Салаты на Новый год: 7 беспроигрышных вариантов

Ингредиенты на 6 порций:

Свекла крупная – 1 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Свекла – 1 крупная или 2-3 небольшие

Морковь – 1-2 шт.

Луковица – 1 шт.

Лук зеленый – 1 пучок

Майонез

Приготовление:

Отварите свеклу, морковь и картофель. Когда остынут – очистите от кожуры. Селедку разделайте на филе и как можно тщательнее уберите все косточки, даже мелкие. После этого нарежьте рыбу на небольшие кубики. На большое и достаточно глубокое блюдо выложите натертый на крупной терке картофель, поверх него сделайте сеточку из майонеза. Сверху – нарезанную сельдь, поверх нее – лук кубиками плюс нарезанный зеленый лук.

Затем – натертая морковь. Снова майонезная сеточка. Следующий слой – свекла: ее тоже надо натереть на терке. И покрыть слоем майонеза. Лучше оформите последний майонезный слой красиво, сделайте аккуратную сеточку. Украсьте зеленью, розочкой из морковки или яйца. После того как салат настоится в холодильнике, он станет намного вкуснее.

Салат «Мимоза»