ложка растительного масла · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки мирина (соус из рисового вина) · 1 стручок чили · пара щепоток сычуаньского перца · 2 ст. ложки соевого соуса · пучок зеленого лука · соль · перец · немного кунжута для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Чистим имбирь и нарезаем мелкими кубиками. Чили режем колечками.

2. Обжариваем на масле имбирь и чили пару минут.

3. Свинину нарезаем против волокон на тонкие полоски. Кладем в сковороду и жарим на сильном огне 8 минут, постоянно помешивая.

4. Сладкий перец режем полосками и добавляем к мясу. Жарим все вместе еще 5 минут.

5. Наискось шинкуем зеленый лук, кладем в сковороду, вливаем мирин и соевый соус.

6. Перчим, пробуем на соль. Тушим еще 5 минут и снимаем с огня.

7. Подаем с рисом, присыпав кунжутом.

Паштет из куриной печени

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НАДО (на 12 порций): 1 кг печени · 3 луковицы · 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки растительного масла · 400 мл сливок 20% · 500 мл молока · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Печень промываем в холодной воде, очищаем от жилок и перебираем, высматривая остатки желчи (зеленый мешочек или пятно). Печень с желчью выбрасываем. Хорошую заливаем молоком и оставляем на час.

2. Лук режем полукольцами. Разогреваем растительное масло на сковороде, добавляем 1/3 сливочного. Обжариваем лук до мягкости.

3. Сливаем молоко, промываем печень водой, даем стечь. Кладем в сковороду с луком. Жарим на среднем огне полчаса, помешивая.

4. Убавляем огонь и вливаем сливки. Тушим 15 - 20 минут, выпаривая половину сливок. Солим, перчим, перемешиваем, выключаем огонь, даем остыть.

5. Пробиваем массу в блендере, добавив остатки сливочного масла, предварительно его растопив.

6. Перекладываем паштет в стеклянные банки и убираем в холодильник (окончательную консистенцию он приобретет через несколько часов).

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