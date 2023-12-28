Что приготовить на Новый год 2024 - неожиданные варианты

Фото: Global Look Press  

Teleprogramma.pro предлагаем вашему вниманию несколько интересных рецептов к новогоднему столу.

Каждая хозяйка старается сделать новогодний стол максимально разнообразным, праздничным и вкусным. Есть рецепты, которые принято использовать только в Новый год. 

Teleprogramma.pro собрала подборку популярных рецептов, среди вы встретите и традиционные и, возможно, откроете для себя что-то новое.

Оливье. Фото: Freepik.com

Оливье с уткой

Оливье с уткой - новый вариант традиционного новогоднего салата. Мясо или колбасу мы предлагаем заменить обжаренной уткой, что придаст давно знакомому блюду совершенно новый вкус. Представленный рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

  • утиная грудка (филе) – 0,5 шт.
  • картофель вареный – 1 шт.
  • морковь вареная – 0,5 шт.
  • огурец маринованный – 1 шт.
  • огурец свежий – 1 шт.
  • зеленое яблоко – 1/4 шт.
  • консервированный горошек – 2 ст. л.
  • яйцо вареное – 1 шт.
  • майонез – 100 г
  • соль

Как приготовить

  1. Вареные яйца, морковь и картофель очистите.
  2. Утиное филе подсушите и обжарьте с небольшим количеством масла до средней степени прожарки по 1-2 минуты с каждой стороны.
  3. Яблоко освободите от кожуры.
  4. Все ингредиенты нарежьте маленькими кубиками и добавьте зеленый горошек.
  5. Заправьте салат майонезом. Можно сразу подавать к столу.

Фаршированные яйца. Фото: Freepik.com

Фаршированные яйца

Блюдо не только вкусное, но и богатое белком. Оно отлично усваивается и подойдет для легкого стола.

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 140–180 г тунца, консервированного в собственном в соку
  • 10 г любого уксуса
  • 40 г домашнего майонеза
  • 10 г горчицы
  • 20 г свежих огурцов
  • соль, перец
  • красная икра

Как приготовить

  1. Отварите яйца, почистите и отделите белки от желтков.
  2. В миске смешайте тунец, яичные желтки, горчицу, уксус, майонез, соль, перец до однородной консистенции, напоминающей паштет. 
  3. Нафаршируйте полученной массой белки и украсьте огурцом и икрой по желанию.

Салатные шарики. Фото: Freepik.com

Салат «Новогодние шарики»

В виде шариков можно сделать любой салат, который не выкладывается слоями.

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 150 г сыра
  • 3 яйца
  • 100 г обжаренных миндальных орехов
  • соль
  • 1 банка маслин
  • майонез/йогурт

Как приготовить

  1. Отварите куриное филе, остудите и разберите на волокна.
  2. Сыр натрите на мелкой терке, часть маслин порежьте кружочками, штук 10 оставьте для украшения.
  3. В блендере измельчите орехи. Половину отложите для обсыпки.
  4. Вареные яйца натрите на мелкой терке.
  5. Измельчите укроп.
  6. Все ингредиенты смешайте в миске с майонезом.
  7. Сделайте шарики размером с грецкий орех или чуть больше. Обваляйте в орехах. Также можно использовать укроп, молотую паприку, сыр и многое другое на свой вкус.
  8. Установите половинку оливки сверху каждого шарика, а внутрь вставьте свернутую веточку укропа.

Мимоза. Фото: Gotovim-doma.ru

Салат Мимоза с яблоком

Почти у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт этого салата. Предлагаем познакомиться с обновленным вариантом.

Ингредиенты

  • Горбуша или другая рыба горячего копчения – 300-350 г
  • яйца куриные – 6 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • лук белый крупный – 1 шт.
  • майонез – 200-250 г
  • соль

Как приготовить

  1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите от кожуры и натрите на терке.
  2. Сварите вкрутую яйца. Очистите и разделите на белки и желтки. Белки порежьте на мелкие кусочки, желтки разомните вилкой или натрите на терке.
  3. Очищенный лук также натрите на крупной терке или мелко нарежьте.
  4. Из копченой рыбы удалите все косточки и разомните вилкой.
  5. На блюдо выкладывайте первым слоем половину натертого картофеля. Затем разложите Следом половину измельченной рыбы, а затем – лук. Смажьте майонезом.
  6. Потом выложите половину измельченных белков, следом – оставшийся картофель и оставшуюся рыбу.
  7. Очистите яблоко от кожуры и натрите его на терке на слой рыбы так, чтобы яблоко покрыло его. Смажьте майонезом.
  8. Уложите оставшиеся белки, снова немного смажьте майонезом. В завершении мелко натрите желтки. 
  9. Дайте настояться пару часов и можете подавать к столу, украсив зеленью.

Салат Цезарь. Фото: Freepik.com

Салат Цезарь

Модернизированный рецепт всем известного салата, который украсит новогодний стол.

Ингредиенты

  • куриное филе – 2 шт.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • бекон – 4 тонких ломтика
  • салат ромэн или латук – 200 г
  • помидоры черри – 150 г
  • пшеничные сухарики – 150 г
  • твердый сыр – 30 г
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Для соуса

  • яйцо – 1 шт.
  • чеснок – 1 маленький зубчик
  • оливковое масло – 6 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • тертый твердый сыр – 20 г
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Как приготовить

  1. Куриное филе обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Нагрейте на сковороде 1 ст.л. Растительного масла и выложите на него ломтики бекона. Обжарьте до румяной корочки. Промокните излишки масла бумажным полотенцем.
  3. После бекона, не меняя масло обжарьте до золотистой корочки куриное филе, добавьте специи по вкусу. Переложите на тарелку.
  4. Добавьте в сковороду масло и обжарьте нарезанный кубиками хлеб до золотистой корочки. Дайте промокнуть на бумажной полотенце.

Готовим соус

  1. Опустите яйцо комнатной температуры в кипящую воду и варите 2 мин. Затем выньте и остудите.
  2. Разбейте яйцо в миску, добавьте соль и перец и измельчите все погружным блендером. 
  3. Затем, не выключая блендер, влейте тонкой струйкой оливковое масло и лимонный сок. 
  4. Добавьте тертый сыр и снова перемешайте.
  5. Вымойте и обсушите салатные листья, обсушите. Потом порвите их в миску. 
  6. Помидоры черри разрежьте на четвертинки.
  7. Полейте помидоры и листья салата соусом и перемешайте. 
  8. На блюдо выложите получившуюся массу в виде горки. Сверху выложите куриное филе и бекон и украсьте сухариками. 
  9. Посыпьте салат натертым твердым сыром и подавайте к столу.

Шашлык. Фото: Freepik.com

Шашлык из свинины в духовке на противне

Шашлык любят почти все, но не у каждого есть возможность приготовить его на природе. Попробуйте сделать это на противне получится ничуть не хуже.

Ингредиенты

  • мякоть свиной шейки - 800 г
  • лук репчатый - 2 шт.
  • уксус - 2 ст. л.
  • растительное масло - 2 ст. л.
  • соль, свежемолотый черный перец
  • помидоры черри на ветке
  • чипсы из лаваша для подачи

Для соуса

  • петрушка - 100 г
  • зеленый базилик - 40 г
  • орегано - 2-3 веточки
  • лук репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 4 зубчика
  • сок 1 лайма
  • оливковое масло - 100 мл
  • молотая паприка - 2 ч. л.
  • перец красный острый - 0,5-1 ч. л.
  • соль

Как приготовить

  1. Мясо нарежьте кубиками по 2,5 см. Посолите и поперчите. 
  2. Очистите тонкими полукольцами лук и выложите в миску. Немного добавьте уксус, соль и помните руками для выделения сока. 
  3. Добавьте мясо и маринуйте, не убирая в холодильник, 2 часа.
  4. Духовку разогрейте до 220 °С в режиме «конвекция + гриль». Мясо обсушите на бумажных полотенцах, полейте маслом и перемешайте.
  5. Выложите на застеленный пергаментом противень, рядом уложите помидоры черри и запекайте шашлык в верхней трети духовки до готовности, около 20 мин, периодически переворачивая.

Для соуса

  1. Мелко порубите лук, чеснок и всю зелень. 
  2. Мешайте все ингредиенты, добавив соль почти до однородности, чтобы оставались небольшие кусочки. 
  3. Подавайте шашлык с соусом, помидорами и тонким лавашом.

Курица на сковороде. Фото: Zdorovyi-stol.ru 

Маринованная курица на сковороде

Готовится проще, чем в духовом шкафу, менее полезна, но такая же вкусная.

Ингредиенты

  • курица - 1 кг
  • вино белое - 2 стакана
  • ананас - 4 кружочка
  • розмарин - 10–12 листиков
  • чеснок - 2 зубчика
  • растительное масло
  • соль
  • лимон для подачи

Как приготовить

  1. Разрежьте курицу вдоль грудной кости. Положите спинкой вверх и с силой придавите рукой. 
  2. Затем заверните в пищевую пленку и отбейте, чтобы птица стала более плоской.
  3. Ананас нарежьте мелкими кубиками, чеснок – пластинами. 
  4. На 2 часа поместите курицу в маринад из вина, ананаса с добавлением чеснока, соли, перца и листиков розмарина. 
  5. Разогрейте в большой сковороде масло, обжарьте курицу по 4 мин с каждой стороны. 
  6. Накройте крышкой, уменьшите огонь и жарьте до готовности, 20 мин. 
  7. Подавайте с дольками лимона.

Запеченная форель. Фото: Gruzarf.ru

Форель в соусе со шпинатом

Это вкусное, красивое и еще и полезное блюдо, которое к тому же просто приготовить.

Ингредиенты

  • форель - 2 кг
  • лук зеленый - 2 пучка
  • длинные огурцы - 3 шт.
  • чеснок - 3 зубчика
  • шпинат - 400 г
  • масло сливочное - 100 г
  • лимон - 2 шт.
  • соль, свежемолотый черный перец

Как приготовить

  1. Очистите рыбу от чешуи, выпотрошите, но оставьте ее целиком с головой и хвостом. Удалите жабры. 
  2. Нарежьте крупно лук и поместите внутрь форели. 
  3. Натрите сверху рыбу солью и перцем. В это же время разогрейте духовку до 180 °С. 
  4. Заверните рыбу в пергамент и уложите на противень. 
  5. Рядом поместите разрезанные пополам лимоны. 
  6. Запекайте 40 мин. 
  7. Затем достаньте форель из духовке и оставьте дойти на 15 минут.

Приготовление соуса

  1. Очистите зубчики чеснока и измельчите. 
  2. Помойте шпинат, обсушите и мелко порубите. 
  3. Все поместите в миску и перемешайте.
  4. Растопите сливочное масло.
  5. Помешивая, добавьте зелень с чесноком и приправьте по вкусу специями.

Аккуратно снимите кожу с рыбы и вместе с лимонами уложите ее на блюдо, затем подавайте на стол.

Блинный торт. Фото: Karamelcafe.ru

Блинный торт с творожным кремом

Торты из блинов снова входят в моду, а готовить их легко и получается вкусно.

Ингредиенты

  • мука - 450 г
  • молоко - 700 мл
  • яйца куриные – 3 шт.
  • какао-порошок - 80 г
  • сахар - 60 г
  • сливочное масло - 50 г
  • растительное масло - 2 ст. л.
  • сухие дрожжи - 11 г
  • соль - 1,5 ч. л.
  • растительное масло

Для прослойки блинов

  • сгущенное молоко - 400 г
  • творог жирностью 18% - 400 г
  • сливки жирностью 33% - 100 мл
  • сахарная пудра - 80 г
  • тертая лимонная цедра - 2 ст. л.

Для украшения

  • шоколадная стружка
  • цукаты и орехи

Как приготовить

  1. Готовим тесто. Для этого нагрейте 200 мл молока до 36–38 °С. 
  2. Добавьте к нему 1 ч. л. сахара, дрожжи и перемешайте. 
  3. Дайте постоять в теплом месте до образования дрожжевой шапочки.
  4. В крупной миске взбейте яйца с оставшимися сахаром и солью в пышную пену. 
  5. Добавьте 250 мл молока, растопленное сливочное масло, растительное масло и опять взбивайте.
  6. Муку просейте через сито вместе с какао и добавьте к тесту. 
  7. Его консистенция должна быть без комочков. 
  8. Влейте дрожжевую смесь и перемешайте. 
  9. Накройте получившееся тесто пленкой и уберите в теплое место на 1 ч. 
  10. После этого перемешайте аккуратно лопаткой и еще час дайте настояться. Больше мешать не нужно.
  11. Испеките блинчики, как обычно.
  12. Приготовьте творожный крем. Взбейте блендером жирный творог со сливками, лимонной цедрой и сахарной пудрой до однородной массы.
  13. Выкладывайте блины на блюдо смазывая кремом и сгущенкой поочередно. 
  14. Верх торта смажьте кремом.
  15. Для украшения тщательно перемешайте творог и сгущенку, начините этим профитроли и уложите на торт. 
  16. Украсить можно шоколадной стружкой, кокосовой стружкой, орехами и цукатами - на ваше усмотрение. 
  17. Перед подачей уберите на 1 час в холодильник.

Фондю. Фото: Freepik.com

Фрукты и ягоды в шоколаде

Вкусно и не очень опасно для фигуры. А главное красивая подача и легкость в приготовлении

Ингредиенты

  • ананас
  • клубника, вишня без косточек
  • черная смородина
  • темный шоколад

Как приготовить

  1. Подготовьте заранее фрукты и ягоды, чтобы они были чистыми и сухими. 
  2. На водяной бане растопите шоколад и перелейте в фондюшницу.
  3. Обмакивайте фрукты и ягоды в растопленный шоколад.

Если же у вас нет этого специального прибора. То можно перелить растопленный шоколад в глубокое блюдо и применить шпажки для канапе или зубочистки вместо фондюшных вилочек. Конечно, в этом случае шоколад будет быстро застывать, но это так вкусно, что вы съедите его прежде.

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