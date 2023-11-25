Английский рисовый пудинг и другие рецепты недели

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Кулинарные рецепты запеканки, пудинга и омлета, приготовленных с рисом.

Рисовая запеканка с курицей и грибами

Надо (на 8 порций): 400 г куриного филе, 400 г шампиньонов, 3 яйца, 400 г риса, 2 сладких перца, 1 луковица, 200 г сметаны, 150 г сыра, 1 ч. ложка карри, соль, перец, растительное масло для жарки.

Готовим:

1. Промытый рис отвариваем в подсоленной воде.

2. Мелко шинкуем лук, грибы и перец, куриное филе нарезаем кубиками.

3. На разогретой сковороде с маслом сначала жарим лук. Затем добавляем перец, жарим пару минут. Перекладываем в миску и отдельно жарим грибы до выпаривания влаги.

4. Перекладываем грибы в миску с луком и перцем, а на сковороде обжариваем куриное филе. Солим, перчим, добавляем порошок карри.

5. Соединяем курицу, овощи и рис, перемешиваем.

6. Смешиваем яйца со сметаной, соединяем с рисовой массой.

7. Форму смазываем маслом. Выкладываем рисовую массу и посыпаем тертым сыром.

8. Запекаем 20–25 минут в духовке, разогретой до 200 °С.

Английский рисовый пудинг

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Надо (на 2 порции): 1 стакан молока, 35 г сливочного масла, 2 яйца, 60 г круглого риса, 20 г изюма, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка сахарной пудры и несколько любых свежих или размороженных ягод для декора.

Готовим:

1. Изюм промываем и оставляем в теплой воде на несколько минут.

2. В сотейнике растапливаем сливочное масло и всыпаем хорошо промытый рис. Обжариваем его на среднем огне до легкой румяности.

3. Вливаем молоко, доводим до кипения и варим 7 минут.

4. Белки отделяем от желтков. В желтки добавляем сахар, взбиваем.

5. Снимаем рис с огня, вводим взбитые желтки и хорошенько перемешиваем. Масса станет кремовой и слегка загустеет.

6. Изюм отжимаем и добавляем в массу.

7. Белки взбиваем до мягких пиков и аккуратно частями вмешиваем их в массу.

8. Порционные формочки смазываем сливочным маслом и перекладываем массу.

9. Выпекаем 20–30 минут в разогретой до 170 °С духовке до золотисто-коричневой корочки.

10. Подаем в горячем или в холодном виде, украсив сахарной пудрой и ягодами.

Японский омлет с рисом омурайсу

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Надо (на 2 порции): 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г куриного филе, 2 ст. ложки замороженного зеленого горошка, 2 ст. ложки консервированной кукурузы, 1 ст. ложка томатной пасты, 8 ст. ложек отварного риса, 4 яйца, 3 ст. ложки молока, соль, перец, немного растительного масла для жарки, кетчуп для подачи.

Готовим:

1. Лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок.

2. Горошек обдаем кипятком.

3. Филе нарезаем небольшими кусочками.

4. Обжариваем на масле чеснок, добавляем лук и жарим до полупрозрачности.

5. Добавляем филе. Жарим до готовности, помешивая.

6. Добавляем горошек и кукурузу, томим пару минут.

7. Добавляем томатную пасту, перемешиваем.

8. Вводим отварной рис и снова перемешиваем. Солим, перчим.

9. Яйца взбиваем с молоком. Присаливаем и перчим.

10. Половину яичной смеси выливаем в разогретую сковороду с маслом. Даем блину схватиться и выкладываем половину начинки «диаметром».

11. Заворачиваем один край омлета, затем второй.

12. Накрываем сковороду тарелкой и быстро переворачиваем омлет. Затем накрываем его кулинарным пергаментом и руками окончательно придаем форму пирожка.

13. Повторяем то же самое со вторым омлетом.

14. Подаем, украсив кетчупом.

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