Куриные тефтельки в сливочном соусе и другие рецепты недели

Энчилада с курицей и сыром

Замечательное мексиканское блюдо, напоминающее буррито (или шаурму), только запеченную в соусе.

НАДО (на 5 порций): 800 г куриного фарша · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · 1 стручок чили · 400 г протертых помидоров · 80 мл растительного масла · 1,5 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки молотого черного перца · 1/2 ч. ложки тертого кориандра · 1/2 ч. ложки сушеного орегано · 1 ч. ложка зиры · 5 готовых кукурузных лепешек-тортилий · пучок свежей кинзы или петрушки · 200 г консервированной фасоли · 200 г полутвердого сыра.

ГОТОВИМ:

1. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до матовости.

2. Добавляем измельченный чеснок, нарезанный чили без семян, протертые помидоры (готовые из банки или свежие, пробитые в блендере). Солим-перчим, добавляем сахар, перемешиваем, тушим 7 минут и снимаем с огня.

3. На другой сковороде разогреваем масло и тушим фарш 15 минут, выпаривая жидкость.

4. Добавляем зиру, соль, орегано, кориандр. Жарим 5 минут до подрумянивания. Добавляем фасоль (без жидкости), перемешиваем.

5. Сыр натираем на терке, промытую зелень мелко рубим.

6. Лепешку прогреваем в микроволновке 15 секунд для большей мягкости. Кладем на край 2 - 3 ст. ложки фарша с фасолью, присыпаем зеленью, тертым сыром и сворачиваем в трубочку. Концы не герметизируем.

7. В форму для запекания выливаем половину соуса. Кладем трубочки швом вниз плотно друг к другу.

8. Сверху поливаем остатками соуса и посыпаем тертым сыром.

9. Запекаем 20 минут в духовке, разогретой до 180 °С.

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