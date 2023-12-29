Салаты на Новый год: 7 беспроигрышных вариантов

 Фото: Global Look Press

Теleprogramma.prо расскажет, какие салаты на праздничном столе помогут встретить Новый год весело и вкусно.

Новогодний стол начинается с салатов. Чем вкуснее, разнообразнее и красивее они будут – тем больше восхищения и слов благодарности получит хозяйка.

Сельдь под шубой 

 Фото: Global Look Press

Ингредиенты на 6 порций:

Свекла крупная – 1 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Свекла – 1 крупная или 2-3 небольшие

Морковь – 1-2 шт.

Луковица – 1 шт.

Лук зеленый – 1 пучок

Майонез

Приготовление:

Отварите свеклу, морковь и картофель. Когда остынут – очистите от кожуры. Селедку разделайте на филе и как можно тщательнее уберите все косточки, даже мелкие. После этого нарежьте рыбу на небольшие кубики. На большое и достаточно глубокое блюдо выложите натертый на крупной терке картофель, поверх него сделайте сеточку из майонеза. Сверху – нарезанную сельдь, поверх нее – лук кубиками плюс нарезанный зеленый лук.

 Затем – натертая морковь. Снова майонезная сеточка. Следующий слой – свекла: ее тоже надо натереть на терке. И покрыть слоем майонеза. Лучше оформите последний майонезный слой красиво, сделайте аккуратную сеточку. Украсьте зеленью, розочкой из морковки или яйца. После того как салат настоится в холодильнике, он станет намного вкуснее.

Салат «Мимоза» 

 Фото: Global Look Press

Состав:

Рыбные консервы в масле (лучше сайра) – 1 банка

Картофель – 4 шт. среднего размера

Лук – 2 шт. среднего размера

Морковь – 4 шт. среднего размера

Сыр – 150 г

Яйца вареные – 4 шт.

Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

Майонез

Приготовление:

Картофель, морковь и яйца отварите, остудите и почистите. Рыбу выложите из банки в блюдо, хорошенько разомните вилкой и покройте слоем майонеза. Далее выложите слой тертых на терке яичных белков, слегка промажьте майонезом. Третьим слоем будет натертая морковь – и майонез. 

Далее кладется мелко нарезанный лук (его можно предварительно ошпарить на 5 минут кипятком, чтобы ушла горечь) и натертый картофель. Этот слой можно немного посолить и снова смазать майонезом. Теперь – очередь сыра, натертого на крупной терке. 

Еще немножко майонеза – и можно украшать наш салат: для этого возьмите натертые желтки и нарезанную зелень и аккуратно посыпьте сверху. Прежде чем подавать «Мимозу» гостям, выдержите его в холодильнике минимум 2-3 часа.

Салат «Грибная поляна» 

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Состав:

Вареная курица (без костей) – 300 г

Маринованные грибы – 500 г

Твердый сыр – 100 г

Вареные яйца – 4 шт.

Отварной картофель – 2 шт.

Соленые огурцы – 2 шт.

Морковь отварная – 1 шт.

Зелень укропа – примерно треть пучка

Майонез

Приготовление:

Для салата вам понадобится большое плоское блюдо. Застелите его дно пищевой пленкой и выложите на нее маленькие маринованные шампиньоны вниз шляпками. Посыпьте мелко нарезанным укропом. Теперь мелко нарежьте вареное куриное мясо и разложите поверх укропа. Смажьте майонезом. 

Два следующих слоя – тертая вареная морковь и тертый сыр, каждый слой покрывается сеточкой из майонеза. Теперь в салат пойдут тертые яйца плюс тонкий слой майонеза, и натертые картофель с огурцами – и тоже немного майонеза. 

Но это еще не все. Готовый салат нужно накрыть плоской тарелкой и аккуратно перевернуть его. Теперь ваши грибочки оказались сверху, и выглядит все это великолепие как настоящая полянка с грибами. Подавать к столу можно сразу.

Салат «Арбузная долька» 

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Состав:

Куриное филе – 300 г

Твердый сыр – 100 г

Яйца – 3 шт.

Свежий помидор – 1 шт.

Свежий огурец – 1-2 шт.

Маслины – 10 шт.

Майонез

Приготовление:

Отварите куриное мясо (лучше голень, будет вкуснее), уберите кости и шкурку, мелко нарежьте. Добавьте тертый сыр и яйца, нарезанные маслины. Положите майонез и перемешайте. Изобразите из полученной массы большую дольку арбуза. 

А теперь будем делать наш салат похожим на настоящий арбуз. В этом нам помогут кусочки помидора – покройте ими середину, чтобы было похоже на мякоть арбуза. Роль «корочки» будет исполнять натертый на терке свежий огурец. И не забудьте про семечки! Нарезанные маслины отлично справятся с этой ролью.

Салат «Изумрудная россыпь» 

Фото: Global Look Press

Состав:

Куриное филе – 400 г

Сыр – 100 г

Лук – 1 шт.

Помидор свежий – 2 шт.

Киви – 2-3 шт.

Яйца – 3 шт.

Майонез

Соль

Перец черный молотый

Приготовление:

Отваренное в подсоленной воде куриное филе нарезать маленькими кусочками и уложить на блюде. Ровным слоем поверх него распределить мелко нарезанный лук. Хорошенько, не жалея, промазать майонезом, немного присолить и поперчить. Следующий слой – натертый на крупной терке сыр, затем – нарезанный кубиками мясистый помидор. 

Затем – тертые яйца, снова промазать майонезом. В завершение – слой нарезанных киви. И можно ставить салат в холодильник – пусть все слои пропитаются несколько часов.

Салат «Царский» 

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»  

Состав:

Слабосоленая форель или семга – 200 г

Картофель – 2-3 шт.

Морковь – 2 шт.

Вареные яйца – 3 шт.

Красная икра – 2-3 столовые ложки

Майонез

Зелень

Приготовление:

Возьмите лист плотной фольги – будем собирать наш салат именно на нем. Первым слоем разложите натертую вареную морковь, смажьте майонезом. Можно чуть присолить и поперчить – по вкусу. Затем идет слой отварного картофеля – тоже натертого. Поверх него – соль, майонез. 

Следующий слой – тертые яйца, и снова майонез. Теперь аккуратно уложите на один край салата нарезанную тонкими полосками рыбу и сверните то, что получилось, в тугой рулет, - фольга поможет это сделать. 

Не менее 5-6 часов настаивайте салат в холодильнике. Потом разверните. Получившийся рулет уложите на блюдо со свежей зеленью салата. Украсьте рулет майонезной сеточкой и икрой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Салат слоеный с креветками 

Фото: Global Look Press

Состав:

Вареные креветки – 600 г

Картофель – 3 шт.

Яйца – 4 шт.

Красная икра – 150 г

Майонез

Соль

Приготовление:

Возьмите глубокую салатницу, смажьте ее дно майонезом и выложите поверх него половину вареных очищенных креветок. Далее – весь картофель, отваренный и натертый на терке. Смазать майонезом, потом положить натертые яйца и снова сделать майонезную сеточку. Можно присаливать каждый слой, если вы так любите.

После этого положите в салатник оставшиеся креветки, смажьте их майонезом, украсьте готовый салат красной икрой. Его нужно убрать в холодильник на 3-4 часа, а потом можно подавать на стол. 

Читайте также