Сочные и хрустящие рулетики из лаваша - берем огурцы и курицу

Рецептов закусок - много, но не все хочется есть и есть постоянно. Мы нашли вариант, который приготовить просто, а вкусно так, что пальчики оближешь.
Для начала измельчите одну головку лука и отправьте обжариваться на сковородке на растительном масле до золотистого цвета.
Фото: соцсети
Туда же - тертую на крупной терке морковь. Достаточно одной штуки.
Фото: соцсети
Обрабатываем болгарский перец - почистите, помойте, уберите семечки, сердцевину и нарежьте на средние кубики. Отправляйте в сковородку к луку и моркови.
Фото: соцсети
В отдельной кастрюле отварите куриное мясо до готовности, можно взять разные места. Остудите и мелко порежьте. Потом добавьте к зажарке.
Фото: соцсети
Маринованные огурцы порежьте тонко в длину и тоже кладем в сковородку. Это придаст пикантный вкус блюду.
Посыпаем острым перцем, солим. Но учитывайте, что там содержатся соленые огурцы, не переборщите.
Далее берем армянский лаваш. Разложите ровно и смажьте майонезом.
Фото: соцсети
Посыпьте порубленной петрушкой и раскладывайте содержимое сковородки.
Фото: соцсети
Заворачивайте рулет.
Смажьте готовый рулет желтком от яйца и оставляем пропитаться.
Фото: соцсети
Далее отправляем в духовку на 200 градусов на 10 минут.
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