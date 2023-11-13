Никакой муки! Самое быстрое пирожное «Картошка»: 5 минут — и готово

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

Это быстрее, чем многие думают.

Пирожное «Картошка» - это один из самых быстрых в приготовлении десерт. Понадобится минимум продуктов.

Положите в отдельную емкость 100 грамм мягкого сливочного масла и разомните вилкой.

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

Добавьте половину банки сгущенки любой марки. Главное, чтобы она не была вареной.

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

Положите пять столовых ложек какао. Лучше всего процедить его через сито, чтобы не было комочков.

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

Тщательно перемешайте венчиком до однообразной консистенции.

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

Измельчите в блендере 300 грамм любого печенья.

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

Добавьте крошки в нашу приготовленную ранее массу, и все перемешайте.

Теперь формируйте пирожные в форме картошки. Десерт готов!

Пирожное «Картошка» - рецепт. Фото: соцсети

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