Кулебяка с рыбой и другие рецепты недели

Кулебяка с рыбой

Слои в этом пироге принято разделять блинами. Но можно, конечно, и без блинов.

НАДО (на 6 - 8 порций): 1 стакан молока · 2 желтка · 1 яйцо · 7 г сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сливочного масла · 5 ст. ложек растительного масла · 2,5 - 3 стакана муки + 5 ст. ложек · 350 г рыбного филе · 1/3 стакана риса · 1 луковица · 1/2 ч. ложки черного перца · 1 ч. ложка сушеных пряных трав · 1 ч. ложка семян кунжута · 2 - 3 готовых тонких блина.

ГОТОВИМ:

1. В теплое молоко (не выше 40 °С) кладем 1 ст. ложку растительного масла, 1 ст. ложку растопленного сливочного масла, 1 ст. ложку сахара.

2. Добавляем два желтка, 1 ч. ложку соли и 7 г дрожжей. Перемешиваем.

3. Постепенно вводим всю муку, замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

4. Из филе удаляем все косточки, нарезаем кусочками.

5. Лук шинкуем полукольцами и пассеруем на разогретой сковороде на 2 ст. ложках растительного масла до легкой золотистости и вынимаем в миску.

6. Добавляем в сковороду еще 2 ст.

ложки масла. Кладем рыбу, солим-перчим, добавляем пряные травы. Припускаем рыбу до полуготовности.

7. Рис промываем, отвариваем до полуготовности и промываем в воде, чтобы он был в пироге максимально рассыпчатым.

8. Поднявшееся тесто обминаем и даем подняться второй раз.

9. Делим тесто на 2 слегка неравные части. Меньшую часть раскатываем в пласт 3 мм и вырезаем овал. Переносим его при помощи скалки на противень со смазанным маслом пергаментом.

10. Выкладываем на овал теста рис. Посыпаем пряными травами.

11. Кладем поверх риса блины.

12. На блины кладем рыбу.

13. Раскатываем второй кусок теста (оставьте немного для украшения). Накладываем сверху на начинку и защипываем края.

14. Из остатков теста раскатываем тонкий пласт и вырезаем узоры формочками (снежинки, цветочки).

15. Смазываем кулебяку взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

16. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 °С, до красивой корочки около 35 - 40 минут.

17. Готовую кулебяку смазываем сливочным маслом и даем немного остыть.

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