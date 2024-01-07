Кулебяка с рыбой и другие рецепты недели

Кулебяка с рыбой
Слои в этом пироге принято разделять блинами. Но можно, конечно, и без блинов.
НАДО (на 6 - 8 порций): 1 стакан молока · 2 желтка · 1 яйцо · 7 г сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сливочного масла · 5 ст. ложек растительного масла · 2,5 - 3 стакана муки + 5 ст. ложек · 350 г рыбного филе · 1/3 стакана риса · 1 луковица · 1/2 ч. ложки черного перца · 1 ч. ложка сушеных пряных трав · 1 ч. ложка семян кунжута · 2 - 3 готовых тонких блина.
ГОТОВИМ:
1. В теплое молоко (не выше 40 °С) кладем 1 ст. ложку растительного масла, 1 ст. ложку растопленного сливочного масла, 1 ст. ложку сахара.
2. Добавляем два желтка, 1 ч. ложку соли и 7 г дрожжей. Перемешиваем.
3. Постепенно вводим всю муку, замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.
4. Из филе удаляем все косточки, нарезаем кусочками.
5. Лук шинкуем полукольцами и пассеруем на разогретой сковороде на 2 ст. ложках растительного масла до легкой золотистости и вынимаем в миску.
6. Добавляем в сковороду еще 2 ст.
ложки масла. Кладем рыбу, солим-перчим, добавляем пряные травы. Припускаем рыбу до полуготовности.
7. Рис промываем, отвариваем до полуготовности и промываем в воде, чтобы он был в пироге максимально рассыпчатым.
8. Поднявшееся тесто обминаем и даем подняться второй раз.
9. Делим тесто на 2 слегка неравные части. Меньшую часть раскатываем в пласт 3 мм и вырезаем овал. Переносим его при помощи скалки на противень со смазанным маслом пергаментом.
10. Выкладываем на овал теста рис. Посыпаем пряными травами.
11. Кладем поверх риса блины.
12. На блины кладем рыбу.
13. Раскатываем второй кусок теста (оставьте немного для украшения). Накладываем сверху на начинку и защипываем края.
14. Из остатков теста раскатываем тонкий пласт и вырезаем узоры формочками (снежинки, цветочки).
15. Смазываем кулебяку взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
16. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 °С, до красивой корочки около 35 - 40 минут.
17. Готовую кулебяку смазываем сливочным маслом и даем немного остыть.
Курник с картошкой и курицей
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 600 г муки · 300 мл кефира · 180 г сливочного масла + 50 г для начинки · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложки пищевой соды · черный перец и молотый кориандр по вкусу · 2 ст. ложки молока · 4 картофелины · 300 г куриного филе · 1 луковица.
ГОТОВИМ:
1. Очищенный картофель и куриное филе нарезаем мелким кубиком.
2. Мелко шинкуем лук.
3. Смешиваем картофель, куриное филе, лук, соль и специи. Перемешиваем.
4. Тесто. В миску выливаем кефир, добавляем растопленное сливочное масло.
5. Просеиваем в миску муку, добавляем соду и соль. Замешиваем тесто.
6. Делим тесто на 2 части. Раскатываем одну часть по размеру формы (или сковороды) с учетом бортика + 1,5 см. Форму смазываем маслом, кладем пласт теста и размещаем начинку. Сверху кладем ломтики сливочного масла.
7. Раскатываем вторую часть теста чуть меньшего диаметра, кладем сверху и скрепляем края. Из оставшихся обрезков можно вылепить узоры и разместить на пироге. В середине делаем отверстие. Смазываем пирог молоком.
8. Духовку разогреваем до 180 °С и выпекаем курник 30 минут. Вливаем в отверстие 60 мл горячей подсоленной воды и выпекаем еще 30 - 40 минут. Если пирог начинает чересчур румяниться раньше времени, накройте его фольгой.
Сбитень
Фото: Shutterstock
Старинный безалкогольный напиток, который пьют горячим. Самое то после лыжной прогулки!
НАДО (на 4 порции): 1 л воды · 150 г меда · 5 г гвоздики · 5 г корицы · 40 г имбиря · половинка большого апельсина или один маленький · 80 г замороженной облепихи.
ГОТОВИМ:
1. Облепиху кладем в кастрюльку, заливаем 1/2 л воды, доводим до кипения и варим на тихом огне 15 минут до появления пены. Процеживаем отвар и даем остыть.
2. Нагреваем 1/2 л воды, растворяем в ней мед. Кладем гвоздику, корицу, имбирь, кружочки апельсинов. Кипятим 5 минут, снимая пену. Даем слегка остыть.
3. Процеживаем, добавляем отвар облепихи, перемешиваем. Подогреваем (не доводя до кипения) и подаем горячим.