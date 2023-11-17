Куриные тефтельки в сливочном соусе и другие рецепты недели

Энчилада с курицей и сыром
Замечательное мексиканское блюдо, напоминающее буррито (или шаурму), только запеченную в соусе.
НАДО (на 5 порций): 800 г куриного фарша · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · 1 стручок чили · 400 г протертых помидоров · 80 мл растительного масла · 1,5 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки молотого черного перца · 1/2 ч. ложки тертого кориандра · 1/2 ч. ложки сушеного орегано · 1 ч. ложка зиры · 5 готовых кукурузных лепешек-тортилий · пучок свежей кинзы или петрушки · 200 г консервированной фасоли · 200 г полутвердого сыра.
ГОТОВИМ:
1. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до матовости.
2. Добавляем измельченный чеснок, нарезанный чили без семян, протертые помидоры (готовые из банки или свежие, пробитые в блендере). Солим-перчим, добавляем сахар, перемешиваем, тушим 7 минут и снимаем с огня.
3. На другой сковороде разогреваем масло и тушим фарш 15 минут, выпаривая жидкость.
4. Добавляем зиру, соль, орегано, кориандр. Жарим 5 минут до подрумянивания. Добавляем фасоль (без жидкости), перемешиваем.
5. Сыр натираем на терке, промытую зелень мелко рубим.
6. Лепешку прогреваем в микроволновке 15 секунд для большей мягкости. Кладем на край 2 - 3 ст. ложки фарша с фасолью, присыпаем зеленью, тертым сыром и сворачиваем в трубочку. Концы не герметизируем.
7. В форму для запекания выливаем половину соуса. Кладем трубочки швом вниз плотно друг к другу.
8. Сверху поливаем остатками соуса и посыпаем тертым сыром.
9. Запекаем 20 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
Паста, запеченная с моцареллой и томатами
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НАДО (на 2 порции): 250 г пасты (не спагетти) · 100 г помидорок черри · 200 г моцареллы · 1 ст. ложка томатной пасты · 100 мл сливок 10% · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеной смеси «итальянские травы» · 1 ст. ложка растительного масла · соль · веточка зеленого базилика для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Черри моем, сушим, режем на половинки.
2. Чеснок нарезаем пластинками.
3. Моцареллу режем на произвольные кусочки.
4. Пасту отвариваем альденте.
5. Форму смазываем растительным маслом.
6. Смешиваем все остальные ингредиенты в миске и перекладываем в форму.
7. Запекаем 15 минут при температуре 180 °С.
8. Подаем, украсив листочками базилика.
Куриные тефтельки в сливочном соусе
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НАДО (на 3 порции): 350 г куриного фарша · 70 г риса · 200 г сливок 10% · 100 г сыра · 1 луковица · немного свежей петрушки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Хорошо промытый рис отвариваем до полуготовности.
2. Лук мелко шинкуем, рубим петрушку.
3. Смешиваем фарш, лук, петрушку и рис. Солим-перчим и хорошо вымешиваем.
4. Влажными руками катаем тефтельки и выкладываем в форму. Ставим в духовку на 10 минут при 180 °С.
5. Готовим соус: смешиваем сливки и сыр, солим-перчим.
6. Заливаем тефтельки и запекаем еще примерно 15 минут.
7. Подаем с любым гарниром.