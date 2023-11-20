Сочные и хрустящие рулетики из лаваша - берем огурцы и курицу

Рулет из лаваша. Фото: соцсети

Запекаем в духовке всего 10 минут.

Рецептов закусок - много, но не все хочется есть и есть постоянно. Мы нашли вариант, который приготовить просто, а вкусно так, что пальчики оближешь.

Для начала измельчите одну головку лука и отправьте обжариваться на сковородке на растительном масле до золотистого цвета.

Фото: соцсети

Туда же - тертую на крупной терке морковь. Достаточно одной штуки.

Фото: соцсети

Обрабатываем болгарский перец - почистите, помойте, уберите семечки, сердцевину и нарежьте на средние кубики. Отправляйте в сковородку к луку и моркови.

Фото: соцсети

В отдельной кастрюле отварите куриное мясо до готовности, можно взять разные места. Остудите и мелко порежьте. Потом добавьте к зажарке.

Фото: соцсети

Маринованные огурцы порежьте тонко в длину и тоже кладем в сковородку. Это придаст пикантный вкус блюду.

Посыпаем острым перцем, солим. Но учитывайте, что там содержатся соленые огурцы, не переборщите.

Далее берем армянский лаваш. Разложите ровно и смажьте майонезом.

Фото: соцсети

Посыпьте порубленной петрушкой и раскладывайте содержимое сковородки.

Фото: соцсети

Заворачивайте рулет.

Смажьте готовый рулет желтком от яйца и оставляем пропитаться.

Фото: соцсети

Далее отправляем в духовку на 200 градусов на 10 минут.

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