Чесночная похлебка по-чешски и другие рецепты недели

Чесночная похлебка по-чешски

НАДО (на 6 порций): 2,5 л говяжьего бульона · 4 картофелины · 1 луковица · 5 зубчиков чеснока · 1 яйцо · 50 г твердого сыра · 4 ломтика хлеба · 4 ст. ложки растительного масла · по 1 ч. ложке сушеного базилика и тмина · 2 лавровых листа · соль · перец · свежая зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Луковицу мелко шинкуем и обжариваем на масле до матовости.

2. Бульон доводим до кипения.

3. Картофель режем кубиками и кладем в бульон. Варим до готовности 15 минут.

4. Хлеб нарезаем кубиками и обжариваем до румяности на капле масла.

5. Измельчаем чеснок.

6. Кладем в бульон тмин, базилик, жареный лук, чеснок. Приправляем солью по вкусу, перчим.

7. Яйцо слегка взбиваем и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю.

8. Варим похлебку пару минут и снимаем с огня.

9. Натираем сыр, нарезаем свежую зелень.

10. Разливаем похлебку по тарелкам, заправляем сыром, зеленью и сухариками.

Свинина по-сычуаньски