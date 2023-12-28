Что приготовить на Новый год 2024 - неожиданные варианты

Каждая хозяйка старается сделать новогодний стол максимально разнообразным, праздничным и вкусным. Есть рецепты, которые принято использовать только в Новый год.

Teleprogramma.pro собрала подборку популярных рецептов, среди вы встретите и традиционные и, возможно, откроете для себя что-то новое.