Никакой муки! Самое быстрое пирожное «Картошка»: 5 минут — и готово

Пирожное «Картошка» - это один из самых быстрых в приготовлении десерт. Понадобится минимум продуктов.
Положите в отдельную емкость 100 грамм мягкого сливочного масла и разомните вилкой.
Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети
Добавьте половину банки сгущенки любой марки. Главное, чтобы она не была вареной.
Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети
Положите пять столовых ложек какао. Лучше всего процедить его через сито, чтобы не было комочков.
Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети
Тщательно перемешайте венчиком до однообразной консистенции.
Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети
Измельчите в блендере 300 грамм любого печенья.
Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети
Добавьте крошки в нашу приготовленную ранее массу, и все перемешайте.
Теперь формируйте пирожные в форме картошки. Десерт готов!
Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети
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