Жареная вырезка с яблоками и другие рецепты недели

Жареная вырезка с яблоками

Надо на 6 порций: 3 небольшие вырезки (300–350 г), 2 ст. ложки дижонской горчицы, 120 мл яблочного сока, 3 плотных кислых яблока, 4 ст. ложки сахара, 4 зубчика чеснока, соль, перец, немного лимонного сока, 2 ст. ложки растительного масла.

Готовим:

1. Вырезку зачищаем от пленок и жира.

2. Готовим маринад: смешиваем давленый чеснок, сахар, горчицу, соль-перец, вливаем 2 ст. ложки яблочного сока.

3. Обмазываем маринадом вырезку и оставляем на 20–30 минут.

4. Яблоки чистим и нарезаем дольками, сбрызгиваем лимонным соком.

5. В сотейнике разогреваем масло. С вырезки убираем ложкой маринад и жарим со всех сторон до румяной корочки.

6. Добавляем яблоки, жарим все вместе 5 минут.

7. Вливаем оставшийся яблочный сок и маринад и томим еще 7 минут до готовности вырезки.

8. Подаем со свежими овощами и любым гарниром, нарезав вырезку на ломтики и украсив тушеными яблоками.

Запеченная вырезка с помидорами и сыром