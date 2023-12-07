Актер Сергей Белоголовцев вместе с шеф-поваром приготовил гриль-сэндвич «Рубен» на презентации

Ведущий телеканала продемонстрировал свои способности в готовке. Вместе с шеф-поваром он приготовил хумус из зеленого горошка с мятой и гриль-сэндвич «Рубен», в которых входят: солонина, швейцарский сыр, квашеная капуста, русский соус и кусочки ржаного хлеба.

Примечательно, что любой желающий может повторить это блюдо. Простая пошаговая инструкции и рецепты этих блюд есть в приложении «КУХНЯ». Также в этом приложении есть другие рецепты, а главное, что блюда можно приготовить тремя способами: «как дома», «по классике» и «на ресторанном уровне».

Макиенко дала всем несколько советов. Она отметила, что горошек напоминает вкус лета, а лучше всего с ним сочетается мята.

«Не бойтесь экспериментировать, добавляйте больше трав. Например, кинзу и хмели-сунели – получится восточный акцент. Да и просто сделать из зеленого горошка пюре – это отличная идея гарнира для любой рыбы и альтернатива пюре из картофеля или батата. Просто добавьте немного соли и перца и все отправьте в блендер – простой, но безумно вкусный и легкий гарнир готов», – поделилась шеф-повар.

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