Салаты на Новый год: 7 беспроигрышных вариантов

Новогодний стол начинается с салатов. Чем вкуснее, разнообразнее и красивее они будут – тем больше восхищения и слов благодарности получит хозяйка.
Сельдь под шубой
Фото: Global Look Press
Ингредиенты на 6 порций:
Свекла крупная – 1 шт.
Картофель – 4-5 шт.
Свекла – 1 крупная или 2-3 небольшие
Морковь – 1-2 шт.
Луковица – 1 шт.
Лук зеленый – 1 пучок
Майонез
Приготовление:
Отварите свеклу, морковь и картофель. Когда остынут – очистите от кожуры. Селедку разделайте на филе и как можно тщательнее уберите все косточки, даже мелкие. После этого нарежьте рыбу на небольшие кубики. На большое и достаточно глубокое блюдо выложите натертый на крупной терке картофель, поверх него сделайте сеточку из майонеза. Сверху – нарезанную сельдь, поверх нее – лук кубиками плюс нарезанный зеленый лук.
Затем – натертая морковь. Снова майонезная сеточка. Следующий слой – свекла: ее тоже надо натереть на терке. И покрыть слоем майонеза. Лучше оформите последний майонезный слой красиво, сделайте аккуратную сеточку. Украсьте зеленью, розочкой из морковки или яйца. После того как салат настоится в холодильнике, он станет намного вкуснее.
Салат «Мимоза»
Фото: Global Look Press
Состав:
Рыбные консервы в масле (лучше сайра) – 1 банка
Картофель – 4 шт. среднего размера
Лук – 2 шт. среднего размера
Морковь – 4 шт. среднего размера
Сыр – 150 г
Яйца вареные – 4 шт.
Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
Майонез
Приготовление:
Картофель, морковь и яйца отварите, остудите и почистите. Рыбу выложите из банки в блюдо, хорошенько разомните вилкой и покройте слоем майонеза. Далее выложите слой тертых на терке яичных белков, слегка промажьте майонезом. Третьим слоем будет натертая морковь – и майонез.
Далее кладется мелко нарезанный лук (его можно предварительно ошпарить на 5 минут кипятком, чтобы ушла горечь) и натертый картофель. Этот слой можно немного посолить и снова смазать майонезом. Теперь – очередь сыра, натертого на крупной терке.
Еще немножко майонеза – и можно украшать наш салат: для этого возьмите натертые желтки и нарезанную зелень и аккуратно посыпьте сверху. Прежде чем подавать «Мимозу» гостям, выдержите его в холодильнике минимум 2-3 часа.
Салат «Грибная поляна»
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Состав:
Вареная курица (без костей) – 300 г
Маринованные грибы – 500 г
Твердый сыр – 100 г
Вареные яйца – 4 шт.
Отварной картофель – 2 шт.
Соленые огурцы – 2 шт.
Морковь отварная – 1 шт.
Зелень укропа – примерно треть пучка
Майонез
Приготовление:
Для салата вам понадобится большое плоское блюдо. Застелите его дно пищевой пленкой и выложите на нее маленькие маринованные шампиньоны вниз шляпками. Посыпьте мелко нарезанным укропом. Теперь мелко нарежьте вареное куриное мясо и разложите поверх укропа. Смажьте майонезом.
Два следующих слоя – тертая вареная морковь и тертый сыр, каждый слой покрывается сеточкой из майонеза. Теперь в салат пойдут тертые яйца плюс тонкий слой майонеза, и натертые картофель с огурцами – и тоже немного майонеза.
Но это еще не все. Готовый салат нужно накрыть плоской тарелкой и аккуратно перевернуть его. Теперь ваши грибочки оказались сверху, и выглядит все это великолепие как настоящая полянка с грибами. Подавать к столу можно сразу.
Салат «Арбузная долька»
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Состав:
Куриное филе – 300 г
Твердый сыр – 100 г
Яйца – 3 шт.
Свежий помидор – 1 шт.
Свежий огурец – 1-2 шт.
Маслины – 10 шт.
Майонез
Приготовление:
Отварите куриное мясо (лучше голень, будет вкуснее), уберите кости и шкурку, мелко нарежьте. Добавьте тертый сыр и яйца, нарезанные маслины. Положите майонез и перемешайте. Изобразите из полученной массы большую дольку арбуза.
А теперь будем делать наш салат похожим на настоящий арбуз. В этом нам помогут кусочки помидора – покройте ими середину, чтобы было похоже на мякоть арбуза. Роль «корочки» будет исполнять натертый на терке свежий огурец. И не забудьте про семечки! Нарезанные маслины отлично справятся с этой ролью.
Салат «Изумрудная россыпь»
Фото: Global Look Press
Состав:
Куриное филе – 400 г
Сыр – 100 г
Лук – 1 шт.
Помидор свежий – 2 шт.
Киви – 2-3 шт.
Яйца – 3 шт.
Майонез
Соль
Перец черный молотый
Приготовление:
Отваренное в подсоленной воде куриное филе нарезать маленькими кусочками и уложить на блюде. Ровным слоем поверх него распределить мелко нарезанный лук. Хорошенько, не жалея, промазать майонезом, немного присолить и поперчить. Следующий слой – натертый на крупной терке сыр, затем – нарезанный кубиками мясистый помидор.
Затем – тертые яйца, снова промазать майонезом. В завершение – слой нарезанных киви. И можно ставить салат в холодильник – пусть все слои пропитаются несколько часов.
Салат «Царский»
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Состав:
Слабосоленая форель или семга – 200 г
Картофель – 2-3 шт.
Морковь – 2 шт.
Вареные яйца – 3 шт.
Красная икра – 2-3 столовые ложки
Майонез
Зелень
Приготовление:
Возьмите лист плотной фольги – будем собирать наш салат именно на нем. Первым слоем разложите натертую вареную морковь, смажьте майонезом. Можно чуть присолить и поперчить – по вкусу. Затем идет слой отварного картофеля – тоже натертого. Поверх него – соль, майонез.
Следующий слой – тертые яйца, и снова майонез. Теперь аккуратно уложите на один край салата нарезанную тонкими полосками рыбу и сверните то, что получилось, в тугой рулет, - фольга поможет это сделать.
Не менее 5-6 часов настаивайте салат в холодильнике. Потом разверните. Получившийся рулет уложите на блюдо со свежей зеленью салата. Украсьте рулет майонезной сеточкой и икрой.
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Салат слоеный с креветками
Фото: Global Look Press
Состав:
Вареные креветки – 600 г
Картофель – 3 шт.
Яйца – 4 шт.
Красная икра – 150 г
Майонез
Соль
Приготовление:
Возьмите глубокую салатницу, смажьте ее дно майонезом и выложите поверх него половину вареных очищенных креветок. Далее – весь картофель, отваренный и натертый на терке. Смазать майонезом, потом положить натертые яйца и снова сделать майонезную сеточку. Можно присаливать каждый слой, если вы так любите.
После этого положите в салатник оставшиеся креветки, смажьте их майонезом, украсьте готовый салат красной икрой. Его нужно убрать в холодильник на 3-4 часа, а потом можно подавать на стол.