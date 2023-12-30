Салат «Снеговик» и другие рецепты недели

Курочка в вине по-французски
Думаете, раз Новый год, то обязательно тратиться на гуся или утку? Как бы не так! Курица тоже отлично подходит. Лучше, конечно, фермерская, но и бройлер сгодится.
НАДО (на 3 - 4 порции): целая курица или 1 кг ваших любимых ее частей (например, голеней или окорочков) · 120 г бекона · 1 луковица · 2 крупные морковки · 2 стебелька сельдерея · 350 мл красного сухого вина · 1,5 стакана куриного бульона · 2 ст. ложки сливочного масла · 2 ч. ложки соли · свежемолотый перец · 4 зубчика чеснока · 3 - 5 веточек свежего тимьяна (или 1 ч. ложка сушеного) · 250 г мелких шампиньонов · 200 г мелких жемчужных луковиц (если вдруг встретите в продаже) · пучок петрушки. Соус: 3 ст. ложки сливочного масла · 1,5 ст. ложки муки.
ГОТОВИМ:
1. Если берем целую курицу, моем ее, сушим и нарезаем на куски. Приправляем солью и перцем.
2. Луковицу мелко шинкуем, морковь и сельдерей нарезаем крупно. Чеснок режем пластинками.
3. Шампиньоны промываем и нарезаем на половинки. Бекон мелко режем.
4. В большой глубокой сковороде или сотейнике, который можно будет потом перенести в духовку, растапливаем сливочное масло.
5. Добавляем бекон, обжариваем до золотистости и вынимаем, оставляя вытопленный жир в сковороде.
6. Обжариваем в сковороде куски курицы до румяности и вынимаем их.
7. Теперь закладываем лук, морковь, сельдерей. Солим-перчим, жарим 5 минут.
8. Кладем чеснок и жарим еще минуту. Затем возвращаем курицу и бекон.
9. Вливаем бульон, вино, перемешиваем. Закладываем тимьян. Доводим до кипения, накрываем крышкой или фольгой и переносим в духовку, разогретую до 180 °С, на 40 минут.
10. Тем временем растапливаем 2 ст. ложки масла в другой сковороде,
обжариваем на нем шампиньоны.
11. Делаем соус ру: смешиваем 3 ст. ложки мягкого сливочного масла и 1,5 ст. ложки муки.
12. Вынимаем курицу из духовки, добавляем ру, перемешиваем. Добавляем грибы и увариваем 5 - 10 минут на тихом огне до загустения.
13. Подаем с гарниром (рис, картофельное пюре) и рубленой петрушкой.
Салат «Снеговик»
Фото: Shutterstock
Простой и вкусный салат, сервированный так, чтобы привлечь внимание детей.
НАДО (на 6 порций): 400 г куриного филе · 400 г картофеля · 5 яиц · 300 г маринованных грибов или огурчиков · 1 морковка · 4 маслины · 1 помидорка черри · соль и майонез по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем филе, картофель, морковь и яйца. Остужаем.
2. Картофель чистим и нарезаем мелким кубиком. Подсаливаем, чуть сдабриваем майонезом и выкладываем на блюдо.
3. Филе нарезаем кубиком, выкладываем поверх картофеля, смазываем майонезом.
4. Далее слой нарезанных кубиком грибов или огурчиков.
5. Желтки натираем, выкладываем на грибы и хорошо смазываем майонезом.
6. Белки мелко рубим и покрываем бока и верх салата.
7. Из морковки, черри и маслин делаем нос, щечки, глазки и улыбку.
Профитроли с творожным сыром и красной рыбой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 шт.): Заварное тесто: 2 яйца, 125 мл молока · 1/4 ч. ложки соли · 50 г сливочного масла · 75 г пшеничной муки. Начинка: 300 г творожного сыра · 140 г слабосоленой красной рыбы · 2 ст. ложки любых сливок · любая зелень для украшения (укроп, петрушка, микрозелень и др.).
ГОТОВИМ:
1. В кастрюльке разогреваем молоко, сливочное масло и соль и постепенно доводим до кипения.
2. Убавляем огонь до тихого, всыпаем всю муку и быстро замешиваем лопаткой тесто.
3. Не переставая помешивать, увариваем пару минут. Тесто будет вязким, тягучим, медленно стекающим с лопатки.
4. Остужаем тесто до теплого состояния и по одному вбиваем яйца, каждый раз хорошо его вмешивая в тесто.
5. Лучше всего переложить тесто в кулинарный мешок с насадкой «закрытая звезда» (когда лучи спиралькой). Но можно воспользоваться просто ложкой. Отсаживаем на противень с пергаментом тесто (старайтесь сделать 10 - 11 штук).
6. Выпекаем 30 минут при 180 °С, не открывая духовку.
7. Вынимаем готовые профитроли и остужаем их.
8. Творожный сыр смешиваем с рубленой зеленью.
9. Срезаем верхушки профитролей и закладываем творожный сыр ложкой или при помощи кондитерского мешка. Сверху выкладываем пластинки или кубики рыбы и украшаем зеленью. Накрываем верхушкой (особо не приминая).
10. Выкладываем на сервировочное блюдо и подаем.
Клюквенный пунш с шампанским
Фото: Shutterstock
А вдруг вам захочется отойти от алкогольной классики, когда напитки потребляют в чистом виде, и порадовать себя и гостей некрепким, но веселящим пуншем, как в рождественских фильмах?
НАДО (на 5 - 8 человек): 180 мл любого ликера из бузины · 360 мл клюквенного сока · 120 мл сахарного сиропа (или патоки) · 120 мл лимонного сока · 1 бутылка шампанского · 360 мл минералки с газом · два некрупных апельсина и горсть замороженной клюквы для украшения.
ГОТОВИМ:
1. В емкости с крышкой (например, в большом пластиковом контейнере или в кастрюле) смешиваем ликер, лимонный сок, клюквенный сок и сироп. Хорошо перемешиваем (можно миксером). Убираем на ночь в холодильник.
2. Бутылку шампанского и газированную воду также убираем на ночь в холодильник.
3. Перед подачей переливаем смесь ликера, соков и сиропа в чашу для пунша.
4. Открываем воду и медленно вливаем в смесь по ложке. То же самое делаем с шампанским.
5. Украшаем кружочками апельсинов и ягодами клюквы.