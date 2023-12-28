Что приготовить на Новый год 2024 - неожиданные варианты

Каждая хозяйка старается сделать новогодний стол максимально разнообразным, праздничным и вкусным. Есть рецепты, которые принято использовать только в Новый год.
Teleprogramma.pro собрала подборку популярных рецептов, среди вы встретите и традиционные и, возможно, откроете для себя что-то новое.
Оливье. Фото: Freepik.com
Оливье с уткой
Оливье с уткой - новый вариант традиционного новогоднего салата. Мясо или колбасу мы предлагаем заменить обжаренной уткой, что придаст давно знакомому блюду совершенно новый вкус. Представленный рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
- утиная грудка (филе) – 0,5 шт.
- картофель вареный – 1 шт.
- морковь вареная – 0,5 шт.
- огурец маринованный – 1 шт.
- огурец свежий – 1 шт.
- зеленое яблоко – 1/4 шт.
- консервированный горошек – 2 ст. л.
- яйцо вареное – 1 шт.
- майонез – 100 г
- соль
Как приготовить
- Вареные яйца, морковь и картофель очистите.
- Утиное филе подсушите и обжарьте с небольшим количеством масла до средней степени прожарки по 1-2 минуты с каждой стороны.
- Яблоко освободите от кожуры.
- Все ингредиенты нарежьте маленькими кубиками и добавьте зеленый горошек.
- Заправьте салат майонезом. Можно сразу подавать к столу.
Фаршированные яйца. Фото: Freepik.com
Фаршированные яйца
Блюдо не только вкусное, но и богатое белком. Оно отлично усваивается и подойдет для легкого стола.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 140–180 г тунца, консервированного в собственном в соку
- 10 г любого уксуса
- 40 г домашнего майонеза
- 10 г горчицы
- 20 г свежих огурцов
- соль, перец
- красная икра
Как приготовить
- Отварите яйца, почистите и отделите белки от желтков.
- В миске смешайте тунец, яичные желтки, горчицу, уксус, майонез, соль, перец до однородной консистенции, напоминающей паштет.
- Нафаршируйте полученной массой белки и украсьте огурцом и икрой по желанию.
Салатные шарики. Фото: Freepik.com
Салат «Новогодние шарики»
В виде шариков можно сделать любой салат, который не выкладывается слоями.
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 150 г сыра
- 3 яйца
- 100 г обжаренных миндальных орехов
- соль
- 1 банка маслин
- майонез/йогурт
Как приготовить
- Отварите куриное филе, остудите и разберите на волокна.
- Сыр натрите на мелкой терке, часть маслин порежьте кружочками, штук 10 оставьте для украшения.
- В блендере измельчите орехи. Половину отложите для обсыпки.
- Вареные яйца натрите на мелкой терке.
- Измельчите укроп.
- Все ингредиенты смешайте в миске с майонезом.
- Сделайте шарики размером с грецкий орех или чуть больше. Обваляйте в орехах. Также можно использовать укроп, молотую паприку, сыр и многое другое на свой вкус.
- Установите половинку оливки сверху каждого шарика, а внутрь вставьте свернутую веточку укропа.
Мимоза. Фото: Gotovim-doma.ru
Салат Мимоза с яблоком
Почти у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт этого салата. Предлагаем познакомиться с обновленным вариантом.
Ингредиенты
- Горбуша или другая рыба горячего копчения – 300-350 г
- яйца куриные – 6 шт.
- картофель – 2 шт.
- яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- лук белый крупный – 1 шт.
- майонез – 200-250 г
- соль
Как приготовить
- Отварите картофель в мундире в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите от кожуры и натрите на терке.
- Сварите вкрутую яйца. Очистите и разделите на белки и желтки. Белки порежьте на мелкие кусочки, желтки разомните вилкой или натрите на терке.
- Очищенный лук также натрите на крупной терке или мелко нарежьте.
- Из копченой рыбы удалите все косточки и разомните вилкой.
- На блюдо выкладывайте первым слоем половину натертого картофеля. Затем разложите Следом половину измельченной рыбы, а затем – лук. Смажьте майонезом.
- Потом выложите половину измельченных белков, следом – оставшийся картофель и оставшуюся рыбу.
- Очистите яблоко от кожуры и натрите его на терке на слой рыбы так, чтобы яблоко покрыло его. Смажьте майонезом.
- Уложите оставшиеся белки, снова немного смажьте майонезом. В завершении мелко натрите желтки.
- Дайте настояться пару часов и можете подавать к столу, украсив зеленью.
Салат Цезарь. Фото: Freepik.com
Салат Цезарь
Модернизированный рецепт всем известного салата, который украсит новогодний стол.
Ингредиенты
- куриное филе – 2 шт.
- растительное масло – 1 ст. л.
- бекон – 4 тонких ломтика
- салат ромэн или латук – 200 г
- помидоры черри – 150 г
- пшеничные сухарики – 150 г
- твердый сыр – 30 г
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Для соуса
- яйцо – 1 шт.
- чеснок – 1 маленький зубчик
- оливковое масло – 6 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- тертый твердый сыр – 20 г
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Как приготовить
- Куриное филе обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Нагрейте на сковороде 1 ст.л. Растительного масла и выложите на него ломтики бекона. Обжарьте до румяной корочки. Промокните излишки масла бумажным полотенцем.
- После бекона, не меняя масло обжарьте до золотистой корочки куриное филе, добавьте специи по вкусу. Переложите на тарелку.
- Добавьте в сковороду масло и обжарьте нарезанный кубиками хлеб до золотистой корочки. Дайте промокнуть на бумажной полотенце.
Готовим соус
- Опустите яйцо комнатной температуры в кипящую воду и варите 2 мин. Затем выньте и остудите.
- Разбейте яйцо в миску, добавьте соль и перец и измельчите все погружным блендером.
- Затем, не выключая блендер, влейте тонкой струйкой оливковое масло и лимонный сок.
- Добавьте тертый сыр и снова перемешайте.
- Вымойте и обсушите салатные листья, обсушите. Потом порвите их в миску.
- Помидоры черри разрежьте на четвертинки.
- Полейте помидоры и листья салата соусом и перемешайте.
- На блюдо выложите получившуюся массу в виде горки. Сверху выложите куриное филе и бекон и украсьте сухариками.
- Посыпьте салат натертым твердым сыром и подавайте к столу.
Шашлык. Фото: Freepik.com
Шашлык из свинины в духовке на противне
Шашлык любят почти все, но не у каждого есть возможность приготовить его на природе. Попробуйте сделать это на противне получится ничуть не хуже.
Ингредиенты
- мякоть свиной шейки - 800 г
- лук репчатый - 2 шт.
- уксус - 2 ст. л.
- растительное масло - 2 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец
- помидоры черри на ветке
- чипсы из лаваша для подачи
Для соуса
- петрушка - 100 г
- зеленый базилик - 40 г
- орегано - 2-3 веточки
- лук репчатый - 1 шт.
- чеснок - 4 зубчика
- сок 1 лайма
- оливковое масло - 100 мл
- молотая паприка - 2 ч. л.
- перец красный острый - 0,5-1 ч. л.
- соль
Как приготовить
- Мясо нарежьте кубиками по 2,5 см. Посолите и поперчите.
- Очистите тонкими полукольцами лук и выложите в миску. Немного добавьте уксус, соль и помните руками для выделения сока.
- Добавьте мясо и маринуйте, не убирая в холодильник, 2 часа.
- Духовку разогрейте до 220 °С в режиме «конвекция + гриль». Мясо обсушите на бумажных полотенцах, полейте маслом и перемешайте.
- Выложите на застеленный пергаментом противень, рядом уложите помидоры черри и запекайте шашлык в верхней трети духовки до готовности, около 20 мин, периодически переворачивая.
Для соуса
- Мелко порубите лук, чеснок и всю зелень.
- Мешайте все ингредиенты, добавив соль почти до однородности, чтобы оставались небольшие кусочки.
- Подавайте шашлык с соусом, помидорами и тонким лавашом.
Курица на сковороде. Фото: Zdorovyi-stol.ru
Маринованная курица на сковороде
Готовится проще, чем в духовом шкафу, менее полезна, но такая же вкусная.
Ингредиенты
- курица - 1 кг
- вино белое - 2 стакана
- ананас - 4 кружочка
- розмарин - 10–12 листиков
- чеснок - 2 зубчика
- растительное масло
- соль
- лимон для подачи
Как приготовить
- Разрежьте курицу вдоль грудной кости. Положите спинкой вверх и с силой придавите рукой.
- Затем заверните в пищевую пленку и отбейте, чтобы птица стала более плоской.
- Ананас нарежьте мелкими кубиками, чеснок – пластинами.
- На 2 часа поместите курицу в маринад из вина, ананаса с добавлением чеснока, соли, перца и листиков розмарина.
- Разогрейте в большой сковороде масло, обжарьте курицу по 4 мин с каждой стороны.
- Накройте крышкой, уменьшите огонь и жарьте до готовности, 20 мин.
- Подавайте с дольками лимона.
Запеченная форель. Фото: Gruzarf.ru
Форель в соусе со шпинатом
Это вкусное, красивое и еще и полезное блюдо, которое к тому же просто приготовить.
Ингредиенты
- форель - 2 кг
- лук зеленый - 2 пучка
- длинные огурцы - 3 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- шпинат - 400 г
- масло сливочное - 100 г
- лимон - 2 шт.
- соль, свежемолотый черный перец
Как приготовить
- Очистите рыбу от чешуи, выпотрошите, но оставьте ее целиком с головой и хвостом. Удалите жабры.
- Нарежьте крупно лук и поместите внутрь форели.
- Натрите сверху рыбу солью и перцем. В это же время разогрейте духовку до 180 °С.
- Заверните рыбу в пергамент и уложите на противень.
- Рядом поместите разрезанные пополам лимоны.
- Запекайте 40 мин.
- Затем достаньте форель из духовке и оставьте дойти на 15 минут.
Приготовление соуса
- Очистите зубчики чеснока и измельчите.
- Помойте шпинат, обсушите и мелко порубите.
- Все поместите в миску и перемешайте.
- Растопите сливочное масло.
- Помешивая, добавьте зелень с чесноком и приправьте по вкусу специями.
Аккуратно снимите кожу с рыбы и вместе с лимонами уложите ее на блюдо, затем подавайте на стол.
Блинный торт. Фото: Karamelcafe.ru
Блинный торт с творожным кремом
Торты из блинов снова входят в моду, а готовить их легко и получается вкусно.
Ингредиенты
- мука - 450 г
- молоко - 700 мл
- яйца куриные – 3 шт.
- какао-порошок - 80 г
- сахар - 60 г
- сливочное масло - 50 г
- растительное масло - 2 ст. л.
- сухие дрожжи - 11 г
- соль - 1,5 ч. л.
- растительное масло
Для прослойки блинов
- сгущенное молоко - 400 г
- творог жирностью 18% - 400 г
- сливки жирностью 33% - 100 мл
- сахарная пудра - 80 г
- тертая лимонная цедра - 2 ст. л.
Для украшения
- шоколадная стружка
- цукаты и орехи
Как приготовить
- Готовим тесто. Для этого нагрейте 200 мл молока до 36–38 °С.
- Добавьте к нему 1 ч. л. сахара, дрожжи и перемешайте.
- Дайте постоять в теплом месте до образования дрожжевой шапочки.
- В крупной миске взбейте яйца с оставшимися сахаром и солью в пышную пену.
- Добавьте 250 мл молока, растопленное сливочное масло, растительное масло и опять взбивайте.
- Муку просейте через сито вместе с какао и добавьте к тесту.
- Его консистенция должна быть без комочков.
- Влейте дрожжевую смесь и перемешайте.
- Накройте получившееся тесто пленкой и уберите в теплое место на 1 ч.
- После этого перемешайте аккуратно лопаткой и еще час дайте настояться. Больше мешать не нужно.
- Испеките блинчики, как обычно.
- Приготовьте творожный крем. Взбейте блендером жирный творог со сливками, лимонной цедрой и сахарной пудрой до однородной массы.
- Выкладывайте блины на блюдо смазывая кремом и сгущенкой поочередно.
- Верх торта смажьте кремом.
- Для украшения тщательно перемешайте творог и сгущенку, начините этим профитроли и уложите на торт.
- Украсить можно шоколадной стружкой, кокосовой стружкой, орехами и цукатами - на ваше усмотрение.
- Перед подачей уберите на 1 час в холодильник.
Фондю. Фото: Freepik.com
Фрукты и ягоды в шоколаде
Вкусно и не очень опасно для фигуры. А главное красивая подача и легкость в приготовлении
Ингредиенты
- ананас
- клубника, вишня без косточек
- черная смородина
- темный шоколад
Как приготовить
- Подготовьте заранее фрукты и ягоды, чтобы они были чистыми и сухими.
- На водяной бане растопите шоколад и перелейте в фондюшницу.
- Обмакивайте фрукты и ягоды в растопленный шоколад.
Если же у вас нет этого специального прибора. То можно перелить растопленный шоколад в глубокое блюдо и применить шпажки для канапе или зубочистки вместо фондюшных вилочек. Конечно, в этом случае шоколад будет быстро застывать, но это так вкусно, что вы съедите его прежде.