Перепела в соево-медовой глазури и другие рецепты недели

Перепела в соево-медовой глазури
НАДО (на 6 порций): 6 перепелиных тушек · 100 мл растительного масла · 90 мл соевого соуса · 3 ч. ложки меда · молотый черный перец по вкусу · несколько веточек свежего тимьяна. Соль не используем, так как соевый соус и так соленый.
ГОТОВИМ:
1. Моем тушки, сушим бумажными полотенцами.
2. Излишки жира срезаем и подкладываем под кожу на грудке.
3. В большой миске смешиваем масло, мед, соевый соус, измельченный тимьян (оставьте несколько веточек для подачи) и перец.
4. Перекладываем туда перепелов, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 10 часов.
5. Крылья и ноги заматываем фольгой и выкладываем тушки в форму. Накрываем форму фольгой.
6. Запекаем 60 минут в разогретой до 180 °С духовке.
7. Убираем фольгу с формы и запекаем еще 10 минут.
8. Убираем фольгу с крыльев и ног и запекаем еще 5 минут.
9. Подаем на общем блюде (можно с запеченным картофелем).
Закуска «Елочка»
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 порций): 150 г сливочного сыра · 100 г полутвердого сыра · 4 зубчика чеснока · 50 г ядер грецких орехов · 2 яйца ·
2 ст. ложки майонеза · пучок укропа · 20 крекеров · 1 слайс оранжевого чеддера для украшения.
ГОТОВИМ:
1. В миску кладем сливочный сыр и натираем туда же полутвердый.
2. Яйца натираем на мелкой терке и добавляем в миску.
3. Чеснок пропускаем через пресс, орехи измельчаем скалкой или в блендере. Добавляем в миску.
4. Заправляем майонезом и перемешиваем до однородности.
5. Укроп моем, сушим и мелко нарезаем.
6. Влажными руками формируем из части массы шарик (размером с грецкий орех) и превращаем его в конус.
7. Каждый конус обваливаем в нарубленном укропе и ставим получившуюся елочку на крекер.
8. Макушки украшаем вырезанными из чеддера звездами (если маленькой формочки для вырезания нет, можно и просто треугольничками) или зернами граната.
Легкий салат с креветками, авокадо и грейпфрутом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 200 г очищенных варено-мороженых креветок · 2 средних авокадо · 120 г салатного микса · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 зубчика чеснока · соль · перец по вкусу · 1 веточка тимьяна · сок половинки лимона или лайма · 10 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. В сковороде нагреваем 1 ст. ложку оливкового масла и растапливаем в нем сливочное.
2. Кладем давленый чеснок и тимьян. Когда чеснок станет румяным, убираем его.
3. В ароматном масле обжариваем креветки.
4. Авокадо чистим, нарезаем мякоть продолговатыми дольками, сбрызгиваем соком лимона или лайма.
5. Грейпфрут чистим, разбираем на дольки, удаляем пленки.
6. В миску кладем промытый и просушенный салат, авокадо, грейпфрут и креветки.
7. Делаем заправку: соединяем 2 ст. ложки оливкового масла, немного лимонного сока, соль и перец и немного взбиваем. Заправляем салат и аккуратно перемешиваем.
Перепелки - как маленькие курочки, которые так удобно подавать по штуке на едока. Готовить их нетрудно, а выглядят они на праздничном столе изумительно.
Чизкейк без выпечки с апельсиновым желе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 2 апельсина · 400 г творога 5 - 9% · 200 г сметаны 20% · 150 г песочного печенья · 80 г сливочного масла · 50 г сахара · 20 г желатина · 1 ч. ложка ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
1. Желатин делим на 2 части: 15 г и 5 г. В большую часть добавляем 30 мл воды, в меньшую - 20 мл. Перемешиваем и оставляем на 15 минут для набухания.
2. Печенье ломаем на кусочки и пробиваем в блендере в крошку.
3. Сливочное масло растапливаем и добавляем в блендер. Пробиваем 10 секунд.
4. Разъемное кольцо диаметром ~18 см ставим на тарелку или доску и выкладываем песочно-масляную массу. Разравниваем ложкой, формируя гладкое дно. Убираем в холодильник на 30 минут.
5. Большую часть набухшего желатина прогреваем в микроволновке 10 секунд, чтобы растаяли оставшиеся гранулы. Даем полностью остыть.
6. Соединяем в миске сахар, ванильный сахар, творог и сметану. Пробиваем погружным блендером.
7. Добавляем растопленный остывший желатин, пробиваем блендером.
8. Выливаем массу в форму поверх песочной основы и убираем в холодильник на 2 часа.
9. Из апельсинов выжимаем сок.
10. Оставшийся желатин греем 7 секунд в микроволновке и вливаем в апельсиновый сок. Хорошо перемешиваем и даем остыть.
11. Заливаем смесью сока и желатина творожный слой и убираем в холодильник еще на 1 час.
12. Застывший чизкейк переносим на блюдо и снимаем кольцо. Украшаем мятой, при желании - апельсиновым джемом.
*Начало см. в предыдущих номерах «Телепрограммы» и на сайте teleprogramma.pro.