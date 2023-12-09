Как приготовить гуся для новогоднего стола - варианты рецептов

С яблоками и соусом

НАДО (на 6 порций): гусь потрошеный (3,5 - 4 кг) · 1 луковица · 3 яблока · 1 ч. ложка тмина · соль · перец · 100 мл коньяка или рома · 2 ст. ложки муки · овощи и специи для бульона (1 луковица · 1 морковка · стебель сельдерея · 1 лук-порей · по паре горошин душистого перца и можжевельника).

ГОТОВИМ:

1. Срезаем с шеи и гузки излишки жира. Отрезаем кисти крыла. Моем тушку и сушим бумажными полотенцами.

2. Опаляем горелкой остатки перьев или вынимаем их пинцетом.

3. Готовим начинку: крупно режем лук и яблоки, смешиваем с тмином.

4. Натираем тушку солью и перцем снаружи и внутри.

5. Зашиваем горловину кулинарной нитью или скрепляем деревянными шпажками.

6. Начиняем гуся и также зашиваем или скрепляем разрез. Ножки связываем кулинарной нитью.

7. Делаем несколько проколов на коже для оттока расплавленного жира.

8. Кладем гуся в форму или гусятницу грудкой вниз. Наливаем в противень пол-литра воды. На противень ставим решетку и разогреваем духовку до 180 °С. На решетку помещаем форму с гусем, запекаем 1 час. Периодически поливаем вытапливаемым жиром.

9. Переворачиваем гуся и запекаем еще час, также поливая жиром. Добавляем воду в противень по мере выкипания. Готовность проверяем шпажкой: должен вытекать прозрачный сок.

10. Пока гусь жарится, готовим соус. Лук и морковь чистим, режем пополам, подпаливаем на сухой сковороде.

11. В кастрюлю кладем кисти крыльев, срезанный жир, овощи, специи и заливаем 1 л воды. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 10 минут.

12. 10 ст. ложек свежевытопленного гусиного жира наливаем в кастрюльку, добавляем муку, перемешиваем и ставим на огонь. Добавляем алкоголь, соль, 2 - 3 половника бульона и увариваем до загущения.

13. Подаем гуся с соусом.

С замачиванием в рассоле