Английский рисовый пудинг и другие рецепты недели

Рисовая запеканка с курицей и грибами
Надо (на 8 порций): 400 г куриного филе, 400 г шампиньонов, 3 яйца, 400 г риса, 2 сладких перца, 1 луковица, 200 г сметаны, 150 г сыра, 1 ч. ложка карри, соль, перец, растительное масло для жарки.
Готовим:
1. Промытый рис отвариваем в подсоленной воде.
2. Мелко шинкуем лук, грибы и перец, куриное филе нарезаем кубиками.
3. На разогретой сковороде с маслом сначала жарим лук. Затем добавляем перец, жарим пару минут. Перекладываем в миску и отдельно жарим грибы до выпаривания влаги.
4. Перекладываем грибы в миску с луком и перцем, а на сковороде обжариваем куриное филе. Солим, перчим, добавляем порошок карри.
5. Соединяем курицу, овощи и рис, перемешиваем.
6. Смешиваем яйца со сметаной, соединяем с рисовой массой.
7. Форму смазываем маслом. Выкладываем рисовую массу и посыпаем тертым сыром.
8. Запекаем 20–25 минут в духовке, разогретой до 200 °С.
Английский рисовый пудинг
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Надо (на 2 порции): 1 стакан молока, 35 г сливочного масла, 2 яйца, 60 г круглого риса, 20 г изюма, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка сахарной пудры и несколько любых свежих или размороженных ягод для декора.
Готовим:
1. Изюм промываем и оставляем в теплой воде на несколько минут.
2. В сотейнике растапливаем сливочное масло и всыпаем хорошо промытый рис. Обжариваем его на среднем огне до легкой румяности.
3. Вливаем молоко, доводим до кипения и варим 7 минут.
4. Белки отделяем от желтков. В желтки добавляем сахар, взбиваем.
5. Снимаем рис с огня, вводим взбитые желтки и хорошенько перемешиваем. Масса станет кремовой и слегка загустеет.
6. Изюм отжимаем и добавляем в массу.
7. Белки взбиваем до мягких пиков и аккуратно частями вмешиваем их в массу.
8. Порционные формочки смазываем сливочным маслом и перекладываем массу.
9. Выпекаем 20–30 минут в разогретой до 170 °С духовке до золотисто-коричневой корочки.
10. Подаем в горячем или в холодном виде, украсив сахарной пудрой и ягодами.
Японский омлет с рисом омурайсу
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Надо (на 2 порции): 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г куриного филе, 2 ст. ложки замороженного зеленого горошка, 2 ст. ложки консервированной кукурузы, 1 ст. ложка томатной пасты, 8 ст. ложек отварного риса, 4 яйца, 3 ст. ложки молока, соль, перец, немного растительного масла для жарки, кетчуп для подачи.
Готовим:
1. Лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок.
2. Горошек обдаем кипятком.
3. Филе нарезаем небольшими кусочками.
4. Обжариваем на масле чеснок, добавляем лук и жарим до полупрозрачности.
5. Добавляем филе. Жарим до готовности, помешивая.
6. Добавляем горошек и кукурузу, томим пару минут.
7. Добавляем томатную пасту, перемешиваем.
8. Вводим отварной рис и снова перемешиваем. Солим, перчим.
9. Яйца взбиваем с молоком. Присаливаем и перчим.
10. Половину яичной смеси выливаем в разогретую сковороду с маслом. Даем блину схватиться и выкладываем половину начинки «диаметром».
11. Заворачиваем один край омлета, затем второй.
12. Накрываем сковороду тарелкой и быстро переворачиваем омлет. Затем накрываем его кулинарным пергаментом и руками окончательно придаем форму пирожка.
13. Повторяем то же самое со вторым омлетом.
14. Подаем, украсив кетчупом.