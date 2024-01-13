Табуле и другие рецепты недели

Табуле

Вообще это салат, популярный на Ближнем Востоке, но с функцией гарнира он тоже отлично справляется.

НАДО (на 2 порции): 150 г булгура · 2 средних помидора · 1 пучок петрушки или кинзы · 1 пучок зеленого лука · веточка свежей мяты · половинка лимона · соль.

ГОТОВИМ:

1. Булгур заливаем кипятком в соотношении 1:2, доводим до кипения, снимаем с огня и даем настояться полчаса под крышкой.

2. Помидоры нарезаем мелкими кубиками.

3. Петрушку или кинзу мелко шинкуем (в пыль), режем луковые перья.

4. Смешиваем булгур (если вода впиталась не целиком, слейте ее), помидоры, зелень. Присаливаем, поливаем лимонным соком, добавляем оливковое масло. Перемешиваем и подаем в общей миске или порционно.

Чикен карри