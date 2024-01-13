Табуле и другие рецепты недели

Табуле
Вообще это салат, популярный на Ближнем Востоке, но с функцией гарнира он тоже отлично справляется.
НАДО (на 2 порции): 150 г булгура · 2 средних помидора · 1 пучок петрушки или кинзы · 1 пучок зеленого лука · веточка свежей мяты · половинка лимона · соль.
ГОТОВИМ:
1. Булгур заливаем кипятком в соотношении 1:2, доводим до кипения, снимаем с огня и даем настояться полчаса под крышкой.
2. Помидоры нарезаем мелкими кубиками.
3. Петрушку или кинзу мелко шинкуем (в пыль), режем луковые перья.
4. Смешиваем булгур (если вода впиталась не целиком, слейте ее), помидоры, зелень. Присаливаем, поливаем лимонным соком, добавляем оливковое масло. Перемешиваем и подаем в общей миске или порционно.
Чикен карри
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Куриное филе в знаменитом индийском соусе.
НАДО (на 2 порции): 500 г куриного филе · 200 г сливок 10 - 20% · 1 луковица · 2 ч. ложки смеси карри в порошке · соль по вкусу · 50 мл растительного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Филе режем крупными кусочками или небольшими полосками на ваш вкус.
2. Лук мелко шинкуем.
3. На сковороде хорошо разогреваем масло. Обжариваем кусочки филе до побеления.
4. Добавляем лук, жарим вместе минуты три. Солим, добавляем карри, перемешиваем.
5. Вливаем сливки. Перемешиваем, доводим до кипения и тушим на тихом огне без крышки около 20 минут до загустения соуса.
6. Подаем с отварным рисом.
Чешский похмельный суп с чесноком
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НАДО (на 4 порции): 1 л готового говяжьего бульона · 4 перепелиных яйца · 1 головка чеснока · 2 картофелины · пачка ржаных сухариков · соль · перец · 1/2 ч. ложки сушеного майорана и пара щепоток тмина · свежая петрушка для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Картофель нарезаем кубиками и бросаем в закипевший бульон. Варим 10 минут.
2. Мелко рубим чеснок (всю головку!) и отправляем бульон. Добавляем майоран и тмин. Варим на тихом огне пару минут.
3. Перчим, досаливаем при необходимости. Выключаем огонь, кладем порубленную петрушку и даем настояться под крышкой 3 минуты.
4. В каждую тарелку разбиваем перепелиное яйцо. Наливаем суп. Посыпаем сухариками и подаем.