Английский рисовый пудинг и другие рецепты недели

Надо (на 2 порции): 1 стакан молока, 35 г сливочного масла, 2 яйца, 60 г круглого риса, 20 г изюма, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка сахарной пудры и несколько любых свежих или размороженных ягод для декора.

Готовим:

1. Изюм промываем и оставляем в теплой воде на несколько минут.

2. В сотейнике растапливаем сливочное масло и всыпаем хорошо промытый рис. Обжариваем его на среднем огне до легкой румяности.

3. Вливаем молоко, доводим до кипения и варим 7 минут.

4. Белки отделяем от желтков. В желтки добавляем сахар, взбиваем.

5. Снимаем рис с огня, вводим взбитые желтки и хорошенько перемешиваем. Масса станет кремовой и слегка загустеет.

6. Изюм отжимаем и добавляем в массу.

7. Белки взбиваем до мягких пиков и аккуратно частями вмешиваем их в массу.

8. Порционные формочки смазываем сливочным маслом и перекладываем массу.

9. Выпекаем 20–30 минут в разогретой до 170 °С духовке до золотисто-коричневой корочки.

10. Подаем в горячем или в холодном виде, украсив сахарной пудрой и ягодами.

Японский омлет с рисом омурайсу