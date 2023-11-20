Сочные и хрустящие рулетики из лаваша - берем огурцы и курицу

Рецептов закусок - много, но не все хочется есть и есть постоянно. Мы нашли вариант, который приготовить просто, а вкусно так, что пальчики оближешь.

Для начала измельчите одну головку лука и отправьте обжариваться на сковородке на растительном масле до золотистого цвета.