Перепела в соево-медовой глазури и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 200 г очищенных варено-мороженых креветок · 2 средних авокадо · 120 г салатного микса · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 зубчика чеснока · соль · перец по вкусу · 1 веточка тимьяна · сок половинки лимона или лайма · 10 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. В сковороде нагреваем 1 ст. ложку оливкового масла и растапливаем в нем сливочное.

2. Кладем давленый чеснок и тимьян. Когда чеснок станет румяным, убираем его.

3. В ароматном масле обжариваем креветки.

4. Авокадо чистим, нарезаем мякоть продолговатыми дольками, сбрызгиваем соком лимона или лайма.

5. Грейпфрут чистим, разбираем на дольки, удаляем пленки.

6. В миску кладем промытый и просушенный салат, авокадо, грейпфрут и креветки.

7. Делаем заправку: соединяем 2 ст. ложки оливкового масла, немного лимонного сока, соль и перец и немного взбиваем. Заправляем салат и аккуратно перемешиваем.

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