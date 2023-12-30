Салат «Снеговик» и другие рецепты недели

Курочка в вине по-французски

Думаете, раз Новый год, то обязательно тратиться на гуся или утку? Как бы не так! Курица тоже отлично подходит. Лучше, конечно, фермерская, но и бройлер сгодится.

НАДО (на 3 - 4 порции): целая курица или 1 кг ваших любимых ее частей (например, голеней или окорочков) · 120 г бекона · 1 луковица · 2 крупные морковки · 2 стебелька сельдерея · 350 мл красного сухого вина · 1,5 стакана куриного бульона · 2 ст. ложки сливочного масла · 2 ч. ложки соли · свежемолотый перец · 4 зубчика чеснока · 3 - 5 веточек свежего тимьяна (или 1 ч. ложка сушеного) · 250 г мелких шампиньонов · 200 г мелких жемчужных луковиц (если вдруг встретите в продаже) · пучок петрушки. Соус: 3 ст. ложки сливочного масла · 1,5 ст. ложки муки.

ГОТОВИМ:

1. Если берем целую курицу, моем ее, сушим и нарезаем на куски. Приправляем солью и перцем.

2. Луковицу мелко шинкуем, морковь и сельдерей нарезаем крупно. Чеснок режем пластинками.

3. Шампиньоны промываем и нарезаем на половинки. Бекон мелко режем.

4. В большой глубокой сковороде или сотейнике, который можно будет потом перенести в духовку, растапливаем сливочное масло.

5. Добавляем бекон, обжариваем до золотистости и вынимаем, оставляя вытопленный жир в сковороде.

6. Обжариваем в сковороде куски курицы до румяности и вынимаем их.

7. Теперь закладываем лук, морковь, сельдерей. Солим-перчим, жарим 5 минут.

8. Кладем чеснок и жарим еще минуту. Затем возвращаем курицу и бекон.

9. Вливаем бульон, вино, перемешиваем. Закладываем тимьян. Доводим до кипения, накрываем крышкой или фольгой и переносим в духовку, разогретую до 180 °С, на 40 минут.

10. Тем временем растапливаем 2 ст. ложки масла в другой сковороде,

обжариваем на нем шампиньоны.

11. Делаем соус ру: смешиваем 3 ст. ложки мягкого сливочного масла и 1,5 ст. ложки муки.

12. Вынимаем курицу из духовки, добавляем ру, перемешиваем. Добавляем грибы и увариваем 5 - 10 минут на тихом огне до загустения.

13. Подаем с гарниром (рис, картофельное пюре) и рубленой петрушкой.

Салат «Снеговик»