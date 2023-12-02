Жареная вырезка с яблоками и другие рецепты недели

Жареная вырезка с яблоками
Надо на 6 порций: 3 небольшие вырезки (300–350 г), 2 ст. ложки дижонской горчицы, 120 мл яблочного сока, 3 плотных кислых яблока, 4 ст. ложки сахара, 4 зубчика чеснока, соль, перец, немного лимонного сока, 2 ст. ложки растительного масла.
Готовим:
1. Вырезку зачищаем от пленок и жира.
2. Готовим маринад: смешиваем давленый чеснок, сахар, горчицу, соль-перец, вливаем 2 ст. ложки яблочного сока.
3. Обмазываем маринадом вырезку и оставляем на 20–30 минут.
4. Яблоки чистим и нарезаем дольками, сбрызгиваем лимонным соком.
5. В сотейнике разогреваем масло. С вырезки убираем ложкой маринад и жарим со всех сторон до румяной корочки.
6. Добавляем яблоки, жарим все вместе 5 минут.
7. Вливаем оставшийся яблочный сок и маринад и томим еще 7 минут до готовности вырезки.
8. Подаем со свежими овощами и любым гарниром, нарезав вырезку на ломтики и украсив тушеными яблоками.
Запеченная вырезка с помидорами и сыром
Фото: Shutterstock
Надо на 3 порции: 500 г свиной вырезки, 2 средних томата, 100 г сыра, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка соевого соуса, 1 ст. ложка красного винного уксуса, 1,5 ст. ложки дижонской горчицы, 3 зубчика чеснока, соль, перец.
Готовим:
1. Смешиваем соевый соус, оливковое масло, винный уксус, чеснок, перец и немного соли (помните, что соевый соус уже соленый).
2. На вырезке делаем глубокие надрезы. Смазываем маринадом и убираем в холодильник на 30 минут.
3. Томаты нарезаем на дольки и убираем семена. Сыр режем на пластинки.
4. Вкладываем в надрезы дольки томата и пластинки сыра.
5. Запекаем в разогретой до 180 °С духовке 30–40 минут.
Рулет из вырезки со шпинатом и сыром
Фото: Shutterstock
Надо на 2 порции: одна свиная вырезка, 100 г любого сыра (интересно получается с голубым сыром с плесенью), горсть шпината, 50 г вяленых томатов, соль, перец, 3 ст. ложки растительного масла, 1/2 ч. ложки сушеного розмарина.
Готовим:
1. Вырезку зачищаем от пленок и жира и разрезаем вдоль не до конца, чтобы раскрыть ее как книжку.
2. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем в пласт толщиной 5 мм.
3. Кладем в середину промытый шпинат, вяленые томаты, натертый сыр, посыпаем розмарином, солим и перчим.
4. Сворачиваем плотный рулет и перевязываем кулинарным шпагатом.
5. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжариваем рулет со всех сторон до румяности.
6. Перекладываем рулет в форму и помещаем в разогретую до 220 °С духовку на 7 минут.
7. Подаем со свежими овощами, нарезав вырезку на дольки.