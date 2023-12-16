Это на Новый год! Настоящий немецкий штоллен и другие рецепты недели

Салат с креветками, авокадо, мандаринами и черри
Легкий, но сытный и красивый салат без майонеза.
НАДО (на 4 порции): 100 г очищенных варено-мороженых креветок · 1 спелый авокадо · 10 - 15 помидорок черри · 120 г свежего шпината или любой салатной смеси · 3 - 4 мандарина · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка лимонного сока · 100 г моцареллы в шариках · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Креветки отвариваем в подсоленном кипятке 1 минуту, охлаждаем.
2. Моем зелень, томаты, авокадо.
3. Авокадо очищаем и нарезаем кубиками.
4. Помидорки режем пополам. Мандарины чистим и разбираем на дольки.
5. Делаем заправку: лимонный сок смешиваем с оливковым маслом, солим-перчим.
6. В блюдо выкладываем зелень. Сдабриваем заправкой.
7. Выкладываем томаты, авокадо, креветки, дольки мандаринов, моцареллу. Поливаем заправкой.
Совет: к оливковому маслу можно добавить 1 ч. ложку кунжутного. Вдобавок к салатной уместна пряная зелень - рукола, кинза. Не повредит пара щепоток кунжутного семени или немного кедровых орешков.
Говядина Веллингтон
Фото: Shutterstock
Английская классика, готовить которую совсем несложно.
НАДО (на 8 порций): 800 г говяжьей вырезки · 600 г готового слоеного теста · 500 г шампиньонов · 1 луковица · 6 полосок бекона · 2 ст. ложки горчицы · пара веточек тимьяна · 4 зубчика чеснока · соль · перец · 2 желтка · 10 г кунжутного семени · 2 ст. ложки растительного масла · 15 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Вырезку зачищаем от пленок и выдерживаем при комнатной температуре 2 часа. Солим со всех сторон.
2. В сковороде разогреваем растительное масло вместе со сливочным. Добавляем расплющенный чеснок и тимьян, жарим 1 - 2 минуты и вынимаем (не даем чесноку сгореть).
3. Помещаем в сковороду с ароматным маслом вырезку и обжариваем со всех сторон на сильном огне до румяной корочки (она запечатает соки внутри).
4. Вырезку вынимаем, обмазываем горчицей и даем остыть.
5. Готовим дюксель - смесь грибов и лука. Грибы очень мелко режем или пропускаем через мясорубку. Лук мелко шинкуем.
6. В сковороде, где жарилась вырезка, жарим лук до матовости. Добавляем измельченные грибы и выпариваем жидкость. Солим-перчим.
7. На пищевой пленке или силиконовом коврике выкладываем полоски бекона. Сверху распределяем дюксель. Затем кладем вырезку и при помощи пленки заворачиваем ее в грибы и бекон.
8. Слоеное тесто раскатываем в пласт. Кладем мясо, края смазываем взбитым желтком.
9. Заворачиваем мясо в тесто.
10. Переносим рулет на противень с пергаментом. Смазываем желтком и посыпаем кунжутом.
11. Для прожарки «медиум» (мясо с розовой серединкой). Запекаем 15 минут при 200 °С и еще 15 минут при 180 °С. Если тесто пригорает, накрываем его фольгой.
Совет: дорогую говяжью вырезку можно заменить на более доступную свиную. Но в этом случае ее следует приготовить на сковороде до готовности.
Настоящий немецкий штоллен
Фото: Shutterstock
Кекс с орехами, сухофруктами и цукатами, который готовят заранее и потом дают ему дозреть несколько недель (но если невтерпеж, можно и сразу съесть).
НАДО (на 15 - 20 порций): 150 г апельсиново-лимонных цукатов · 100 г вяленой вишни или клюквы · 150 г изюма разных сортов · 50 г цукатов из имбиря · 100 г цукатов из цедры апельсина или лимона (или вперемешку) · 100 мл рома или коньяка · 150 г миндаля · 100 г кешью · 100 г фундука · 30 г фисташек · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка корицы · 1/2 ч. ложки сушеного имбиря · 1/2 ч. ложки сушеного кардамона · 1/3 ч. ложки мускатного ореха · по щепотке тертой корицы и бадьяна · 100 г сахарной пудры · 50 г сливочного масла.
Тесто: 540 г пшеничной муки · 200 г миндальной муки · 160 мл молока · 70 г сахара · 25 г сухих дрожжей · 250 г сливочного масла · 1 яйцо.
ГОТОВИМ:
1. Все цукаты нарезаем ножницами или ножом до размера изюма.
2. Изюм промываем, заливаем кипятком на пару минут, сушим бумажными полотенцами.
3. Подготовленные сухофрукты заливаем ромом и оставляем на пару часов (можно на ночь или даже на несколько дней).
4. Миндаль очищаем: заливаем кипятком, оставляем на 10 минут и снимаем кожицу. Все орехи выкладываем на противень и подсушиваем в духовке 10 минут при температуре 160 °С.
5. Подсушенные орехи крупно режем ножом или рубим в блендере короткими нажатиями (не в крошку).
6. Готовим тесто. Смешиваем теплое молоко (не выше 40 °С), сахар, дрожжи и пару ложек муки. Перемешиваем и ставим на 20 минут в теплое место.
7. Оба вида муки, соль и специи перемешиваем. Делаем углубление и вливаем подошедшую опару. Вбиваем яйцо и размягченное сливочное масло.
8. Замешиваем тесто.
9. Добавляем в тесто цукаты, орехи и сухофрукты. Вымешиваем плотное тесто.
10. Присыпаем мукой, накрываем миску пленкой и ставим в теплое место на 2 часа.
11. Делим массу на 2 - 3 части и формируем рулеты. Выкладываем на противень с пергаментом, накрываем пленкой и ставим на 1 час на расстойку (тесто сильно не увеличится из-за плотности).
12. Разогреваем духовку до 170 °С и выпекаем около 50 - 60 минут (проверяем готовность деревянной шпажкой).
13. Готовые штоллены смазываем растопленным сливочным маслом и густо посыпаем сахарной пудрой, пока она не перестанет таять.
14. Даем остыть, заворачиваем в пергамент и фольгу и убираем в прохладное место (не в холодильник) на 2 недели. Перед подачей еще раз посыпаем сахарной пудрой.