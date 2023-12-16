Это на Новый год! Настоящий немецкий штоллен и другие рецепты недели

Английская классика, готовить которую совсем несложно.

НАДО (на 8 порций): 800 г говяжьей вырезки · 600 г готового слоеного теста · 500 г шампиньонов · 1 луковица · 6 полосок бекона · 2 ст. ложки горчицы · пара веточек тимьяна · 4 зубчика чеснока · соль · перец · 2 желтка · 10 г кунжутного семени · 2 ст. ложки растительного масла · 15 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. Вырезку зачищаем от пленок и выдерживаем при комнатной температуре 2 часа. Солим со всех сторон.

2. В сковороде разогреваем растительное масло вместе со сливочным. Добавляем расплющенный чеснок и тимьян, жарим 1 - 2 минуты и вынимаем (не даем чесноку сгореть).

3. Помещаем в сковороду с ароматным маслом вырезку и обжариваем со всех сторон на сильном огне до румяной корочки (она запечатает соки внутри).

4. Вырезку вынимаем, обмазываем горчицей и даем остыть.

5. Готовим дюксель - смесь грибов и лука. Грибы очень мелко режем или пропускаем через мясорубку. Лук мелко шинкуем.

6. В сковороде, где жарилась вырезка, жарим лук до матовости. Добавляем измельченные грибы и выпариваем жидкость. Солим-перчим.

7. На пищевой пленке или силиконовом коврике выкладываем полоски бекона. Сверху распределяем дюксель. Затем кладем вырезку и при помощи пленки заворачиваем ее в грибы и бекон.

8. Слоеное тесто раскатываем в пласт. Кладем мясо, края смазываем взбитым желтком.

9. Заворачиваем мясо в тесто.

10. Переносим рулет на противень с пергаментом. Смазываем желтком и посыпаем кунжутом.

11. Для прожарки «медиум» (мясо с розовой серединкой). Запекаем 15 минут при 200 °С и еще 15 минут при 180 °С. Если тесто пригорает, накрываем его фольгой.

Совет: дорогую говяжью вырезку можно заменить на более доступную свиную. Но в этом случае ее следует приготовить на сковороде до готовности.

Настоящий немецкий штоллен